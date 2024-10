Cloudera Mengembangkan Ekosistem AI Perusahaan Terkemuka di Industri dengan Rakan Kongsi Baharu

Rakan kongsi baharu Anthropic, Google Cloud dan Snowflake menyertai Ekosistem AI Cloudera di acara EVOLVE24 New York

Ekosistem penyedia teknologi menjadikannya lebih mudah, lebih jimat dan lebih selamat untuk perusahaan memaksimumkan nilai inisiatif AI

SANTA CLARA, California dan NEW YORK, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cloudera , sebuah platform hibrid untuk data, analisis dan AI, hari ini mengumumkan pengembangan Ekosistem AI Perusahaan semasa persidangan data dan AI tahunan syarikat tersebut, EVOLVE24 New York. Inisiatif ini menghimpunkan pelbagai kumpulan penyedia AI yang terkemuka di industri bagi menyampaikan penyelesaian AI yang menyeluruh dan hujung-ke-hujung bagi pelanggan yang membantu memaksimumkan nilai AI.

Perusahaan besar mempunyai keperluan khusus untuk menjalankan aplikasi AI mengikut skala, termasuk:

Menunjukkan nilai perniagaan yang memberikan justifikasi kepada jumlah kos pemilikan dalam rangka masa yang munasabah.

Mengikut standard keselamatan dan privasi yang ketat untuk melindungi data sensitif dan mengekalkan pematuhan.

Mengekalkan fleksibiliti untuk menggunakan pelbagai model daripada berbagai-bagai pilihan vendor dalam persekitaran optimum bagi setiap kes penggunaan – tempat data sokongan selalunya berada.



Di persidangan EVOLVE tahun lepas, Cloudera melancarkan Ekosistem AI Perusahaan, dengan ahli pengasas berikut:

NVIDIA yang menyediakan pengkomputeran cepat tindanan penuh untuk pembangunan dan penggunaan beban kerja AI dalam kedua-dua awan privasi dan awam. Pengumuman terbaru Cloudera menekankan pengembangan Perkhidmatan Pentaabiran AI Cloudera melalui integrasi NVIDIA NIM , sebahagian daripada platform perisian Perusahaan AI NVIDIA , satu set perkhidmatan mikro yang mudah untuk digunakan yang direka bentuk bagi penggunaan yang selamat dan boleh dipercayai untuk model AI berprestasi tinggi mentaabir merentas awan, pusat data dan stesen kerja.

yang menyediakan pengkomputeran cepat tindanan penuh untuk pembangunan dan penggunaan beban kerja AI dalam kedua-dua awan privasi dan awam. Pengumuman terbaru Cloudera menekankan pengembangan Perkhidmatan Pentaabiran AI Cloudera melalui integrasi , sebahagian daripada platform perisian , satu set perkhidmatan mikro yang mudah untuk digunakan yang direka bentuk bagi penggunaan yang selamat dan boleh dipercayai untuk model AI berprestasi tinggi mentaabir merentas awan, pusat data dan stesen kerja. Amazon Web Services (AWS) dengan Amazon Bedrock, yang membolehkan pelanggan untuk membina dan menskalakan aplikasi AI generatif dengan satu API.

dengan Amazon Bedrock, yang membolehkan pelanggan untuk membina dan menskalakan aplikasi AI generatif dengan satu API. Pinecone kerana pangkalan data vektor terkemukanya, yang menguatkan kes penggunaan AI teknikal yang paling biasa: Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan carian semantik.



Sepanjang tahun lepas, Ekosistem AI Perusahaan telah menarik masuk minat yang ketara dan aliran permintaan yang stabil untuk Cloudera membangunkan rakan kongsi AI sedia ada dan mewujudkan yang baharu. Kini Cloudera berbangga untuk memperkenalkan set rakan kongsi Ekosistem AI yang terbaharu di EVOLVE24 New York. Mereka ialah:

Google Cloud: Model Garden AI Vertex Google Cloud menyediakan hab terpusat untuk menemui, menyesuaikan dan menggunakan pelbagai jenis model. Ini merangkumi pilihan lebih daripada 150 model asas pihak pertama, terbuka dan pihak ketiga, termasuk Gemini Google, Chirp, Imagen dan banyak lagi. Infrastruktur Google Cloud juga menyokong platform DataHub Cloudera yang berfungsi sebagai asas data untuk membina aplikasi AI.



