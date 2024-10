Rendez-vous en 2026 - WorldSkills se clôture à Lyon et rouvrira ses portes à Shanghai

La délégation Chinoise a fait sont entrée pour la cérémonie d'ouverture de la 47ème édition du WorldSkills. Les compétiteurs de Shanghai Industry 4.0, Xie Huixuan et Lu Junwei, ont remporté le prix Albert Vidal.

L’équipe de Chine remporte la première place dans la catégorie des médailles d’or, le classement général des médailles, ainsi que le score total des équipes.

Participer à la compétition a non seulement amélioré mes compétences techniques mais a également élargie ma perspective internationale.” — Xie Huixuan

SHANGHAI, CHINA, October 14, 2024 / EINPresswire.com / -- La 47ème édition du WorldSkills s’est tenue à Lyon, en France, du 10 au 15 Septembre, et a attiré environ 1400 compétiteurs de près de 70 pays et régions. L’équipe Chinoise a gagné 36 médailles d’or, neuf médailles d’argent, quatre médailles de bronze et huit Medaillons for Excellence, surpassant les autres nations et régions en médailles d’or et en médailles totales, ainsi qu’en points par équipe. Shanghai, en tant que ville hôte de la 48ème édition du WorldSkills en 2026, a solennellement accepté le drapeau du WorldSkills.La compétition WorldSkills, organisée tous les deux ans, est connue sous le nom de « World Skills Olympics ». Il y a 59 compétitions de compétences dans six secteurs différents lors de la 47ème édition du WorldSkills. L’équipe chinoise a réalisé de nombreuses prestations remarquables. Au total, 68 compétiteurs de la Chine continentale ont participé à toutes les compétitions de compétences de l’événement, établissant un record pour la délégation chinoise. Les compétiteurs de l’équipe chinoises ont reçu le prix Best of Nation dans la Production Industrielle en Equipe ; ont remporté des médailles d’or dans l’Industrie 4.0 et le prix Albert Vidal pour le score le plus élevé ; et ont également remporté « cinq médailles d’or consécutives » dans le Fraisage.Xie Huixuan et Lu Junwei de l’école professionnelle Shanghai Technology and Innovation, ont reçu le prix Albert Vidal. La Chine a donc remporté cette prestigieuse distinction pour la deuxième fois. Xie et Lu étaient tous deux obsédés par Internet lorsqu’ils étaient jeunes. Après avoir terminé leurs études secondaires et être entrés dans une école professionnelle, ils ont transformé leur passe-temps en une compétence spécialisée, réalisant ainsi leurs rêves. Xie a dit : « Participer à la compétition a non seulement amélioré mes compétences techniques mais a également élargie ma perspective internationale. Cette expérience m’a permis de renforcer ma confiance pour continuer à progresser dans le domaine de l’Industrie 4.0. »La participation à la Compétition WorldSkills offre non seulement aux talents chinois une arène où ils peuvent mettre en valeur leurs compétences et briller, mais elle favorise également la réforme de l’enseignement professionnel et le développement des industries connexes en Chine. Selon Zhu Yingying, chef du groupe d’experts chinois sur l’orientation technique pour le projet de floriculture de la Compétition WorldSkills, l’art floral traditionnel chinois a une histoire de plus de 3000 ans. Cependant, son accent sur l’auto culture, associé à des défis tels que le manque de pratiques normalisées et les difficultés de transport, a limité sa présence sur le marché. Après avoir participé à la Compétition WorldSkills, l’industrie de l’art florale nationale s’est transformée pour se conformer aux normes du WorldSkills, ce qui a considérablement réhaussé son niveau global. Dans le passé, les écoles professionnelles se concentraient sur la formation de concepteurs floraux. De nos jours, elles visent à cultiver les propriétaires de magasins de fleurs avec des compétences en art floral, permettant aux étudiants de lancer leurs propres entreprises après l’obtention du diplôme et même de créer de l’emploi.La cérémonie de clôture a également été marquée par une cérémonie de remise de drapeau, au cours de laquelle les représentants chinois ont reçu le drapeau du WorldSkills des représentants français. Ce moment a alors officialisé qu’il s’agissait maintenant du « Moment de la Chine » ou plus précisément, du « Moment de Shanghai » pour le WorldSkills. Shanghai s’engage à vigoureusement mettre en œuvre un plan d’action pour l’amélioration des compétences professionnelles, organisant de manière intensive des compétitions de compétences à plusieurs niveaux et s’efforçant de s’établir dans la « Ville des Compétences » chinoise. La ville vise à devenir une terre fertile pour les jeunes chinois afin de développer leurs compétences et leurs talents, et d’offrir une compétition mondiale des métiers « innovants et influents » au monde.

