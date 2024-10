Stratégie de croissance au Royaume-Uni : Boralex acquiert le projet éolien Sallachy

ÉDIMBOURG, Royaume-Uni, 10 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de ses ambitions de croissance au Royaume-Uni, Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer l’acquisition du projet de parc éolien Sallachy, actuellement en phase de développement, auprès du développeur éolien allemand WKN, une filiale du groupe PNE. Une fois construit, le parc éolien comprendra neuf éoliennes dont la hauteur en bout de pale atteindra 149,9 mètres de hauteur et dont la capacité de production installée totale atteindra 50 MW. Le parc sera situé dans le domaine de Sallachy dans le comté du Sutherland, dans la région des Highlands, en Écosse.

« Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette acquisition et d’ajouter un nouveau projet prometteur à notre portefeuille de projets éoliens terrestres en Écosse. Cela marque un nouveau pas vers notre ambition de renforcer notre présence au Royaume-Uni. En plus de développer des projets éoliens, solaires et de stockage de batterie dès la phase de conception, l’acquisition d’actifs prêts pour la construction représente pour nous un complétement important à notre croissance organique », a déclaré Tjiwolt Wierda, directeur financier de Boralex pour le Royaume-Uni.

« Boralex est fermement engagée au Royaume-Uni, un marché à fort potentiel avec une capacité installée actuelle de près de 16 GW en éolien terrestre et 30 GW prévus d'ici 2030. Nous continuerons à intensifier le déploiement du capital de développement et des capacités d’exploitation au Royaume-Uni, une géographie clé dans la réalisation de notre plan stratégique 2025 », a déclaré Nicolas Wolff, premier vice-président et directeur général, Europe.

Le parc éolien de Sallachy a obtenu le permis de construire du Highland Council en avril 2022. Sa connexion au réseau est sécurisée dès 2028 et sa durée d’opération prévue est de 30 ans.

Durant les deux dernières années, Boralex a acquis et intégré l’entreprise britannique d’énergie renouvelable Infinergy, a ouvert un bureau à Édimbourg en addition à sa base dans le Dorset, à Wimborne, et a élargi son équipe, qui est passée de 10 à 23 professionnels des énergies renouvelables. Par ailleurs, la construction du projet phare de Boralex au Royaume-Uni, le parc éolien Limekiln d’une puissance installée de 106 MW, est en voie d’être finalisée, avec une mise en service commerciale prévue d’ici la fin 2024. Depuis le début de l’année, nous avons franchi deux jalons majeurs pour la Société sur le territoire britannique, avec la conclusion du financement et la signature du contrat d’approvisionnement en électricité (Corporate PPA) de ce parc éolien.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 6,8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

