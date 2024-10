EBC Financial Group ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลีย ขยายขีดความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ทั่วโลก

EBC Financial Group ได้รับใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL) ฉบับที่สอง ขยายขีดความสามารถการใช้งานและมอบบริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

EBC จ่อเพิ่มสภาพคล่องในดัชนีหุ้น 5 ดัชนี เพิ่มประโยชน์จากต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำลงในช่วงการฟื้นตัวของตลาดโลก

AUSTRALIA, October 14, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) มุ่งหน้าพัฒนาและขยายการให้บริการสินทรัพย์ไปทั่วโลก โดยได้รับใบอนุญาต

Australian Financial Services Licence (AFSL) สำหรับการบริหารสินทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ความสำเร็จนี้ช่วยเสริมศักยภาพของ EBC ในการให้บริการโซลูชันการลงทุนขั้นสูงแก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนรายใหญ่ (HNWIs) ทั่วโลก การได้รับใบอนุญาต AFSL นี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ EBC สามารถดำเนินงานในออสเตรเลียได้ แต่ยังเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่นักลงทุนในตลาดโลก ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการให้บริการสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายภายใต้กฎระเบียบในระดับสากล

ใบอนุญาต AFSL ที่ออกให้กับบริษัท EBC Asset Management Pty Ltd จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งด้านการบริการทางการเงิน โดยเพิ่มขีดความสามารถให้ EBC ส่งมอบการบริการด้านการลงทุนที่หลากหลาย ครอบคลุมสินทรัพย์ต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้, หุ้น และการลงทุนทางเลือก รวมถึงหุ้นเอกชนและกองทุนร่วม ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในแผนการขยายการบริการทางการเงินไปทั่วโลก

กลยุทธ์ระดับสากล: รับมือกับภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลง

เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนรายใหญ่ (HNWIs) และนักลงทุนสถาบันต่างมามองหาวิธีการจัดการสินทรัพย์ที่มั่นคงมากขึ้น การที่ EBC ได้รับใบอนุญาต AFSL สำหรับการจัดการสินทรัพย์นั้น ถือเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอทางเลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น การได้รับรองจากใบอนุญาตนี้ทำให้ EBC สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและเพิ่มความน่าเชื่อถือทำให้นักลงทุนสามารถทำธุรกรรมได้อย่างไม่ต้องกังวล ซึ่งการขยายขอบเขตบริการครั้งนี้ครอบคลุมไปทุกตลาดทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศออสเตรเลีย ทำให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากใบอนุญาตของ EBC สามารถลงทุนได้ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมดูแลความโปร่งใสจากองค์กรการเงินในออสเตรเลีย

ภายใต้ใบอนุญาต AFSL เดิมที่ EBC สามรถให้คำแนะนำทางการเงินทั่วไป โดยให้บริการทางการเงินแก่นักลงทุนทั้งรายย่อยและรายใหญ่ แต่สำหรับข้อกำหนดในใบอนุญาตใหม่ EBC สามารถให้บริการเฉพาะด้านสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการลงทุนและหลักทรัพย์ (ยกเว้นบริการพอร์ตการลงทุนที่กำกับดูแลโดยนักลงทุน) นอกจากนี้ EBC ยังได้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เช่น การซื้อขายสินทรัพย์ กำหนดของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ออกหลักทรัพย์และสินเชื่อ ครอบคลุมถึงการให้บริการคุ้มครองสินทรัพย์ของนักลงทุนด้วยการเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินอย่างโปร่งใส

คุณ Kris Wang ผู้บริหารประจำสำนักงานในออสเตรเลียของ EBC Financial Group กล่าวไว้ว่า “ใบอนุญาตนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษามาตรฐานด้านกฎระเบียบที่ระดับสูง ในขณะเดียวกัน ได้ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะมอบความหลากหลายในการลงทุนที่ปลอดภัยและมั่นคง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงสถาบัน”

ขยายกลยุทธ์สู่ตลาดที่มีนักลงทุนรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีนักลงทุนรายใหญ่ (HNWIs) จำนวนมาก โดยประมาณ 400,000 คน มีทรัพย์สินเกิน 1 ล้านดอลลาร์ ด้วยใบอนุญาต AFSL ในการให้บริการทางสินทรัพย์ EBC ทำให้สามารถเข้าถึงตลาดกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอแผนการลงทุนที่ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรายใหญ่ และสถาบันการเงิน รวมถึงโซลูชันสำหรับสำนักงานครอบครัว และผลิตภัณฑ์การเงินระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในระดับสากลของ EBC สามารถช่วยให้นักลงทุนจัดการกับความซับซ้อนด้านกฎระเบียบ และทำให้การลงทุนข้ามพรมแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณ Kris Wang กล่าวว่า “เรามองเห็นศักยภาพอันมหาศาลในกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ และกำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลีย” เป้าหมายของ EBC คือการใช้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับปรุงพอร์ตการลงทุนผ่านกลยุทธ์ที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ นอกจากนี้ เรายังมีแผนที่จะขยายการให้บริการ โดยเพิ่มการให้บริการด้านสำนักงานครอบครัว และผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับโลกอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้

บริการดูแลทรัพย์สิน และบริการสำนักงานครอบครัว: หัวใจสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคต

บริการการดูแลทรัพย์สินเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ระยะยาวของ EBC ในออสเตรเลีย เพิ่มความใส่ใจผ่านการดูแลทรัพย์สิน โดนการบริการแยกเงินของนักลงทุนจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส และสอดคล้องต่อกฎระเบียบ นอกจากนี้บริการสำนักงานครอบครัวของ EBC สามารถวางแผนส่งมอบความมั่งคั่งของนักลุงทุนรายใหญ่และนักลงทุนของสถาบันการเงิน โดยมุ่งเน้นไปที่ความหลากหลายของสินทรัพย์ และการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนภาษี และการสืบทอดทรัพย์สิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของ EBC ในการให้บริการกับนักลงทุนได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยใบอนุญาต AFSL ทำให้ EBC Financial Group สามารถสร้างความแข็งแกร่งในระดับนานชาติ โดยนำเสนอบริการทางการเงินระดับพรีเมียม ให้แก่นักลงทุนรายใหญ่ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ EBC ที่ต้องการนำเสนอวิธีการลงทุนที่ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุนทั่วโลก

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นต้น EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้นEBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.