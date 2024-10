EBC Financial Group משפרת את הנזילות ומפחיתה את עלויות המסחר במדדי המניות העיקריים

לונדון, Oct. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

בעיצומה של פריצה מחודשת בשוק המניות העולמי, EBC Financial Group (EBC) משפרת את הנזילות עבור חמישה מדדי מניות עיקריים, כולל דאו ג'ונס, נאסד"ק, S&P 500, A50 (סין) ומדד האנג סנג (הונג קונג). מהלך אסטרטגי זה נועד לספק למשקיעים מסחר יעיל יותר בכל השווקים הגלובליים על ידי הפחתת עלויות המסחר והצעת גישה רחבה יותר. שוק המניות העולמי עובר שינויים גדולים, עם הרבה כסף שזורם פנימה וחברות שמנפיקות שוב (תנופת הנפקה). זה גורם לעלייה בשוקי המניות ברחבי העולם.

כאשר הערכות השוק עולות ותזרימי ההון גדלים באופן גלובלי, השיפורים הללו ממצבים את המשקיעים לנצל הזדמנויות מפתח שמופיעות ברגע מרכזי זה של השווקים הפיננסיים. EBC, כחברת ברוקרים פיננסית גלובלית, נמצאת כאן כדי לעזור למשקיעים להפיק את המרב מההזדמנויות הללו. היא עושה זאת על ידי שימוש בטכנולוגיה מתקדמת כדי להציע גישה בעלות נמוכה ובאיכות גבוהה לשווקים שבהם פועלים שחקניות פיננסיות גדולות (בנקים, מוסדות). בקצרה, EBC עוזרת למשקיעים להשיג עסקאות טובות יותר וגישה לשווקים גדולים בעלויות נמוכות.





נזילות מחזקת את המדדים העיקריים על רקע ההתאוששות העולמית

הכיול המתמשך מחדש של שוקי המניות הגלובליים מונע מכמה גורמים הקשורים זה בזה: הון טרי שנכנס למערכת, התעוררות מחודשת בפעילות ההנפקות וסדרה של תיקוני שוק שמיישרים מחדש את הערכות השווי. השווקים המתעוררים, שבעבר נחשבו לבעלי סיכון גבוה בשל תנודתיות, נהנים כעת משינויים רגולטוריים חדשים שמקפיצים את תשואות המשקיעים, במיוחד בתשלומי דיבידנדים.

דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd, סיפק ביוני תחזית מוקדמת לפיה השווקים שקיבלו הערכת חסר צפויים להתאושש. "החזרת ערך היא כוח רב עוצמה", אמר אז בארט, והדגיש כי השווקים תחת לחץ בשלים כעת לתשואות הון. הוא ציין בנוסף כי השווקים המתעוררים, מחוזקים עם תקנות דיבידנדים חדשות, יותר אטרקטיביים כעת למשקיעים גלובליים.

החודשים האחרונים איששו את התחזיות הללו. מתחילת 2024:

כל שלושת מדדי המניות העיקריים בארה"ב (דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500) הגיעו לשיאים חדשים של כל הזמנים מאז תחילת 2024, הודות להשקעות חדשות ואמון מוגבר של המשקיעים.

שוקי אסיה, במיוחד בסין ובהונג קונג, חווים את העליות המשמעותיות ביותר שלהם מזה עשור, מה שמסמן אותם כמרכזיים בצמיחה העולמית.

מדוע שיפור הנזילות של EBC חשוב

שיפור הנזילות של EBC לא יכול היה לבוא בזמן טוב יותר. בעוד המשקיעים בעולם מחפשים נכסים המוערכים בחסר, EBC חיזקה את יכולתה להציע את עלויות המסחר הנמוכות ביותר עבור חמישה מדדי מניות עיקריים, מה שמעניק לסוחרים יתרון ייחודי בשוק.

מרווחים הדוקים יותר:

מדד דאו ג'ונס (U30USD): המרווח ירד ל-1.00, המשקף ירידה של עד 70%. מדד S&P 500 (SPXUSD): המרווח ירד ל-0.31, והירידות הגיעו ל-64%. מדד נאסד"ק (NASUSD): המרווח ירד ל-0.70, עם ירידות של עד 85%, השיפור המשמעותי ביותר. מדד הנג סנג (HSIHKD): המרווח ירד ל-6.50 והשיג ירידה של עד 55%. מדד A50 בסין (CNIUSD): המרווח ירד ל-6.00 וסימן ירידה של 14%.

גישה רחבה יותר: בין אם אתם סוחרים בשווקים באסיה, באירופה או בארה"ב, EBC מבטיחה שתיהנו משיפורים אלה לחיסכון בעלויות, ללא קשר לאזור הזמן.

