XS.com榮膺2024年杜拜金融博覽會“最佳跟單交易平台”大獎
Business News/ -- 全球領先的金融科技及金融服務提供者XS.com榮幸地宣佈，榮獲於10月7日至8日在杜拜世界貿易中心舉行的杜拜金融博覽會上頒發的“最佳跟單交易平台”大獎。這一殊榮充分體現了XS.com在交易行業中不斷追求創新和卓越的承諾。
作為此次盛會的全球贊助商，XS.com在HQMENA的組織下，展示了其創新的交易解決方案及對提升交易者體驗的不懈追求。“最佳跟單交易平台”獎項的獲得，進一步證明了XS.com致力於為各級交易者提供卓越服務的決心。
XS.com MENA地區總監Shadi Salloum表示：
“獲得‘最佳跟單交易平台’這一獎項對我們而言是巨大的榮譽。這一成就反映了我們致力於提供一流的工具，幫助我們的用戶取得成功。非常感謝HQMENA的認可，我們也很高興能夠與交易社區分享我們的最新進展。”
杜拜金融博覽會是行業專業人士的重要聚集地，提供了寶貴的交流機會與深入探討最新市場趨勢的機會。
XS.com積極與與會者互動，分享創新的策略，並展示了其先進的跟單交易功能。
這一榮譽不僅肯定了XS.com的努力，也增強了使用者的信心，確保交易者能夠使用行業領先的平台之一。
HQMENA執行董事Michael Xuan表示：
“授予XS.com‘最佳跟單交易平台’這一獎項，彰顯了他們作為行業領導者的重要地位。他們的創新方式正在改變交易者參與市場的方式，我們很榮幸能在杜拜金融博覽會上慶祝他們的成功。”
未來，隨著XS.com的發展，公司將繼續深化現有的合作夥伴關係，並積極拓展新的合作，以推動交易社區中的創新與卓越。通過合作機會，XS.com致力於提升所有參與者的交易體驗，確保無論是新手還是資深交易者都能從最前沿的解決方案和共用的專業知識中受益。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力於為該地區的企業牽線搭橋，促進投資。HQMENA專注於跨境交易與市場拓展，組織了多次重要會議和交易活動，推動經濟合作和文化交流。
通過廣泛的關係網，HQMENA在促進戰略合作方面發揮了至關重要的作用。
XS Editorial Team
作為此次盛會的全球贊助商，XS.com在HQMENA的組織下，展示了其創新的交易解決方案及對提升交易者體驗的不懈追求。“最佳跟單交易平台”獎項的獲得，進一步證明了XS.com致力於為各級交易者提供卓越服務的決心。
XS.com MENA地區總監Shadi Salloum表示：
“獲得‘最佳跟單交易平台’這一獎項對我們而言是巨大的榮譽。這一成就反映了我們致力於提供一流的工具，幫助我們的用戶取得成功。非常感謝HQMENA的認可，我們也很高興能夠與交易社區分享我們的最新進展。”
杜拜金融博覽會是行業專業人士的重要聚集地，提供了寶貴的交流機會與深入探討最新市場趨勢的機會。
XS.com積極與與會者互動，分享創新的策略，並展示了其先進的跟單交易功能。
這一榮譽不僅肯定了XS.com的努力，也增強了使用者的信心，確保交易者能夠使用行業領先的平台之一。
HQMENA執行董事Michael Xuan表示：
“授予XS.com‘最佳跟單交易平台’這一獎項，彰顯了他們作為行業領導者的重要地位。他們的創新方式正在改變交易者參與市場的方式，我們很榮幸能在杜拜金融博覽會上慶祝他們的成功。”
未來，隨著XS.com的發展，公司將繼續深化現有的合作夥伴關係，並積極拓展新的合作，以推動交易社區中的創新與卓越。通過合作機會，XS.com致力於提升所有參與者的交易體驗，確保無論是新手還是資深交易者都能從最前沿的解決方案和共用的專業知識中受益。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力於為該地區的企業牽線搭橋，促進投資。HQMENA專注於跨境交易與市場拓展，組織了多次重要會議和交易活動，推動經濟合作和文化交流。
通過廣泛的關係網，HQMENA在促進戰略合作方面發揮了至關重要的作用。
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