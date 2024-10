Natacha Ramsay-Levi ja Chloë Sevigny järjestivät illallisen juhlistaakseen ECCOn uutta mallistoa

Brändin ystävät kokoontuivat New Yorkiin intiimille illalliselle juhlistamaan AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi -malliston saapumista

NEW YORK, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suunnittelija Natacha Ramsay-Levi ja näyttelijä Chloë Sevigny isännöivät eilen illalla intiimiä illallista Bridges-ravintolassa, New Yorkissa, juhlistaakseen uuden AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi -malliston lanseerausta yhdessä muodin, elokuvan, taiteen ja musiikin maailmoista olevien läheisten ystävien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Illan teemana oli ECCOn sitoutuminen luovuuteen kaikissa muodoissaan. Ilta käynnistyi laulaja/lauluntekijä Kacy Hillin esiintymisellä innostuneen kutsuvierasjoukon edessä. Vieraina olivat muun muassa mallit Alex Consani, Aweng Chuol, Teddy Quinlivan sekä näyttelijä Peyton List ja räppäri Theophilus London. Vieraat nauttivat kokki Sam Lawrencen suunnittelemasta menusta, joka tunnetaan Michelin-tähdellä palkitusta työstään Estela-ravintolassa. Pariisista ja baskikulttuurista inspiroituneita ruokia tarjoiltiin kuohuviinin ja cocktailien kera vastikään avatussa Ala-Manhattanin ravintolassa.

Illalla juhlistettiin AW24 ECCO x Natacha Ramsay-Levi -mallistoa, joka on luovan kumppanin kolmas yhteistyö tämän uraauurtavan tanskalaisen jalkine- ja lifestylebrändin kanssa. Ramsay-Levi uudistaa AW24-mallistossa ECCOn ikonisia tyylejä ja esittelee uuden mallin, joka huokuu asennetta.

ECCOn aitojen yhteyksien teemaa noudattaen näyttelijä ja tyyli-ikoni Sevigny on brändin pitkäaikainen fani. Hänet nähdään usein ECCO Biom C-Trail ristikkäisballerinoissa Ramsay-Levin SS24-mallistosta.

Chloë Sevigny pukeutui ECCO x Natacha Ramsay-Levi Metropole Seoul -korollisiin kenkiin.

Natacha Ramsay-Levi pukeutui ECCO x Natacha Ramsay-Levi Offroad-kenkiin.

ECCO x Natacha Ramsay-Levi AW24 -mallisto on saatavilla 15. lokakuuta alkaen osoitteesta www.ecco.com ja valikoiduista liikkeistä maailmanlaajuisesti.

