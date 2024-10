Dr. Simon Ourian Revisa su Revolucionario Tratamiento de Rejuvenecimiento de Manos No Quirúrgico

Dr. Simon Ourian, M.D., Cosmetic Dermatology expert and founder of Epione Beverly Hills

El Dr. Simon Ourian presenta un tratamiento no quirúrgico de rejuvenecimiento de manos con resultados naturales y sin tiempo de recuperación.

BEVERLY HILLS, CA, UNITED STATES, October 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- El reconocido experto en dermatología cosmética, el Dr. Simon Ourian, se enorgullece en presentar su última innovación: un tratamiento revolucionario de rejuvenecimiento de manos no quirúrgico que devuelve la juventud a las manos envejecidas. Conocido por desarrollar procedimientos vanguardistas, la última propuesta del Dr. Simon Ourian está diseñada para suavizar las arrugas, restaurar el volumen perdido y reducir la decoloración, todo sin necesidad de cirugía.

A medida que envejecemos, nuestras manos suelen mostrar signos visibles de envejecimiento, volviéndose más delgadas, propensas a líneas finas y mostrando venas prominentes y manchas de la edad. El nuevo tratamiento del Dr. Simon Ourian aborda estas preocupaciones de una manera segura y efectiva, brindando a los pacientes resultados que lucen naturales y juveniles. El procedimiento utiliza una combinación de rellenos dérmicos avanzados, terapia con láser y técnicas regenerativas para tratar los signos cotidianos del envejecimiento en las manos.

“Las manos son una de las primeras áreas en mostrar el envejecimiento, pero durante muchos años los tratamientos han sido limitados”, dice el Dr. Simon Ourian. “Quería crear una solución que fuera no invasiva, rápida y que ofreciera resultados hermosos y duraderos”.

Lo que distingue este tratamiento de rejuvenecimiento de manos es que es personalizable. Ya sea que un paciente necesite restaurar el volumen, mejorar la textura de la piel o igualar el tono, el Dr. Simon Ourian ajusta el proceso para asegurar el mejor resultado para cada paciente. Lo mejor de todo es que el tratamiento requiere poco o ningún tiempo de recuperación, lo que lo hace ideal para aquellos con agendas ocupadas que desean verse y sentirse mejor.

Los pacientes pueden notar mejoras visibles casi de inmediato, con manos que se ven más suaves, llenas y juveniles. El procedimiento es ideal para cualquier persona que desee mejoras sutiles pero significativas sin los riesgos o el tiempo de recuperación asociado con la cirugía. Como en todos sus procedimientos, el enfoque del Dr. Ourian combina habilidad técnica con un ojo artístico, asegurando resultados que lucen completamente naturales.

“No se trata de hacer cambios dramáticos. Se trata de que tus manos luzcan como lo hacían hace 10 años”, explica el Dr. Simon Ourian.

Con una reputación por la innovación y una clientela que incluye celebridades e individuos de alto perfil, el Dr. Simon Ourian continúa impulsando los límites de la medicina estética. Pacientes de todo el mundo, incluidos América del Sur y Europa, viajan a Beverly Hills para experimentar sus tratamientos pioneros.

Para obtener más información sobre el nuevo tratamiento de rejuvenecimiento de manos no quirúrgico del Dr. Ourian o para programar una consulta, visite www.epione.com o llame/envíe un mensaje de texto al (310)651-6267.

Sobre el Dr. Simon Ourian El Dr. Simon Ourian es un experto mundialmente reconocido en dermatología cosmética y fundador de Epione Beverly Hills. Conocido por sus técnicas no quirúrgicas, el Dr. Simon Ourian ha sido pionero en tratamientos que ofrecen resultados notables con un tiempo mínimo de recuperación, ganándose la confianza de pacientes en todo el mundo.

