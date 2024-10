Curia Menetapkan Komitmen terhadap Standar Nol Bersih SBTi

Albany, N.Y., Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, organisasi riset kontrak, pengembangan, dan manufaktur terkemuka, hari ini mengumumkan komitmennya untuk menetapkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) jangka panjang dan pendek di seluruh perusahaan sejalan dengan standar nol bersih ilmiah bersama Science Based Targets initiative (SBTi). Untuk mencapai tujuan ini, Curia akan menginvestasikan sumber daya selama dua tahun ke depan untuk mengevaluasi dan mengembangkan target pengurangan emisi GRK yang akan dikirimkan kepada SBTi untuk disetujui.



"Kami bertanggung jawab terhadap komunitas kami sebagai warga negara perusahaan yang baik," ucap Philip Macnabb, CEO, Curia. “Target kami memang ambisius, tetapi kami memahami betapa mendesak dan pentingnya memangkas emisi dalam jangka pendek. Dengan fasilitas di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, tindakan kami dapat menghasilkan dampak signifikan terhadap komunitas di skala global. Pengawasan lingkungan telah lama menjadi prioritas Curia, dan ikrar ini menekankan komitmen kami untuk terus meningkatkan pengurangan dampak lingkungan kami dan membawa kami semakin dekat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.”

Komitmen nol bersih merupakan langkah maju bagi program Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social and Governance, ESG) Curia, yakni tim lintas fungsi yang memajukan pengawasan lingkungan dan sosial perusahaan menggunakan tata kelola perusahaan yang bijak. Program ESG Curia berhubungan dengan sistem manajemen Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (Environmental, Health and Safety, EHS) kami, yang disusun berdasarkan ISO 14001 dan 45001, standar global untuk sistem manajemen lingkungan serta sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Sistem manajemen EHS Curia berlandaskan delapan pilar utama yang berfungsi sebagai kerangka untuk menghasilkan peningkatan terukur dari tahun ke tahun. Keberlanjutan adalah salah satu pilar utama dalam kerangka tersebut yang mendasari komitmen nol bersih ini.

Dengan komitmen ini, Curia juga bergabung dengan kampanye Race to Zero Perserikatan Bangsa-Bangsa, koalisi global pelaku non-pemerintah yang berupaya mengurangi separuh emisi global menjelang 2030.

Prakarsa tanggung jawab perusahaan Curia beserta laporan ESG terbarunya dapat dilihat di sini.

