XPENG inleder leveranser av nya G6 i Sverige

STOCKHOLM, SWEDEN, October 12, 2024 /EINPresswire.com/ -- Leveranserna av XPENG’s senaste modell, den smarta SUV-coupén XPENG G6, har nu börjat och de första svenska kunderna har tagit emot sina bilar. G6, som kombinerar avancerad teknologi med hög komfort och prestanda, har mötts av stor entusiasm bland experter och förväntas passa den svenska marknaden väl.

Nyligen inleddes leveranserna av XPENG’s smarta SUV-coupé G6 och detta firades med en leveransevent hos Bilia XPENG i Smista, där fem förväntansfulla kunder fick sina bilar levererade. Modellen, som har ett startpris på 529 900 kr, erbjuder en imponerande kombination av prestanda, teknik och komfort och ses som ett prisvärt alternativ i sin klass. G6 är särskilt framtagen för att möta de höga förväntningarna från dagens krävande bilköpare och kombinerar kraftfull prestanda med innovativ teknik. Den är byggd på XPENGs nya SEPA 2.0-plattform, som möjliggör ultrasnabb laddning och har en toppmodern 800V-arkitektur.

– Leveranserna av G6 är en betydande milstolpe för XPENG i Sverige. Med sin avancerade teknologi och intelligenta funktioner levererar G6 en körupplevelse som kombinerar kraft och smidighet, där förarens behov alltid står i fokus. Vi är stolta över att nu få leverera denna efterlängtade modell till våra svenska kunder och ser fram emot att växa vidare tillsammans med dem, säger Nicholas Parts, Country Manager för XPENG Sverige.

XPENG G6 erbjuder två olika batteripaket, med räckvidder upp till 570 km enligt WLTP. Modellen imponerade stort i det prestigefyllda NAF El Prix-testet i juni, där den körde 530,7 km under krävande förhållanden, vilket är nära den angivna WLTP-räckvidden. Detta placerade den starkt på tredje plats bland 26 deltagande elbilar. Dessutom levererade G6 en laddhastighet på 264 kW, vilket möjliggör en laddning från 10 till 80 % på under 20 minuter.

– Inför mitt kommande bilbyte så tittade jag på ett flertal olika varumärken när jag upptäckte G6 och att den skulle börja lanseras under sensommaren I Sverige. Jag började genast att titta på olika tester från marknader som den redan lanserats på och när den fanns tillgänglig för provkörning blev valet enkelt. För mig fanns det inget alternativ till den komfort och rymd som G6 erbjuder, kombinerat med den höga utrustningsnivån till ett överkomligt pris, säger kunden Jack Kantar - G6 Long Range.

XPENG G6 erbjuder också kraftfulla motoralternativ, med toppmodellen AWD Performance som levererar 476 hk och en acceleration från 0 till 100 km/h på endast 4,1 sekunder. Oavsett version har alla modeller en imponerande toppfart på 200 km/h och en bekväm körupplevelse med standardfunktioner som panoramaglastak, ventilerade säten och ett kraftfullt ljudsystem med 18 högtalare.

– Efter att jag historiskt kört SUV-modeller med V8 för att sedan gå över till SUV-modeller med plug-in hybrid, så har vi äntligen skaffat oss en elbil. Jag gjorde en gedigen research på marknaden och valet föll på G6 för det överkomliga priset I förhållande för vad du får, som den ombonade komforten och dess höga nivå på funktioner som är standard, säger kunden Johan Hägglund - G6 Standard Range.

Som en del av XPENG’s europeiska satsning kommer G6 att visas upp på Paris Motor Show 2024 i oktober, där företaget presenterar sina senaste innovationer inom AI-driven mobilitet. Besökare på mässan får en unik möjlighet att se G6 på nära håll och upptäcka nya teknologier som XPENG visar upp, inklusive deras senaste operativsystem Tianji XOS 5.4.

Om XPENG

XPENG är ett ledande teknikföretag som designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför smarta mobilitetslösningar. Vårt uppdrag är att driva förändringen mot smarta elfordon med nytänkande teknik, samt forma framtidens mobilitetsupplevelse. För att optimera kundens mobilitetsupplevelse, har företaget skapat ett "full-stack Advanced Driver Assistance System” (XPILOT), såväl som ett smart operativsystem (Xmart OS) för en förbättrad upplevelse i bilen. XPENG har också utvecklat kärnfordonssystem för förbättrade köregenskaper, inklusive drivlinor och avancerad elektronisk arkitektur. XPENG har sitt huvudkontor i Guangzhou, Kina, med regionala huvudkontor i Peking, Shanghai, Silicon Valley, San Diego och Amsterdam. Företagets smarta elbilar tillverkas huvudsakligen vid dess fabriker i Zhaoqing och Guangzhou i Guangdong-provinsen.

För mer information, besök vår hemsida: se.heyxpeng.com

