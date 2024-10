クラウデラ (Cloudera)、エヴォルブ24ニューヨーク (EVOLVE24 New York) で真のハイブリッドクラウドビジョンを実現

強化された機能と継続的な投資により、データ、分析、AI向けの唯一の真のハイブリッドプラットフォームとしてのクラウデラの取り組みが加速

カリフォルニア州サンタクララ およびニューヨーク発 , Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウデラは、本日10月10日に開催された年次データおよびAIカンファレンス、エヴォルブ24ニューヨークで、真のハイブリッドへの道を加速するためのビジョンと勢いを明らかにした。 データ、分析、AI向けの業界初かつ唯一の真のハイブリッドプラットフォームであるクラウデラは、あらゆる企業があらゆる場所のデータに分析とAIをもたらし、競争上の差別化を可能にするという取り組みを強化するために、一連の技術革新と投資を行ってきた。



近年のハイブリッド環境の成長は、組織の完全なデータフットプリントを活用するハイブリッドクラウドの重要な役割によって推進されている。 これにより、企業は生産性を向上させ、トレンドを予測し、主要なビジネスチャンスを活用することが可能となる。 データがサイロ化されたままであると、企業はビジネス全体でワークロードとリソースを作成、シフト、拡張することができず、組織のニーズに対応し、新たな効率性を見つける柔軟性が制限される。クラウデラのデータによると、データリーダーの93%が「データと分析のためのマルチクラウド/ハイブリッド機能は、組織が変化に適応するための鍵」であることに同意している。

クラウデラは、すべての環境間でデータとワークロードをシームレスに移動できる市場で唯一のデータ、分析、AIプラットフォームであり、世界最大のブランドがあらゆる種類のデータを貴重な信頼される洞察に変換できるようにしている。 また、クラウデラのプラットフォームは、従来のデータ障壁を打ち破り、企業が既存のデータ資産を分析し、どこに保存されているデータであっても生成AIモデルを適用できるようにするのにも最適だ。 本日のカンファレンスでは、ビジョンのプレビューと、次のリリース以降の主要機能について、顧客への説明を行った。

統合プラットフォーム :インフラストラクチャ用の単一のコードベースであり、クラウドとオンプレミス環境の境界が曖昧になる。 機能、ワークロード、ガバナンスはどこでも同じように機能し、同じように感じられるため、ニーズの変化に応じて調整可能。

:インフラストラクチャ用の単一のコードベースであり、クラウドとオンプレミス環境の境界が曖昧になる。 機能、ワークロード、ガバナンスはどこでも同じように機能し、同じように感じられるため、ニーズの変化に応じて調整可能。 ハイブリッド・コントロール・プレーン :あらゆるインフラストラクチャ全体のデプロイメントを管理、監視、ガバナンスするための「単一の画面」。 これにより、コスト、パフォーマンス、その他のビジネスニーズを継続的に最適化することができる。

:あらゆるインフラストラクチャ全体のデプロイメントを管理、監視、ガバナンスするための「単一の画面」。 これにより、コスト、パフォーマンス、その他のビジネスニーズを継続的に最適化することができる。 ハイブリッドアーキテクチャ上のオープンデータレイクハウス (Open Data Lakehouse) :ハイブリッド環境とマルチクラウド環境全体で、データレイクの柔軟性とデータウェアハウスのパフォーマンスを組み合わせる。

:ハイブリッド環境とマルチクラウド環境全体で、データレイクの柔軟性とデータウェアハウスのパフォーマンスを組み合わせる。 統合されたセキュリティおよびガバナンス :ハイブリッドインフラストラクチャ全体で一貫したセキュリティ、ガバナンス、系統により、組織はインフラストラクチャ間を移行する際にコンプライアンスと信頼を維持することができる。

:ハイブリッドインフラストラクチャ全体で一貫したセキュリティ、ガバナンス、系統により、組織はインフラストラクチャ間を移行する際にコンプライアンスと信頼を維持することができる。 フェデレーション・データ・アクセス :ユーザー、データ、分析が組織のニーズに合わせてインフラストラクチャ間をシームレスに移動できる、統合されたハイブリッドエクスペリエンスを実現。

:ユーザー、データ、分析が組織のニーズに合わせてインフラストラクチャ間をシームレスに移動できる、統合されたハイブリッドエクスペリエンスを実現。 Graviton (ARM) サポート:は、ARMベースのシステム (AWS Gravitonなど) と従来のx86環境にクラウデラをデプロイできるため、クラウド、ハイブリッド、オンプレミスのインフラストラクチャ全体でワークロードの柔軟性と移植性が確保される。

ブルーバッジインサイト (Blue Badge Insights) の業界アナリストであるアンドリュー・ブラスト (Andrew Brust) は以下のように述べている。「データ管理にハイブリッドアプローチを採用する企業が増えていますが、ハイブリッドクラウドインフラストラクチャを採用するだけでは十分ではありません」。 「有意義な結果を得るには、オンプレミスと複数のクラウドで実行されているデータと分析資産をまとめて管理し、論理的に統合する、データ管理に対する「真の」ハイブリッドクラウドアプローチが必要です。 真のハイブリッドは、単に多くのインフラストラクチャに個別に展開するだけではなく、データ、分析、AIをすべてのインフラストラクチャ間でシームレスに移動して、変化に対応し、常に最適な方法で洞察と価値を提供できるようにします。 これを実現するには、企業は、成長に合わせて拡張できる、スケーラブルで柔軟なデータアーキテクチャが必要です。 クラウデラは、企業がデータ管理と分析のあらゆる段階で真のハイブリッドを実現するのを支援するという約束を果たしている市場で唯一のベンダーです」。

クラウデラの最高製品責任者 (CPO)、ディプト・チャクラヴァルティ (Dipto Chakravarty) は以下のように述べている。「ハイブリッド化が進む世界に備える企業が増えるにつれて、柔軟でスケーラブルなデータ分析とAIフレームワークが必要になります。 これはクラウデラにとって極めて重要な瞬間です。当社は、真のハイブリッド化の道を歩む企業をサポートするために引き続き多大な投資を行っています。 変化は今起こります。 ハイブリッドは今起こります。当社は、企業があらゆる段階で成功できるように基盤を構築し続けることを楽しみにしています」。

クラウデラがデータ、分析、AIの未来をどのようにサポートできるかについて詳しくは、こちらを参照されたい。

クラウデラについて

クラウデラは、データ、分析、AIのための唯一の真のハイブリッドプラットフォームである。 クラウデラでは他のクラウド専業ベンダーと比較して100倍以上のデータを管理しており、グローバル企業がパブリッククラウドでもプライベートクラウドでもあらゆる種類のデータを貴重な信頼性されるインサイトに変換することを可能にしている。 同社のオープンデータレイクハウスは、ポータブルなクラウドネイティブ分析によるスケーラブルでセキュアなデータ管理を実現し、プライバシーを保護し、責任を持って信頼性の高いAIの展開を保証しながら、顧客がデータに生成AIモデルを適用できるようにしている。 金融サービス、保険、メディア、製造、政府など、世界最大のブランドが、現在および将来に不可能と思われた課題を解決するためにクラウデラを活用している。

詳細については、Cloudera.comにアクセスし、LinkedInおよびXでフォローされたい。Clouderaおよび関連マークは、Cloudera, Inc.の商標または登録商標である。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である可能性がある。

