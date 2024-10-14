EBC金融集團取得第二張澳洲金融服務牌照，更全面擴展資產管理能力

EBC獲得第二張AFSL，進一步擴大針對高淨值人士和機構的全球資產管理服務，並計劃推出託管及家族辦公室服務

AUSTRALIA, October 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC金融集團（EBC）於雪梨宣布，成功獲得澳洲證券與投資委員會（ASIC）頒發的澳洲資產管理金融服務許可證（AFSL）。這一成就標誌著EBC擴大全球資產管理業務的重大進展，進一步增強了其為全球機構投資者、專業投資者及高淨值人士（HNWI）提供複雜投資解決方案的能力。

此次獲得AFSL不僅使EBC深化在澳洲市場的業務，還加強了其為全球客戶提供服務的能力，且同步EBC在全球範圍內提供多元化和受監管資產管理服務的整體策略。新的許可證將增強EBC Asset Management Pty Ltd現有的產品和服務，並補充其一般財務諮詢AFSL，進一步擴展集團在房地產、固定收益、股票及另類投資（包括私募股權和創投基金）等資產類別的投資策略。

此舉標誌著EBC持續努力擴展其全球金融生態系統的一個重要里程碑，顯示出其在國際資本市場中的競爭力和影響力。

全球策略：因應不斷變化的投資格局

隨著全球經濟的不確定性和市場波動加劇，越來越多的高淨值人士和機構投資者開始尋求穩定的資產管理解決方案。EBC收購AFSL進行資產管理是對這一不斷變化的市場動態的策略回應，使該公司能夠提供靈活的投資選擇並增強市場准入。通過獲得此許可證，EBC能夠滿足澳洲及全球市場對可靠且多元化投資策略日益增長的需求，確保全球客戶能夠從EBC在澳洲等受監管和透明環境中的專業知識中受益。

在此之前，EBC根據AFSL的一般金融建議，向零售和批發客戶提供廣泛的金融產品和服務。新許可證的獲得使EBC能夠專門為全球批發客戶提供專業服務，涵蓋管理投資計劃的建議（不包括投資者導向的投資組合服務）和證券的金融產品建議。此外，EBC現在獲授權促進金融產品交易，包括發行、申請、收購、變更或處置管理投資計劃和證券的權益，並提供託管服務，為客戶的資產提供增強的保護和透明度。

EBC金融集團澳洲國家主管Kris Wang表示：「獲得此牌照體現了我們對維持最高監管標準的承諾，同時也擴大了我們的資產管理能力。我們專注於提供多元化且穩健的投資組合，以滿足高淨值個人和機構投資者的不同需求。」

策略擴張澳洲高淨值市場

澳洲擁有大量高淨值人士，其中更有約40萬人的資產超過100萬美元。通過獲得資產管理AFSL，EBC能夠充分利用這一市場，提供專門針對澳洲日益增長的高淨值人群的財富管理需求的投資策略，包括家族辦公室解決方案和國際投資產品。EBC的全球經驗也將幫助客戶應對監管複雜性，並優化跨境投資。

EBC澳洲國家主管Kris Wang表示：「我們看到了澳洲不斷增長的高淨值人群所帶來的巨大潛力。我們的目標是利用我們的全球專業知識，通過多元化和創新的投資策略，幫助投資者優化其投資組合。我們還計劃在不久的將來擴展我們的服務，涵蓋家族辦公室管理及其他全球投資產品。」

託管與家族辦公室服務：未來成長的核心

託管服務是 EBC 長期策略的核心組成部分，也是 EBC 澳洲服務產品的重要補充。透過託管服務，EBC 確保客戶資金的隔離，提升資產的透明度和合規性。EBC 計劃的家族辦公室服務將為高淨值人士及機構客戶提供量身訂做的財富管理支持，解決複雜的跨資產和跨境財富管理需求，包括稅務優化與財富傳承，進一步增強 EBC 服務全球客戶的能力。

憑藉新的資產管理牌照，EBC 金融集團將繼續鞏固其全球影響力，為已開發市場和新興市場的批發客戶提供優質的金融服務。這一策略性舉措與 EBC 更廣泛的使命相符，即提供複雜的投資解決方案，以滿足全球投資者不斷變化的需求。

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關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC迅速建立了國際券商的地位，並在倫敦、香港、東京、新加坡、雪梨、開曼群島以及拉丁美洲、東南亞、非洲和印度的新興市場等主要金融中心擁有廣泛且縝密的業務網絡。EBC服務的客戶包括來自全球的零售、專業及機構投資者。

EBC 屢獲獲多項獎項，並以遵循最高道德標準和國際規範而自豪。EBC金融集團的子公司在其當地司法管轄區內受到監管並持有牌照。EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監理局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受到開曼群島貨幣管理局（CIMA）監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 與 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 金融集團的核心是一支經驗豐富的專業團隊，他們在主要金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，熟練地渡過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的多次重大經濟周期。EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的企業文化，確保每一個交易者都得到最認真的對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC 支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼?」公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

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