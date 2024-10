ระบบอัตโนมัติแบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ได้รับรางวัล Network X…

ระบบอัตโนมัติแบบคลาวด์เนทีฟ (ออกแบบมาให้ทำงานบนคลาวด์) ระดับแถวหน้าของวงการของ Mavenir ลดเวลาการปรับใช้บริการได้ถึง 92% จึงลดการใช้แรงงานมนุษย์ได้ถึง 80% ในด้านการปรับใช้และการดำเนินงานผ่านเครือข่าย

ปารีส, Oct. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้บุกเบิกด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Network X ประจำปี 2024 สาขาผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุด รางวัลนี้เป็นสิ่งตอกย้ำความเป็นเลิศของ Mavenir ในการให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติแบบคลาวด์เนทีฟอันทันสมัยสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (MNO) Mavenir ได้ต่อยอดความสำเร็จและเพิ่มรางวัลนี้ลงในสถิติผลงานที่น่าประทับใจ เนื่องจากบริษัทเคยได้รับรางวัล Network X ประจำปี 2023 มาก่อนหน้านี้ในสาขาโซลูชันระบบอัตโนมัติที่โดดเด่นด้าน Open RAN



รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่ผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต่อประสิทธิภาพเครือข่ายสำหรับ MNO ผู้ตัดสินรางวัล Network X ประเมินโซลูชันระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาให้ทำงานกับ 5G ของ Mavenir โดยอ้างอิงตามเกณฑ์สำคัญห้าข้อ ผู้ตัดสินได้ประเมินโซลูชันของ Mavenir ในด้านระดับของนวัตกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่มีต่อประสิทธิภาพเครือข่าย เวลา และความคุ้มทุนในการปรับใช้ ประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงความเกี่ยวข้องและประสิทธิผลที่แสดงให้เห็นผ่านกรณีศึกษาจริง รางวัลที่แสดงการยอมรับนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความเป็นผู้นำของ Mavenir ในด้านการปรับใช้เครือข่าย 5G บนระบบคลาวด์เนทีฟโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ MNO สามารถนำบริการออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ลง

ระบบอัตโนมัติแบบคลาวด์เนทีฟของ Mavenir ช่วยให้ MNO เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ 5G ได้เร็วขึ้น โซลูชันนี้ให้บริการระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร พร้อมทั้งยังประสานการปรับใช้ซอฟต์แวร์ฟังก์ชันเครือข่ายและการจัดการวงจรการทำงาน ซึ่งทำให้ปรับใช้เครือข่ายได้เร็วขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และปรับขนาดการทำงานได้อย่างราบรื่น ความสามารถด้านระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมของ Mavenir ประกอบด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ระบบอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มคลาวด์ ระบบอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชันเครือข่าย และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการ CI/CD โซลูชันนี้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับทั้งการเริ่มปรับใช้ฟังก์ชันเครือข่ายบนคลาวด์ (CNF) ในวันที่ 1 และการดำเนินการจัดการวงจรการทำงานในวันที่ 2 รวมถึงการอัปเกรดและการย้อนสถานะด้วย

Bejoy Pankajakshan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและกลยุทธ์ของ Mavenir กล่าวว่า "โซลูชันของเราช่วยทำให้เครือข่ายและการปรับใช้บริการต่างๆ เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นวิธีที่คุ้มทุนในการเปลี่ยนไปสู่ 5G การลดเวลา ค่าใช้จ่าย และความต้องการด้านทรัพยากรทำให้ลูกค้าของเรานำนวัตกรรมและคุณสมบัติใหม่ๆ มาใช้ได้เร็วขึ้น ทำให้ก้าวล้ำนำหน้าอยู่เสมอในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว"

รางวัล Network X แสดงถึงความก้าวหน้าและความเป็นผู้นำในวงการโทรคมนาคมระดับโลกด้วยโครงการและความคิดริเริ่มที่ประกาศถึงนวัตกรรม ความร่วมมือ และความยั่งยืน

เกี่ยวกับ Network X:

Network X จัดขึ้นในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2024 ที่ Paris Expo Porte de Versailles โดยเป็นกิจกรรมเดียวที่นำตลาดโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่มารวมไว้ด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงและสร้างโมเดลธุรกิจ กรอบการทำงาน และแนวทางในการสร้างรายได้จาก B2B และกลุ่มผู้บริโภคด้วย AI และเครือข่ายไฟเบอร์และ 5G ที่ใช้งานระบบคลาวด์

Network X ดึงดูดผู้ชมจากทั่วโลก ซึ่งเป็นมืออาชีพอาวุโสด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการเครือข่ายกว่า 5,000 รายจากบริษัทโทรคมนาคม ผู้จำหน่ายชั้นนำ หน่วยงานในอุตสาหกรรม บุคลากรภาครัฐ นักวิเคราะห์ และสื่อ รวมถึงผู้ประกอบการกว่า 1,500 ราย กิจกรรมในปี 2024 จะเป็นไปเพื่อจัดการด้านความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของวงการผ่านห้าหัวข้อสำคัญ ได้แก่ ไฟเบอร์, Wi-Fi, เครือข่ายและบริการ, การรับส่งข้อมูลด้วยแสง, เครือข่ายมือถือและบริการมือถือ

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

