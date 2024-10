L’ERP, un allié stratégique pour les PME

Mettre en place des processus de gestion performants est un impératif pour l’ensemble des organisations et leur permet de développer leur qualité de service et leurs résultats. Dans ce contexte, depuis de nombreuses années, les grandes structures ont parfaitement intégré ce point central et investissent fortement pour faire évoluer leurs infrastructures et se doter d’outils innovants qui leur permettent de supporter leur croissance. Mais quid des ETI et des PME ? Sur ce point, il existe encore de grandes disparités et nombre de PME sont encore sous équipées et font face à des processus de gestion complexes. Cela influe sur leur productivité et leur aptitude à accroitre leur avantage concurrentiel.

Des modes de gestion spécifiques

Une chose est sûre, l’évolution des offres du marché a connu une forte accélération et les ERP, qui étaient historiquement réservés aux grands comptes au regard du coût et de la complexité des projets, sont aujourd’hui entrés dans une nouvelle ère. Ainsi, des concepteurs de solutions de nouvelle génération ont su repenser le marché et concevoir des environnements dédiés aux petites et moyennes entreprises.

Plus agiles, plus simples à déployer et plus accessibles, elles n’en demeurent pas moins performantes et intègrent des fonctionnalités à forte valeur ajoutée dans tous les domaines : commerce, finance, Supply Chain, achats, stock, etc. Autre point clé, on constate également que de nombreux concepteurs de solutions à destination des PME ont développé des offres qui répondent plus particulièrement à des secteurs d’activité et qui intègrent des points spécifiques à leurs métiers : industrie, négoce, etc. Là encore, il s’agit d’un formidable accélérateur de compétitivité.

Accompagner la croissance des PME

Ces différents éléments et l’évolution du marché des concepteurs d’ERP sont donc une formidable opportunité de repenser ses processus de gestion. Pour autant, cette démarche structurante ne doit pas être menée à la hâte et nécessite de faire les bons choix avant d’intégrer telle ou telle application. L’ERP doit être vu comme un projet structurant qui sera utilisé à long terme par l’entreprise et qui ne sera pas remis en cause ou remplacé tous les cinq ans. Il s’agit de la colonne de transmission de toute l’entreprise.

En ce sens, il faut avant tout bien définir ses besoins, se projeter à long terme et avoir une vision précise de ses attentes. C’est à cette unique condition qu’il sera possible de faire un choix pertinent. Il faudra ensuite bien évaluer les offres du marché, mais également les processus d’accompagnement proposés par les concepteurs de solutions. N’oublions pas que l’ERP n’est pas un simple sujet technique et qu’il comprend des dimensions métier. Attention donc à ne pas considérer son projet ERP comme un simple sujet IT.

Fort de ces éléments, on comprend donc que les PME vont enfin pouvoir adopter le sujet de l’ERP et accéder à de nouvelles opportunités qui leur permettront de gagner en qualité dans l’exécution de leurs différentes missions. Elles pourront ainsi s’appuyer sur des bases solides pour mener à bien leurs opérations quotidiennes, améliorer le travail de leurs équipes ou encore mener à bien leurs stratégies de croissance.

Par Sergio Ficara chez Eureka Solutions

