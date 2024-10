BIANCO VELEZ DEBUTA #2 CON SU ULTIMO SENCILLO "PARTY" EN TOP 50 EN SPOTIFY DE PANAMA JUNTO A DIMA & LALO

Party cover art BLACKVIRD MUSIC

BIANCO VELEZ DEBUTA #2 EN SPOTIFY TOP 50 EN PANAMA

Me siento muy orgulloso de este super tema y el recibimiento que nos esta dando el publico. Entrar en un top 50 es increíble ya que estamos en la lista con artistas como Karol G, Blessd y otros.” — Blackvird/Productor

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, October 9, 2024 / EINPresswire.com / -- El artista colombiano Bianco Vélez sigue posicionando su talento en 2024, tras el éxito de temas como "Hasta que vuelvas" y "Amor en Ruinas" presenta su tercer sencillo titulado " Party " una canción en colaboración con el dúo colombiano Dima & Lalo quienes también forman parte del sello discográfico Blackvird Music "Party" una melodía cargada de sonidos contagiosos y ritmos de reggaetón, promete hacer bailar a quienes la escuchen al son de la melodía. Una canción que cuenta la aventurera historia de amor entre dos personas que no saben muy bien lo que quieren, con diferentes propósitos, lo único que las une es la atracción entre ellas.Filmado y grabado en la ciudad de Medellín, Colombia, el video oficial dirigido por el director de cine The Click Boy, sumerge a los espectadores en una fiesta absoluta y sin ataduras, como su nombre lo indica. La canción también fue producida, mezclada y masterizada por Blackvird Music encabezado por Andrés Duque Maldonado, productor y CEO del sello discográfico que también es conocido como Blackvird en la industria musical."Estamos agradecidos por todo el trabajo reflejado y el proceso que hemos tenido, "Party" a pesar de que es la primera canción, es una canción que genera miles de emociones y que demuestra que cantidad no es calidad. Este sencillo nos da a reflexionar sobre un amor por la aventura entre dos personas que no saben lo que quieren pero sienten atracción, donde esta engloba la vida y este hermoso proceso.Dima y Lalo (la melodía del perreo) te invita a escuchar la canción ya disponible en todas las plataformas de streaming."Party ha significado mucho para mí, porque la grabé en una etapa de mi vida en la que tenía la "chispa" de la inspiración, party más que una letra es el significado que guardo del día que la grabé con todo el equipo, fue una colaboración muy chula y muy chula haber encontrado gente con mucho talento también y que tiene muchas letras, mucha historia y la verdad es que todo me contagió y me llenó de mucha motivación en el campamento que hicimos junto a BLACKVIRD quienes han puesto toda su fe en nosotros y nos han dado el empujón más grande de la vida", dijo Vélez.Por su parte, el artista colombiano Bianco Vélez se ha destacado por su versatilidad, frescura y sus letras con historias, lo que lo ha catalogado como un artista integral. En enero de 2024, Vélez lanzó su primer sencillo bajo la producción de Blackvird Music "Hasta que vuelvas", canción que a los pocos días de su lanzamiento, entró en las diferentes listas de Vevo, "Vevo Incoming Latín" y en Monitor Latino como "Hot Song general", "Hot Song Pop Rythmic" y "Pop Rhythmic Top 50".Del mismo modo, su segunda canción "Amor en ruinas" también se convirtió en un éxito total tras posicionarse en el Top #20 en la radio nacional, con más de 300.000 streams en Spotify, y en YouTube más de medio millón de visualizaciones.Y ahora, después de su primera semana de lanzamiento, "Party" está sonando en varios países y subiendo posiciones con una bala, debutando en el #2 en Panamá y en el #26 en Venezuela en las listas Top 50 de Spotify. La canción también fue introducida en VEVO Incoming Latin en la fecha de lanzamiento, estableciendo un buen comienzo para la semana de lanzamiento de Blackvird Music.Ambos artistas se están preparando para una gira de medios nacionales junto con múltiples fechas para apoyar su lanzamiento que encabeza las listas de éxitos, vale la pena señalar que "Party" está comenzando a sonar en algunas de las estaciones de radio nacionales e internacionales.Ambos artistas están firmados por Blackvird Music liderado por Andrés Duque Maldonado, productor y CEO, y Pablo Andrade A&R y gerente de producto del sello discográfico.Para booking e información adicional, póngase en contacto directamente con la disquera.

BIANCO VELEZ X DIMA & LALO

