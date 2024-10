TPG Telecom de Australia recurre a Mavenir para aumentar la seguridad de voz para usuarios móviles y bloquear llamadas fraudulentas impulsadas por IA

RICHARDSON, Texas, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con soluciones nativas de la nube que operan en cualquier nube, anuncia hoy que su tecnología avanzada de aprendizaje automático (ML) está siendo utilizada por TPG Telecom para proteger a los usuarios móviles del creciente flagelo de llamadas de voz de estafa y spam impulsadas por IA, resultando en un aumento del 280 por ciento en el número de llamadas fraudulentas que se bloquean antes de que lleguen a los teléfonos móviles de los clientes de TPG Telecom.



La empresa de telecomunicaciones australiana ya se beneficia de la protección de la tecnología inteligente SpamShield de Mavenir para mensajería SMS desde hace varios años. Mavenir ahora está suministrando su solución CallShield robusta y en tiempo real para proteger a los clientes de TPG Telecom en sus marcas Vodafone, TPG, iiNet y felix de la molestia y amenaza de las llamadas de voz automatizadas y deepfake iniciadas por estafadores.

En los primeros seis meses de este año, la tecnología CallShield de Mavenir bloqueó casi 19 millones de llamadas móviles fraudulentas para que no lleguen a los clientes de TPG Telecom. Esto equivale a bloquear 103,000 llamadas ilícitas para que no lleguen a los clientes por día, y más del triple de las 4.9 millones de llamadas bloqueadas en el primer semestre de 2023. Esto representa algunas de las cifras más altas de prevención de llamadas fraudulentas y spam en el sector.

TPG Telecom también utiliza la plataforma SpamShield de Mavenir para impedir que SMS fraudulentos lleguen a sus usuarios móviles. En el primer semestre de 2024, la tecnología de Mavenir impidió que más de 59,6 millones de mensajes de texto fraudulentos llegaran a los clientes de TPG Telecom.

Los proveedores de servicios de comunicación (CSP) en todo el mundo enfrentan un flujo en constante evolución de spam no solicitado y tráfico de fraude, en servicios de datos y de voz, que está cada vez más impulsado por técnicas sofisticadas de IA, lo que hace que sea muy difícil de detectar y controlar. Además de crear una mala experiencia para los usuarios y pérdidas significativas de ingresos para los operadores, un informe de 2022 de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo destacó que las estafas telefónicas les costarán a los australianos una preocupante cifra de A$141 millones de dólares australianos en pérdidas. La Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA, por sus siglas en inglés), el regulador del sistema de telecomunicaciones del país lidera la acción del sector para tomar medidas enérgicas contra el spam y las llamadas fraudulentas y garantizar que los consumidores estén adecuadamente protegidos, haciendo cumplir el cumplimiento normativo de los operadores y apoyando el desarrollo de soluciones de seguridad efectivas de los proveedores de tecnología. La solución CallShield de Mavenir utiliza tecnología de aprendizaje automático en tiempo real para llevar a cabo análisis de seguridad automatizados y defensa proactiva en todos los servicios de voz, lo que ayuda a los operadores a mantenerse un paso por delante de los estafadores. La solución CallShield ofrece a los CSP un control de 360 grados para abordar eficazmente situaciones específicas dentro de sus redes con una velocidad y flexibilidad inigualables. Mientras que las técnicas tradicionales de detección y prevención se basan en reglas deterministas que se pueden detectar y evitar fácilmente, los algoritmos de detección de ML de CallShield con inteligencia integrada se adaptan a las condiciones actuales de la red y al comportamiento del suscriptor para detectar y bloquear continuamente los intentos de actividad de los spammers y estafadores.

El director de tecnología de TPG Telecom, Giovanni Chiarelli, dijo: "Nuestro negocio se basa en la confianza de nuestros clientes. Nos comprometemos a adoptar nuevas tecnologías que brinden la mejor protección posible contra las molestias y la amenaza de daños maliciosos que representan estos spammers y estafadores. Nos complace que la tecnología CallShield de Mavenir proporcione análisis de seguridad automatizados en tiempo real y seguridad efectiva para los clientes en todos nuestros servicios de voz ".

Jan Schaar, vicepresidente regional de Asia Pacífico para Mavenir, agregó: "La velocidad y sofisticación de las técnicas empleadas por los estafadores y estafadores significa que un enfoque de seguridad reactivo basado en puramente una "denuncia" de spam ya no es suficiente. Para ofrecer a los usuarios móviles la seguridad y la tranquilidad que necesitan hoy, debemos trabajar más arduamente y ser más inteligentes, y mantenernos un paso adelante en todo momento, aprendiendo continuamente y anticipándonos al próximo movimiento de los estafadores. Nuestra plataforma SpamShield, con su potente motor impulsado por ML, ya ofrece seguridad y protección proactiva de vanguardia en todos los servicios de mensajería de TPG. Estamos encantados de ampliar el alcance de la solución al ofrecer nuestra robusta tecnología CallShield, lo que garantiza que los clientes móviles de TPG ahora puedan disfrutar de la misma protección superior contra las molestias y las amenazas maliciosas que llegan en forma de llamadas de voz no deseadas".

Comunicado de prensa oficial de TPG - TPG Telecom impide que spams y estafas lleguen a los clientes con un nuevo bloqueador de llamadas

CallShield - Mavenir

SpamShield / Messaging Fraud - Mavenir

Acerca de TPG Telecom

TPG Telecom es una empresa de telecomunicaciones australiana que alberga algunas de las marcas de telecomunicaciones preferidas de Australia, como Vodafone, TPG, iiNet, AAPT, Internode, Lebara y Felix. Como la segunda mayor empresa de telecomunicaciones que cotiza en ASX, TPG Telecom tiene un fuerte espíritu retador y el compromiso de ofrecer los mejores servicios y productos a sus clientes. www.tpgtelecom.com.au.

Contacto de relaciones públicas de TPG Telecom:



Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo hoy el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN y disruptor comprobado de la industria, las galardonadas soluciones de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Contactos Mavenir PR:





