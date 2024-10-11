Bitget 的保护基金 9 月份在市场波动中维持在最初承诺的3亿美元水平以上

维多利亚，塞舌尔, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了其保护基金 2024 年 9 月的最新估值。 该基金是交易所及其用户的基础保障，在过去一年中一直保持弹性，估值稳定地保持在最初承诺的 3 亿美元以上。 到 9 月底，该基金的价值大约为 4.285 亿美元，是近几个月的最高估值之一。

虽然更广泛的金融市场存在波动，但是对加密货币细分市场的信心持续增长，尤其是比特币整个月的强劲表现。 Bitget 保护基金以比特币和稳定币计价，受益于比特币的上涨趋势，进一步强化了其估值。 9 月 7 日，当比特币价格跌至 53,923 美元时，该基金创下 3.505 亿美元的当月最低估值。 然而，随着比特币价格的反弹，该基金迅速恢复价值，在当月收盘时，实质性估值为 4.286 亿美元。

Bitget 保护基金的设计目的旨在出现不可预见的市场混乱或安全威胁时，确保用户获得强有力的保护。 该基金估值的持续增长彰显了 Bitget 的承诺——为其全球用户维持稳定安全的环境，这与其透明的储备证明和行业第二大保护基金的地位相称。

“虽然市场出现波动，该保护基金的估值仍持续增长，这表明 Bitget 专注于维护用户的安全和信任。 随着我们继续见证加密货币的积极势头，Bitget 仍始终地致力于为我们的全球社区提供稳定可靠的平台，确保我们用户的利益受到严密保护，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

随着比特币显示出持续增长的良好迹象，该保护基金表现强劲，能够有效应对市场波动。 随着加密货币行业的发展，Bitget 始终致力于提供安全的交易平台，专注于长期的用户安全和风险管理。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所服务着来自 150 多个国家和地区超过 4,500 万名用户，通过其开创性的跟单交易、人工智能机器人和其它交易解决方案，致力于协助用户采取更智能的方式进行交易。 Bitget Wallet 是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴携手，激励个人接受加密货币，包括成为世界顶级职业足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚 (EASTERN)、东南亚 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密货币官方合作伙伴，同时也是奥运选手 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（国家排球队成员）的全球合作伙伴。

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