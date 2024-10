Teras 5G Mavenir Menguasakan Penghirisan Rangkaian Norway ice untuk Angkatan Tentera Norway

Kendiri 5G Komersial

Mendayakan komunikasi hujung ke hujung yang disesuaikan dengan selamat

Hirisan khusus untuk memenuhi keperluan tertentu Angkatan Tentera

Memperluaskan perkongsian strategik dengan pelanggan utama

OSLO, Norway, Oct. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian menyampaikan rangkaian teras 5G penuh untuk ice, pengendali mudah alih ketiga terbesar Norway untuk mendayakan penghirisan rangkaian perkhidmatan.

ice menggunakan rangkaian kendiri 5G (SA) baharunya untuk menyediakan hirisan rangkaian khusus untuk Angkatan Tentera Norway, yang direka untuk menyampaikan tahap perkhidmatan tertentu yang diperlukan oleh komunikasi ketenteraan. Pada asasnya sebuah rangkaian terpencil dalam rangkaian, Angkatan Tentera akan mempunyai penggunaan dan kawalan eksklusif ke atas kepingan mereka di seluruh negara. Ia akan dapat mewujudkan komunikasi hujung ke hujung yang selamat merentasi rangkaian.

Teras mudah alih 5G Mavenir direka bentuk bersedia untuk pengendali rangkaian bagi membolehkan penghirisan rangkaian menyediakan perkhidmatan yang mengganggu kepada B2B, B2C atau organisasi awam. Hirisan rangkaian khusus boleh direka bentuk untuk memenuhi keperluan dan aplikasi tertentu, digunakan dan diuruskan dengan cepat dan mudah serta digunakan untuk menyampaikan perkhidmatan dan aplikasi yang baharu dan inovatif. Rangkaian 5G SA asli awan Mavenir dikontena sepenuhnya, berjalan pada mana-mana perkhidmatan awan dan direka bentuk dengan pendekatan perkhidmatan mikro, memberikan fleksibiliti untuk menangani keperluan pelanggan yang berkembang dalam cara yang berskala.

"Penempatan penghirisan rangkaian ini merealisasikan nilai sebenar 5G," kata Tore Kristoffersen, Naib Presiden Platform Penyampaian Perkhidmatan untuk ice. “Kami kini mempunyai pelbagai kemungkinan kes perniagaan baharu untuk dibentangkan kepada pelanggan perusahaan kami, yang boleh disesuaikan dengan perjanjian tahap perkhidmatan yang tepat, memastikan penggunaan sumber yang terbaik dan kos paling efektif. Kami juga sedang menguji penyelesaian untuk digunakan dalam perkhidmatan Keselamatan Awam, menyerlahkan nilai 5G dan keupayaan penghirisan rangkaiannya untuk komunikasi kritikal yang selamat.”

“Fleksibiliti penghirisan rangkaian yang dikuasakan oleh 5G adalah pengubah keadaan untuk pengendali mudah alih,” kata Ashok Khuntia, Presiden Rangkaian Teras, Mavenir. “Kami mendayakan kes penggunaan 5G dalam amalan, membuktikan bahawa pengewangan 5G yang telah lama dijanjikan adalah suatu kenyataan. Dengan keselamatan, kebolehpercayaan dan kependaman yang rendah, 5G merupakan peluang yang besar untuk industri. Kami gembira dapat melanjutkan perkongsian strategik kami dengan ice dengan menyokong penempatan pertama ini di Norway.”

Tahun lepas ice memilih IMS dan Mesej/VAS Asli Awan Mavenir dalam pengembangan projek strategik, setelah memilih penyelesaian Teras Paket Tertumpu Mavenir untuk menggerakkan rangkaian 4G dan 5Gnya.