Selain itu, untuk kerjasama ekosistem pertama, Cloudera mengeluarkan Pemecut untuk Projek Pembelajaran Mesin (AMP) bertajuk “ Ringkasan menggunakan Gemini daripada AI Vertex ” untuk membantu pelanggan menggunakan kes penggunaan ringkasan dengan cepat yang memanfaatkan keberkesanan kos serta prestasi Model Gemini Pro yang diakses daripada Model Garden AI Vertex melalui API.

Model Garden AI Vertex Google Cloud menyediakan hab terpusat untuk menemui, menyesuaikan dan menggunakan pelbagai jenis model. Ini merangkumi pilihan lebih daripada 150 model asas pihak pertama, terbuka dan pihak ketiga, termasuk Gemini Google, Chirp, Imagen dan banyak lagi. Infrastruktur Google Cloud juga menyokong platform DataHub Cloudera yang berfungsi sebagai asas data untuk membina aplikasi AI. Selain itu, untuk kerjasama ekosistem pertama, Cloudera mengeluarkan Pemecut untuk Projek Pembelajaran Mesin (AMP) bertajuk “ ” untuk membantu pelanggan menggunakan kes penggunaan ringkasan dengan cepat yang memanfaatkan keberkesanan kos serta prestasi Model Gemini Pro yang diakses daripada Model Garden AI Vertex melalui API. Anthropic: Model bahasa besar (LLMs) Claude Anthropic adalah ideal untuk kes penggunaan penjanaan kod, analisis penglihatan, cerapan data dan penjanaan teks. Keluarga model Claude Anthropic akan membolehkan pengguna Cloudera mengimbangkan prestasi dan kos, sementara komitmen mereka terhadap penyelidikan keselamatan AI membantu memastikan output yang boleh dipercayai, tidak berat sebelah dan tidak berbahaya. Cloudera mengeluarkan AMP bertajuk “ Analisis Imej menggunakan LLM Claude Anthropic” yang akan mengurangkan masa untuk membangunkan aplikasi analisis imej pengeluaran dengan ketara. Cloudera juga menjadikan Claude sebagai model asas lalai untuk Copilot Pengekodan AI Cloudera.

Model bahasa besar (LLMs) Claude Anthropic adalah ideal untuk kes penggunaan penjanaan kod, analisis penglihatan, cerapan data dan penjanaan teks. Keluarga model Claude Anthropic akan membolehkan pengguna Cloudera mengimbangkan prestasi dan kos, sementara komitmen mereka terhadap penyelidikan keselamatan AI membantu memastikan output yang boleh dipercayai, tidak berat sebelah dan tidak berbahaya. Cloudera mengeluarkan AMP bertajuk yang akan mengurangkan masa untuk membangunkan aplikasi analisis imej pengeluaran dengan ketara. Cloudera juga menjadikan Claude sebagai model asas lalai untuk Copilot Pengekodan AI Cloudera. Snowflake: Cloudera dan Snowflake, syarikat Awan Data AI, sedang membangunkan kerjasama strategik mereka, juga diumumkan di EVOLVE24, menggunakan model Arctic Embed Snowflake yang cemerlang dalam penjanaan SQL dan menawarkan ratio kos dan prestasi yang kukuh. Platform menyokong Iceberg Snowflake menyediakan saling kendali dengan Cloudera, memudahkan perkongsian data untuk menyuap kes penggunaan AI. Cloudera sedang giat mengusahakan integrasi produk dengan Snowflake, yang boleh dibaca di sini .



“Kami merintis Ekosistem AI Perusahaan untuk memenuhi keselamatan, privasi, kebenaran dan permintaan LLM gred perusahaan yang kompleks dan terus berkembang daripada organisasi utama; ini termasuk set penyelesaian lengkap merentas pengkomputeran cepat, pertanyaan semantik, penyiratan vektor, agen berbilang modal, aplikasi RAG, pelarasan halus dan model perbatasan,” kata Abhas Ricky, Ketua Pegawai Strategi di Cloudera. “Penyelidik dan pengamal AI telah lama menggunakan 400+ pemecut AI yang canggih (AMPs) serta berbagai-bagai aplikasi kendiri yang menyokong kes penggunaan bernilai tinggi seperti suara analisis pelanggan, penyelarasan invois dan automasi pengunderaitan. Kami bersama-sama menyampaikan platform AI Perusahaan yang berintegrasi sepenuhnya, dibina berdasarkan model terkemuka dan asas pengetahuan, untuk melanjutkan penyelesaian fideliti tinggi yang sedia untuk pengeluaran, diserahkan dengan pakar di sisi anda.”

