Mavenir 云原生自动化荣获 Network X 最具创新云产品奖

Mavenir 业界领先的云原生自动化将服务部署时间缩短高达 92%，减少高达 80% 的网络部署和运营人力

巴黎, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir，作为云原生网络基础设施的先驱，被公认为电信创新领域的全球领导者，荣获 2024 年 Network X 最具创新云产品奖。 这一奖项再次肯定了 Mavenir 在为移动网络运营商 (MNO) 提供尖端云原生自动化解决方案方面的卓越表现。 Mavenir 凭借其强劲的发展势头，再获殊荣，此前曾荣获 2023 年 Network X 开放 RAN 杰出自动化解决方案奖。



该奖项旨在表彰为 MNO 带来最大网络性能变化的基于网络云的产品。 Network X 奖项的评审基于五个关键标准对 Mavenir 的云原生 5G 自动化解决方案进行了评估。 评审根据 Mavenir 解决方案的创新水平、云技术对网络性能的影响、部署时间和成本效益、运营效率以及通过实际案例研究展示的相关性和有效性进行了评估。 这一认可巩固了 Mavenir 在自动化云原生 5G 网络部署领域的领先地位，赋能 MNO 加快产品上市时间并降低总体拥有成本 (TCO)。

Mavenir 的云原生自动化帮助 MNO 加速 5G 转型。 该解决方案为网络功能软件部署及生命周期管理提供端到端的自动化和编排，从而加快网络部署、提高灵活性并实现无缝扩展。 Mavenir 的全面自动化功能涵盖基础设施自动化、云平台自动化、网络功能自动化以及 CI/CD 管道自动化。 该解决方案优化了云原生网络功能 (CNF) 的第一天初始部署以及第二天生命周期管理操作，包括升级和回滚。

Mavenir 首席技术与战略官 Bejoy Pankajakshan 表示：“我们的解决方案简化并加速了网络和服务的部署，为实现 5G 提供了一条高性价比途径。 通过减少时间、成本和资源需求，我们的客户能够快速实施新的创新和功能，在快速发展的市场中保持领先地位。”

Network X 奖项通过表彰创新、协作和可持续发展的项目和计划，展示了全球电信行业的进步和领导力。

编者按：

云原生自动化 - Mavenir

2024 年 Network X 奖获得者

2023 年 Network X 奖：Mavenir 的云原生网络自动化和开放 RAN 智能控制器 (O-RIC) 荣获 2023 年 Network X 开放 RAN 杰出自动化解决方案奖 - Mavenir

2022 年 Network X 奖：Mavenir 荣获 2022 年 Network X 杰出 CORE 网络解决方案和杰出开放 RAN 解决方案奖 - Mavenir

关于 Network X：

Network X 将于 2024 年 10 月 8 日至 10 日在巴黎凡尔赛门展览中心举行，是唯一一个将固定与移动市场汇聚在一起的盛会，旨在通过人工智能和云支持的光纤及 5G 网络，连接并构建商业模式、框架和方法，实现 B2B 和消费者细分市场货币化。

Network X 吸引了 5,000 多名来自全球电信运营商、领先供应商、行业组织、政府、分析师和媒体，包括 1,500 多家运营商的资深网络基础设施和服务专业人士。 2024 年大会将围绕五大关键主题，探讨当前行业面临的挑战与变革：光纤、Wi-Fi 网络与服务、光传输、移动网络和移动服务。

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、AI 驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问：www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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