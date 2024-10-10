XS.com荣膺2024年迪拜金融博览会“最佳跟单交易平台”大奖
Business News/ -- 全球领先的金融科技及金融服务提供商XS.com荣幸地宣布，荣获于10月7日至8日在迪拜世界贸易中心举行的迪拜金融博览会上颁发的“最佳跟单交易平台”大奖。这一殊荣充分体现了XS.com在交易行业中不断追求创新和卓越的承诺。
作为此次盛会的全球赞助商，XS.com在HQMENA的组织下，展示了其创新的交易解决方案及对提升交易者体验的不懈追求。“最佳跟单交易平台”奖项的获得，进一步证明了XS.com致力于为各级交易者提供卓越服务的决心。
XS.com MENA地区总监Shadi Salloum表示：
“获得‘最佳跟单交易平台’这一奖项对我们而言是巨大的荣誉。这一成就反映了我们致力于提供一流的工具，帮助我们的用户取得成功。非常感谢HQMENA的认可，我们也很高兴能够与交易社区分享我们的最新进展。”
迪拜金融博览会是行业专业人士的重要聚集地，提供了宝贵的交流机会与深入探讨最新市场趋势的机会。
XS.com积极与与会者互动，分享创新的策略，并展示了其先进的跟单交易功能。
这一荣誉不仅肯定了XS.com的努力，也增强了用户的信心，确保交易者能够使用行业领先的平台之一。
HQMENA执行董事Michael Xuan表示：
“授予XS.com‘最佳跟单交易平台’这一奖项，彰显了他们作为行业领导者的重要地位。他们的创新方式正在改变交易者参与市场的方式，我们很荣幸能在迪拜金融博览会上庆祝他们的成功。”
未来，随着XS.com的发展，公司将继续深化现有的合作伙伴关系，并积极拓展新的合作，以推动交易社区中的创新与卓越。通过合作机会，XS.com致力于提升所有参与者的交易体验，确保无论是新手还是资深交易者都能从最前沿的解决方案和共享的专业知识中受益。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力于为该地区的企业牵线搭桥，促进投资。HQMENA专注于跨境交易与市场拓展，组织了多次重要会议和交易活动，推动经济合作和文化交流。
通过广泛的关系网，HQMENA在促进战略合作方面发挥了至关重要的作用。
XS Editorial Team
作为此次盛会的全球赞助商，XS.com在HQMENA的组织下，展示了其创新的交易解决方案及对提升交易者体验的不懈追求。“最佳跟单交易平台”奖项的获得，进一步证明了XS.com致力于为各级交易者提供卓越服务的决心。
XS.com MENA地区总监Shadi Salloum表示：
“获得‘最佳跟单交易平台’这一奖项对我们而言是巨大的荣誉。这一成就反映了我们致力于提供一流的工具，帮助我们的用户取得成功。非常感谢HQMENA的认可，我们也很高兴能够与交易社区分享我们的最新进展。”
迪拜金融博览会是行业专业人士的重要聚集地，提供了宝贵的交流机会与深入探讨最新市场趋势的机会。
XS.com积极与与会者互动，分享创新的策略，并展示了其先进的跟单交易功能。
这一荣誉不仅肯定了XS.com的努力，也增强了用户的信心，确保交易者能够使用行业领先的平台之一。
HQMENA执行董事Michael Xuan表示：
“授予XS.com‘最佳跟单交易平台’这一奖项，彰显了他们作为行业领导者的重要地位。他们的创新方式正在改变交易者参与市场的方式，我们很荣幸能在迪拜金融博览会上庆祝他们的成功。”
未来，随着XS.com的发展，公司将继续深化现有的合作伙伴关系，并积极拓展新的合作，以推动交易社区中的创新与卓越。通过合作机会，XS.com致力于提升所有参与者的交易体验，确保无论是新手还是资深交易者都能从最前沿的解决方案和共享的专业知识中受益。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
关于HQMENA
HuanQiao MENA（HQMENA）致力于为该地区的企业牵线搭桥，促进投资。HQMENA专注于跨境交易与市场拓展，组织了多次重要会议和交易活动，推动经济合作和文化交流。
通过广泛的关系网，HQMENA在促进战略合作方面发挥了至关重要的作用。
XS Editorial Team
XS Group
media.comments@xs.com
Visit us on social media:
Facebook
X
LinkedIn
Instagram
YouTube
TikTok
Other
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.