תפקידה של EBC ביישום הפחתות אלה מציב אותה בקרב מוסדות הפועלים באופן פעיל לייעול הגישה לשוק עבור מגוון רחב של משקיעים.

תפקיד ההנפקות ותזרימי ההון הגלובליים

הון גלובלי אינו זורם בפשטות לנכסים מסורתיים. גל חדש של הנפקות ראשוניות לציבור (IPO) מעצב מחדש את נוף שוק ההשקעות, ומציע הזדמנויות חדשות לצמיחה במגזרים החל מפינטק ועד אנרגיה מתחדשת. הנפקות אלו, אף שהן מתרכזות בתחומי מפתח, מושכות תשומת לב עולמית, ומושכות הון ממשקיעים שלהוטים לנצל מגמות חדשות ומתפתחות.

"ציפיות השוק להורדת ריבית שינו את הנוף", אמר בארט, והוסיף כי העלייה בהנפקות פינטק, במיוחד, אינה מראה סימני האטה. כשהכלכלה העולמית עוברת לשלב חדש של מדיניות מוניטרית - כאשר בנקים מרכזיים מאותתים על ריבית נמוכה יותר - המשקיעים מהמרים כעת על צמיחה מתמשכת במגזרים חדשניים אלה.

ועם זאת, שיפורי נזילות במדדים מרכזיים כמו נאסד"ק והאנג סנג אינם רק אמצעים תגובתיים - הם מהלכים אסטרטגיים של מוסדות כמו EBC כדי להתכונן לגל הבא של הפעילות בשוק. ככל שיותר הון חוצה גבולות, הנזילות הופכת חיונית למסחר יעיל ובעלויות נמוכות. המרווחים הקטנים יותר והגישה המשופרת לשוק הופכים את המדדים הללו לאטרקטיביים יותר למשקיעים מוסדיים ופרטיים כאחד.

התפתחויות אלו מגיעות בתקופה בה השווקים המתעוררים נתפסים יותר ויותר כעמודי התווך של הצמיחה הגלובלית, במיוחד כאשר כלכלות מתקדמות מתמודדות עם לחצים אינפלציוניים והתאוששות כלכלית איטית. הזרמת הנזילות למדדים הגדולים משקפת אמון רחב יותר בחוסן של השוק הגלובלי וגם כהבטחה להמשך התשואות בחודשים הקרובים.

הצעדים הבאים של המשקיעים: לנווט בשינויים

כשההון הגלובלי מחפש צמיחה, הנזילות הופכת ליותר מתכונה טכנית - היא נכס חיוני בעולם בו יש חשיבות לזמן ולגישה לשווקים. תקופה זו של פעילות מוגברת עשויה בהחלט להגדיר את השלב הבא של השוק הפיננסי הגלובלי ככזה בו זריזות, מודעות לשוק וגישה לנזילות יקבעו את המנצחים והמפסידים.

שיפורי הנזילות של EBC Financial Group עבור המדדים הגדולים תואמים את המגמות הרחבות יותר בשוק ומספקים למשקיעים את הכלים הדרושים להם כדי לנווט בשינויים הללו ביעילות. על ידי הפחתת עלויות והבטחת יציבות בשווקי מפתח, EBC מניחה את הבסיס למשקיעים כדי ללכוד הזדמנויות בשווקים הגלובליים של המחר.

משקיעים, במיוחד אלה המתמקדים בייסוף עושר לטווח ארוך, ייטיבו להישאר ערניים. שיפורי הנזילות שאנו רואים היום מניחים את הבסיס להזדמנויות עתידיות בשוק. מי שמבין את התמורות הללו ויפעל בהתאם ימצא את עצמו ממוקם היטב בנוף פיננסי עולמי המתפתח בקצב מהיר.

אודות EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה בחבילת השירותים המקיפה שלה הכוללת תיווך פיננסי, ניהול נכסים ופתרונות השקעה מקיפים. EBC ביססה במהירות את מעמדה כחברת ברוקרים גלובלית, עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, הונג קונג, טוקיו, סינגפור, סידני, איי קיימן, וברחבי שווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, דרום מזרח אסיה, אפריקה והודו. EBC פונה לקהל לקוחות מגוון של משקיעים מקצועיים, פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd מוסדרת על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -30 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015. EBC דוגלת בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחה שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. החל מפברואר 2024, EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

אנשי קשר מדיה:

Chyna Elvina

Global Public Relations Manager (APAC, LATAM)

chyna.elvina@ebc.com

Savitha Ravindran

Global Public Relations Manager (APAC, LATAM)

savitha.ravindran@ebc.com

Douglas Chew

Global Public Relations Lead

douglas.chew@ebc.com

