Mohawk Industries, Inc. 邀您参加 2024 年三季度营收电话会议

卡尔霍恩，乔治亚州, Oct. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.（NYSE: MHK）将于 2024 年 10 月 24 日周四公布 2024 年三季度营收，并于东部时间 2024 年 10 月 25 日周五实况直播该电话会议，现邀请您参加。



内容： Mohawk Industries, Inc. 2024 年三季度营收电话会议 时间： 2024 年 10 月 25 日 美国东部时间上午 11:00 网址： www.mohawkind.com 选择 “投资者信息” 方式： 网上实况直播——只需通过网页在以上地址登录，或 注册参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10193716/fdbc8887b0 直播电话会议： 拨打 1-833-630-1962 （美国/加拿大） 拨打 1-412-317-1843 （国际）

如您无法在指定时间收听，可以通过拨打 1-877-344-7529（美国）、1-855-669-9658（加拿大）或 1-412-317-0088（国际）并输入会议 ID：5581374 收听重播（2024 年 11 月 22 日前有效）。 电话会议将存档，可在 mohawkind.com 的“投资者信息”标签下收听重播，有效期一年。

关于 MOHAWK

Mohawk Industries 是领先的全球地板制造商，打造卓越产品，为世界各地的住宅和商业空间添砖加瓦。 Mohawk 采用垂直整合生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材和石塑地材生产提供了竞争优势。 我们行业领先的创新所带来的产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，并满足了所有改造和新建设项目的需求。 我们拥有业内最知名的品牌，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。 过去二十年里，Mohawk 已从一家美国地毯生产商成功转型为全球最大的地材公司，业务遍及澳大利亚、巴西、加拿大、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰和美国等地。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.