クラウデラ (Cloudera) がスノーフレーク (Snowflake) と提携し、Icebergを活用したハイブリッドデータ管理統合を実現

カリフォルニア州サンタクララ およびニューヨーク発, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ、分析、AI向けの唯一の真のハイブリッドプラットフォームであるクラウデラは本日、AIデータクラウド企業であるスノーフレーク との統合を発表した。これにより、企業はApache Icebergを活用したオープンで統合されたハイブリッドデータレイクハウスを利用できるようになる。 これにより、企業は、データの取り込み、処理、消費のための2つの最善のツールであるクラウデラとスノーフレークの組合せを活用して、すべてのデータ、分析、AIワークロードに単一の真実の情報源を提供可能となる。

データは、ビジネスにとって最も強力な資産である。 情報に基づいた意思決定を促進し、競争上の優位性をもたらし、イノベーションの機会を明らかにする。 2022年の調査では、リアルタイムのデータ分析により80%の企業が収益が増加し、98%の企業がデータ活用により顧客の肯定的な感情が高まったと報告している。 ただし、データの力を最大限に活用するには、企業がすべての企業データを、それがどこに存在するかに関係なく、保存、管理、統制するための単一の統合された真実の情報源が必要となる。

クラウデラは、オープンデータレイクハウス (Open Data Lakehouse) の相互運用性をスノーフレークに拡張し、両社の顧客がApache Iceberg REST Catalogを介してクラウデラのデータレイクハウスにシームレスにアクセスできるようにした。 顧客は、Apache Icebergを搭載した最適化されたデータプラットフォームの恩恵を受け、クラス最高のツールを使用してデータを取り込み、作成、処理することができる。 また、スノーフレークのユーザーは、オンプレミスのAWS S3互換オブジェクトストレージソリューションであるクラウデラのオゾン (Ozone) に保存されているデータをスノーフレークから直接クエリできるようになった。 顧客は、オンプレミス、プラットフォーム・アズ・ア・サービス (PaaS)、ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS) として、1つの統合されたコラボレーションからすべての主要なフォームファクターにアクセス可能となった。

クラウデラの顧客は、2つのシステム間の相互運用性が向上するだけでなく、スノーフレークのビジネスインテリジェンスエンジンの使いやすさも実感することができる。 スノーフレークのエンジンは、データの複製や転送を必要とせずにクラウデラのオープンデータレイクハウスからデータにアクセスできるため、複雑さが軽減され、運用が合理化され、データの整合性が維持される。

さらに、このコラボレーションにより、企業の統合スタックの総所有コストが削減される。 データとメタデータのサイロの排除、データパイプラインの合理化、運用作業の合理化は、このコスト削減の重要な要因である。 これらの改善により、分析とAIのユースケースをより効率的に大規模に提供できるようになり、クラウデラとスノーフレークの双方を活用する企業にとっての価値提案がさらに強化される。 この戦略的な統合により、分析ワークフローが最適化されるだけでなく、企業がイノベーションを推進し、それぞれの市場で競争上の優位性を獲得するための堅牢なフレームワークも提供される。

本統合のその他の利点は次のとおり:

管理されたIcebergテーブル: Icebergテーブルにより、データのパフォーマンスと信頼性が向上し、両社の顧客は、データの保存場所に関係なく、より優れた整理、より高速なクエリ、および簡素化されたデータ管理を通じて、データの潜在能力を最大限に引き出すことができる。

Icebergテーブルにより、データのパフォーマンスと信頼性が向上し、両社の顧客は、データの保存場所に関係なく、より優れた整理、より高速なクエリ、および簡素化されたデータ管理を通じて、データの潜在能力を最大限に引き出すことができる。 最高品質のエンジン: 両社の顧客は、トップクラスのエンジンを利用してデータの取り込み、作成、管理を行えるため、人工知能 (AI) とビジネスインテリジェンスのワークロードの両方をシームレスに管理することができる。

両社の顧客は、トップクラスのエンジンを利用してデータの取り込み、作成、管理を行えるため、人工知能 (AI) とビジネスインテリジェンスのワークロードの両方をシームレスに管理することができる。 統合されたセキュリティおよびガバナンス:本統合により、データライフサイクル全体にわたってデータセキュリティとガバナンスが統合される。 両社の顧客は、オンプレミスまたはクラウドの単一のプラットフォーム内で、一貫したセキュリティ対策を適用し、データの出所と移動を追跡し、メタデータを管理することができる。



クラウデラの最高戦略責任者 (CSO) であるアバス・リッキー (Abhas Ricky) は以下のように述べている。「Apache Icebergを通じて当社のオープンデータレイクハウス機能をスノーフレークに拡張することで、お客様はデータワークフローを最適化できるだけでなく、イノベーション、効率、成長の新たな機会も生み出すことができます。 「これにより、お客様はデータアーキテクチャを簡素化し、データパイプラインを最小限に抑え、データ資産の総所有コストを削減しながら、セキュリティリスクを軽減できます。 スノーフレークとクラウデラは協力して、あらゆる現代の組織にデータ主導の意思決定の次の時代をもたらします」。

スノーフレークのテクノロジーアライアンス責任者であるタリク・ドウィエク (Tarik Dwiek) は以下のように述べている。「Apache Icebergは、データのオープンスタンダードを求めるお客様にとって主要な選択肢であり、クラウデラはIcebergプロジェクトの不可欠な部分となっています」。 「私たちのパートナーシップは、Icebergテーブルでの標準化を選択したお客様の可能性を広げます。 サイロを打破し、多機能分析を備えた統合ハイブリッドデータクラウドエクスペリエンスをすべてのお客様に提供できることを嬉しく思います」。

サンジーモ (SanjMo) のアナリストであるサンジーヴ・モーハン (Sanjeev Mohan) は以下のように述べている。「このコラボレーションを通じて、お客様は、クラウドでもオンプレミスでも、すべてのデータに単一の真実の情報源を提供する統合された堅牢なデータ管理プラットフォームにアクセスできるようになります」。 「これにより、お客様はデータ運用を合理化してセキュリティを確保しながら、取り込みからAIと分析まで、データライフサイクル全体にわたって効率的に分析して洞察を抽出できます。 これは、企業に即時の価値をもたらす方法で提携するという、業界大手2社による戦略的な動きです」。

さらに、Icebergの導入を推進するという同社の取り組みを再確認し、クラウデラはクラウデラ・レイクハウス・オプティマイザー (Cloudera Lakehouse Optimizer) のテクニカルプレビューを発表した。 この新しいサービスは、Icebergテーブルを自動的に最適化し、コストをさらに削減しながら、レイクハウスのパフォーマンスを大幅に向上させる。 このテクニカルプレビューの詳細については、こちらを参照されたい。