“OCBC telah menyerahkan berpuluh-puluh aplikasi Gen AI ke dalam pengeluaran yang memanfaatkan AI Cloudera dan teknologi daripada ahli Ekosistem AI Perusahaan,” kata Adrien Chenailler, Ketua Sains Data dan AI di Bank OCBC. “Aplikasi transkripsi pusat panggilan kami mentranskripsi beribu-ribu jam panggilan setiap hari dan telah menyebabkan pengurangan yang ketara dalam masa pengendalian panggilan. Kami telah mengurangkan pelaburan dalam masa penyelidikan Pengurus Perhubungan kami menggunakan GenAI. Kami gembira Cloudera terus mengembangkan Ekosistem AI Perusahaan mereka kerana ia memberikan seni bina penyelesaian terbukti yang membawa kami dari peringkat prototaip hingga pengeluaran dengan lebih pantas."

"Perkongsian kami dengan Cloudera membantu organisasi mendapatkan nilai yang tersembunyi dalam data perusahaan mereka, termasuk sumber kompleks seperti imej,” kata Kate Jensen, Ketua Pertumbuhan dan Hasil di Anthropic. “Keupayaan Analisis Imej baharu yang menukar data visual daripada imej, carta atau grafik menjadi cerapan boleh diambil tindakan, manakala Claude sebagai model lalai untuk Pembantu Pengekodan AI Cloudera dan kes penggunaan lain yang berpotensi seperti Teks ke SQL dan Copilot NLP menyediakan pelanggan dengan pembantu AI yang berkuasa untuk meningkatkan produktiviti serta mendedahkan peluang baharu dalam data mereka. Bersama-sama, kami mengubah data mentah menjadi kecerdasan boleh diambil tindakan, memperkasakan perniagaan untuk membuat keputusan yang lebih bijak dengan lebih pantas.”

"Kami teruja untuk bekerja dengan Cloudera untuk menyepadukan model Arctic Embed Snowflake ke dalam Pentaabiran AI Cloudera yang dikuasakan oleh NIM NVIDIA,” kata Baris Gultekin, Ketua AI, Snowflake. “Kerjasama ini akan memperkasakan pelanggan bersama kami untuk mendapatkan potensi penuh AI generatif mengikut skala, memacu cerapan yang lebih pantas, meningkatkan pembuat keputusan dan mengubah hasil perniagaan. Bersama-sama, Snowflake dan Cloudera memperluas batasan perkara yang mungkin menggunakan platform data moden, menyediakan perniagaan dengan ketangkasan dan kecerdasan yang mereka perlukan untuk kekal di hadapan dalam dunia yang semakin dipacu AI.”

Kumpulan rakan kongsi Ekosistem AI Perusahaan Cloudera yang sedia ada, termasuk NVIDIA dan AWS, juga akan menjadi tumpuan di EVOLVE24 New York, yang berlaku hari ini, 10 Oktober.

Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara Cloudera dan ekosistem rakan kongsi mereka menjadikannya lebih mudah, lebih jimat dan lebih selamat bagi perusahaan untuk memaksimumkan nilai yang mereka dapat daripada AI.

Perihal Cloudera

Cloudera ialah platform hibrid untuk data, analisis dan AI. Dengan 100 kali ganda lebih data di bawah pengurusan berbanding vendor awan sahaja yang lain, Cloudera memperkasakan perusahaan global untuk mengubah semua jenis data, pada mana-mana awan awam atau persendirian kepada cerapan yang bernilai dan dipercayai. Lakehouse data terbuka kami menyampaikan pengurusan data berskala dan selamat dengan analitik asli awan mudah alih, membolehkan pelanggan membawa model GenAI kepada data mereka sambil mengekalkan privasi dan memastikan penggunaan AI yang bertanggungjawab dan boleh dipercayai. Jenama terbesar di dunia dalam perkhidmatan kewangan, insurans, media, pembuatan dan kerajaan bergantung pada Cloudera untuk menggunakan data mereka bagi menyelesaikan perkara yang mustahil—hari ini dan pada masa hadapan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, layari Cloudera.com dan ikuti kami di LinkedIn dan X . Cloudera dan tanda berkaitan ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cloudera, Inc. Semua syarikat dan nama produk lain mungkin merupakan tanda dagangan pemilik masing-masing.

