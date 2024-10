Carmen Paredes, Potente Panameña en el Primer TEDx Completamente en Español en los Estados Unidos

Carmen Paredes TEDx Speaker at Wilmington Salon Latino Carmen Paredes, International TEDx and Award Winning Keynote Speaker Carmen Paredes, acclaimed speaker delivers impactful talk at the United Nations

Carmen Paredes imparte charla TEDx sobre liderazgo inclusivo, destacando como experta y ponente bilingüe panameña.

La inclusión no es solo un objetivo, es la clave para el liderazgo auténtico que transforma organizaciones” — Carmen Paredes

WILMINGTON, DE, UNITED STATES, October 9, 2024 / EINPresswire.com / -- En la celebración del Mes de la Herencia Hispana, la publicación de la segunda charla TEDx de Carmen Paredes , oriunda de la Ciudad de Panamá y destacada experta en transformación de liderazgo, marca un momento crucial en el empoderamiento de las líderes latinas. Carmen, una conferencista internacional y ahora ponente de TEDx bilingüe, presentó su última charla titulada "5 Pasos para Empoderar a la Mujer Latina para Ser Una LÍDER", abordando directamente la necesidad urgente de un liderazgo inclusivo y el empoderamiento de las mujeres latinas dentro de las organizaciones globales.En su inspirador recorrido como mujer latina enfrentando desafíos en el mundo corporativo, Carmen compartió su historia de resiliencia desde sus raíces panameñas, revelando cómo el liderazgo auténtico e inclusivo puede empoderar a las minorías. Inspiró a los líderes a crear entornos laborales equitativos e integrados culturalmente.Tres cosas que aprenderás en su charla incluyen:Liderar con el Ejemplo: Cómo desafiar normas obsoletas y abrir caminos para otros.Diversidad Cultural en el Liderazgo: La importancia de integrar la diversidad cultural en el liderazgo para mejorar el rendimiento organizacional.Estrategias Prácticas para la Equidad: Cómo fomentar la equidad y el reconocimiento en el lugar de trabajo, fortaleciendo la inclusión.Carmen Paredes, con más de 20 años de experiencia en los niveles más altos del mundo corporativo, sigue guiando a líderes y organizaciones para aumentar la productividad y el retorno sobre la inversión, empoderando e inspirando a sus trabajadores con equidad e inclusión. Su misión resuena profundamente con sus raíces panameñas, llevando la representación de su cultura a cada escenario internacional que pisa.A lo largo de su presentación, Carmen fue recibida con aplausos emocionales y entusiastas, que interrumpían su discurso, reflejando la profunda conexión del público con su poderoso mensaje.Los asistentes elogiaron entusiastamente la charla, compartiendo sus pensamientos:"¡La presentación de Carmen fue un gran éxito, me encantó!""Una fuerza increíble, Carmen realmente ha allanado el camino para las líderes latinas.""Esta charla TEDx es excelente. Aprender liderazgo de una latina que ha navegado el camino por sí misma es invaluable."La dedicación de Carmen al empoderamiento de grupos sub-representados la hace una ponente ideal para eventos centrados en la diversidad, inclusión y liderazgo femenino. Su enfoque único para el desarrollo del liderazgo está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de grupos que apoyan el avance de las mujeres latinas y otras mujeres minoritarias dentro de las configuraciones corporativas.Para invitar a Carmen Paredes para su próximo evento o para explorar más sobre su enfoque transformador del liderazgo, visite ExceptionalLeadershipSolutions.com/keynote-speaker. También puede seguir sus actualizaciones y conectar con ella a través de las redes sociales en @iamcarmenparedes.

5 Pasos Para Empoderar a La Mujer Latina a Ser Una Lider

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.