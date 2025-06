Hội đồng Anh thúc đẩy sáng kiến đổi mới giáo dục thông qua chương trình Nghiên cứu Hành động, mang lại lợi ích cho các nhà giáo dục trên toàn thế giới

Hội đồng Anh đã khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn cầu bằng cách hỗ trợ chương trình Nghiên cứu Hành động như một nền tảng mang lại những tiến bộ rõ rệt trong các trường học trên khắp thế giới.

Các dự án nghiên cứu đổi mới sáng tạo do nhà giáo dục dẫn dắt đã cải thiện hoạt động giảng dạy và học tập tại những quốc gia như Pakistan, Ai Cập và Colombia, từ đó mang lại kết quả có thể đo lường được trong các trường học.

Một dự án toán học dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) đã nâng cao khả năng hiểu bài và thành tích học tập của học sinh. 80% học sinh cho biết việc sử dụng các nền tảng số đã giúp tăng cường kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua phương pháp học tập chủ động và tư duy phản biện.



HÀ NỘI, Việt Nam, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thông qua chương trình Nghiên cứu Hành động, Hội đồng Anh hỗ trợ cải thiện nền giáo dục tại nhiều quốc gia trên thế giới. Là tổ chức kiến tạo quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh, Hội đồng Anh đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tiến bộ giáo dục toàn cầu.

Sáng kiến này không chỉ cung cấp cho các nhà giáo dục nguồn tài trợ, sự cố vấn và tài nguyên để trực tiếp triển khai kết quả nghiên cứu trong lớp học mà còn thúc đẩy hoạt động trao đổi những phương pháp tối ưu giữa các trường học và cộng đồng giảng dạy. Tác động của sáng kiến, thông qua các diễn đàn địa phương và sự kiện của Mạng lưới các trường đối tác, lan tỏa tới các lãnh đạo nhà trường, giáo viên và cuối cùng là học sinh. Chương trình đã mang lại những cải thiện rõ rệt tại các trường học tham gia và khẳng định cam kết của Hội đồng Anh đối với nền giáo dục hướng tới tương lai và dựa trên bằng chứng thực tiễn.

Chương trình Nghiên cứu Hành động thông qua Mạng lưới các trường đối tác của Hội đồng Anh đã hỗ trợ 12 nhà nghiên cứu đến từ chín quốc gia – Pakistan, Ai Cập, Bangladesh, Nigeria, Ghana, Jordan, Zimbabwe, Peru và Colombia – triển khai các dự án tập trung vào khía cạnh lãnh đạo, phát triển chuyên môn thường xuyên (CPD) và công nghệ, nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu chung của giáo dục.

Các dự án đã mở ra những hiểu biết quan trọng về công nghệ, phát triển giáo viên và năng lực lãnh đạo như những động lực thúc đẩy cải thiện nền giáo dục. Nhiều dự án tập trung vào học tập số, AI và các nền tảng trực tuyến, phản ánh mối quan tâm sâu sắc trên toàn cầu đối với việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ giáo dục. Tại Colombia, 80% học sinh cho biết các công cụ kỹ thuật số đã giúp cải thiện kỹ năng của các em, đặc biệt là trong khả năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Nghiên cứu về CPD cho thấy việc cùng nhau suy ngẫm theo nhóm về các chương trình đào tạo cá nhân đã hoàn thành sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và kết quả học tập của học sinh so với việc phát triển chuyên môn một cách đơn lẻ.

Năng lực lãnh đạo cũng đóng vai trò then chốt: tại Pakistan, một trong bốn dự án đã trao quyền cho nữ sinh thông qua thành tích học tập, khả năng tham gia các hoạt động ngoại khóa và vai trò lãnh đạo, từ đó thách thức các chuẩn mực giới và thúc đẩy sự thay đổi trong cộng đồng. Trong tất cả các dự án, sự tham gia toàn diện – từ học sinh, gia đình đến lãnh đạo nhà trường – được chứng minh là yếu tố thiết yếu để xác định nhu cầu và cùng nhau xây dựng các giải pháp hiệu quả, lâu dài.

Thomas Evans, Quản lý Hỗ trợ Giáo dục, phụ trách Mạng lưới các trường đối tác của Hội đồng Anh, giải thích: "12 nhà giáo dục, được Hội đồng Anh trao quyền, đã biến nghiên cứu thành tác động thực tiễn – thúc đẩy sự thay đổi trong trường học của họ và truyền cảm hứng hướng tới sự tiến bộ trong cộng đồng giáo dục toàn cầu".

Ấn phẩm mới Nghiên cứu hành động dành cho trường học: Những câu chuyện toàn cầu về cải thiện trường học trình bày những phát hiện này cùng các giải pháp thực tiễn để giúp các trường học trên toàn thế giới giải quyết những thách thức tương tự.

Tiếp nối thành công đó, Hội đồng Anh đã khởi động năm thứ hai của chương trình với hỗ trợ tài chính cho 13 nhà nghiên cứu mới. Truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Giới thiệu về Mạng lưới các trường đối tác của Hội đồng Anh

Mạng lưới các trường đối tác của Hội đồng Anh là một cộng đồng toàn cầu gồm hơn 2.300 trường học, được Hội đồng Anh hỗ trợ, cung cấp các chương trình đào tạo và bằng cấp quốc tế của Vương quốc Anh. Với vai trò là đối tác đáng tin cậy, chúng tôi đồng hành cùng các trường nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ người học trên toàn thế giới phát huy tối đa tiềm năng thông qua nền giáo dục và hệ thống bằng cấp chuẩn của Vương quốc Anh. Chúng tôi hỗ trợ Mạng lưới các trường đối tác tại hơn 40 quốc gia, thay đổi cuộc sống của hơn 250.000 học sinh mỗi năm.

Giới thiệu về Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi, thông qua xây dựng kết nối, tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân Vương quốc Anh và các quốc gia khác, góp phần duy trì hoà bình và thịnh vượng trên toàn thế giới. Hội đồng Anh thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ Anh. Chúng tôi triển khai hoạt động trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, và hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Trong năm 2022–23, các hoạt động của chúng tôi đã tiếp cận 600 triệu người.

Liên hệ

mggarcia@atrevia.com | +34 667 632 738

jcascante@atrevia.com| +34 673 339 815

Hình ảnh kèm theo thông báo này hiện có tại:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77b76311-aebd-475e-94a8-6caa0fdc016a

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b9222c5-814e-41f8-962e-9e688ea6a80b

