RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, October 13, 2024 /EINPresswire.com/ -- لتلبية الطلب على تحقيق التميز في إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية

تراسنت وجوليد القابضة تطلقان شركة تراسنت العربية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 أكتوبر 2024 – أعلنت تراسنت (Trascent)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الاستشارات لإدارة المرافق، وجوليد القابضة، شركة الاستثمار المرموقة في قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق تراسنت العربية (Trascent Arabia)، المشروع المشترك المصمم لتقديم خدمات متميزة ذات قيمة مضافة للارتقاء بمشهد إدارة المرافق في المملكة. ستوفر الشركة الجديدة حلولاً مبتكرة تتواءم مع رؤية السعودية 2030 بهدف تحويل طريقة تقديم خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء المملكة ومنطقة الخليج.

تتمتع شركة تراسنت بمكانة عالمية رائدة في مجال الخبرات والأفكار المحورية لهيكلة وإدارة أفضل خدمات إدارة المرافق، وذلك بتسخير سجل تراسنت الحافل في تقديم المشورة لأكثر من 20% من شركات فورتشن 500 بشأن تعهيد إدارة المرافق عبر أسواق متنوعة. بدعم من الفهم العميق الذي اكتسبته جوليد القابضة على مدى 15 عام للسوق السعودي ومعرفتها الشاسعة بنطاق القدرات المحلية، تهدف تراسنت العربية إلى تعزيز جودة وكفاءة خدمات إدارة المرافق من خلال الالتزام بأفضل ممارسات التعاقد وخدمات إدارة المرافق. يهدف المشروع المشترك إلى تلبية متطلبات السوق من خلال تقديم خدمات استشارية متطورة وخدمات إدارة العقود.

وبمناسبة الإعلان عن المشروع المشترك، صرّح راكيش كيشان، الرئيس التنفيذي لشركة تراسنت العربية والمدير العام لشركة تراسنت، قائلاً، "ستجلب تراسنت العربية خبرة رائدة إلى السوق على شكل نماذج متطورة للتعاقد لإدارة المرافق في هذا الوقت الحاسم الذي يبحث به العملاء عن حلول أفضل وأكثر ابتكاراً لإدارة المرافق. من خلال الجمع بين المعرفة المحلية العميقة لشركة جوليد وقدرات تراسنت الرائدة في السوق، نحن على ثقة أننا في وضع يسمح لنا بتقديم خدمات عالمية المستوى تدعم المتطلبات المتزايدة لإدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. ومع الاستثمارات الكثيفة التي تقوم بها المملكة في المدن الجديدة والبنية التحتية والترفيه والاستثمارات الأخرى، ستساهم خدماتنا بتمكين العملاء من تحقيق التميز في إدارة المرافق للسكان والسياح والشركات على حد سواء".

وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن “Fortune Business Insights”، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية إلى 56.33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.3% عن عام 2023. ومع مبادرات التحول التي تشهدها المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، يواجه قطاع إدارة المرافق ضغوطاً متزايدة للتحول من الخدمات التقليدية القائمة على القوى العاملة إلى حلول أكثر تطوراً تعتمد على تجربة العملاء. ستساهم ترانسنت العربية بمساعدة العملاء على تقديم خدمات متطورة لإدارة المرافق تم تصميمها لدعم المشاريع الوطنية الكبرى الرئيسية، مثل نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر.

ومن جهته، علّق السيد ناصر جوليد، الرئيس التنفيذي لشركة جوليد القابضة، قائلاً،"على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، أثبتت جوليد القابضة مكانتها كمستثمر رائد في مشهد إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية. لقد ارتقت رؤية السعودية 2030 بمستوى التميز، وهنا يأتي دور تراسنت العربية في سد الفجوة بين قدرات السوق الحالية والمتطلبات المستقبلية. ستعمل خدماتنا على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم استراتيجيات مبتكرة لإدارة المرافق قائمة على أحدث التطورات التكنولوجية مع تركيز خاص على تجربة العملاء والاستدامة والكفاءة، بما يتماشى تماماً مع رؤية المملكة للنمو. يتطلب عملاؤنا خدمات مبتكرة من جهات خبيرة، وهذا بالضبط ما تقدمه تراسنت العربية."

ستركز تراسنت العربية على ثلاث مجالات أساسية للخدمة: خدمات الاستشارات الإدارية - تقديم المشورة للعملاء حول هيكلة عقود إدارة المرافق وتطوير مواصفات الخدمة وتبنّي أفضل الممارسات؛ تنفيذ وإدارة العقود - توفير نقطة اتصال واحدة لضمان الامتثال عبر مختلف عقود إدارة المرافق؛ وإدارة البرامج - الإشراف على مبادرات العملاء الرئيسيين، بما في ذلك مشاريع كفاءة الطاقة والاستدامة، وضمان تنفيذها الفعال في الوقت المناسب.

يهدف المشروع المشترك إلى تعزيز مكانة تراسنت العربية كمنصة رئيسية لإدارة المرافق للعملاء في المملكة العربية السعودية. سيتولى قيادة شركة تراسنت العربية فريق تنفيذي متمرس يتمتع بمعارف متعمقة بالديناميكيات المحلية وخبرة شاسعة بأفضل الممارسات العالمية لإدارة المرافق.

للمزيد من المعلومات حول تراسنت العربية، الرجاء زيارة: https://trascent.com/trascent-arabia أو التواصل عبر البريد الإلكتروني:info@trascentarabia.com

-انتهى-

عن تراسنت العربية

تراسنت العربية مشروع مشترك بين تراسنت وشركة جوليد القابضة. يجمع المشروع بين الخبرات العالمية في إدارة المرافق والمنظور المحلي للسوق السعودية. تقدم الشركة خدمات الاستشارات لإدارة العقود والبرامج لمساعدة العملاء على تحسين آلية إدارة المرافق الخاصة بهم. تلتزم شركة تراسنت العربية بالتميز في خدمات إدارة المرافق في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://trascent.com/trascent-arabia



عن تراسنت

تعمل تراسنت، وهي شركة عالمية لتقديم الاستشارات الإدارية، على تحقيق نتائج أداء قابلة للقياس في جميع جوانب العقارات المؤسسية، بما في ذلك إدارة المرافق. تشمل مجالات تركيز الشركة مجموعة من الخدمات المصممة لتمكين الشركات من هيكلة وتقديم أفضل الخدمات القائمة على أحدث التقنيات المتطورة والارتقاء بمعايير التعهيد. بفضل حضورها العالمي، تساعد حلول تراسنت العملاء على تحديد الفرص الاستراتيجية وتنفيذ المبادرات التحويلية، والاستفادة من تجارب الأسواق العالمية والمحلية والمنهجيات الخاضعة للتجربة. يغطي عملاء تراسنت أكثر من 20 صناعة، بما في ذلك العلوم الحيوية والخدمات المالية والتكنولوجيا. لمعرفة المزيد عن الشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.trascent.com

عن جوليد القابضة

تأسست جوليد القابضة عام 1993 على يد السيد أحمد جوليد. تعتبر الشركة قوة محورية في تعزيز رؤية السعودية 2030 من خلال تواجدها النشط في مختلف الصناعات والقطاعات مثل التعدين والاستدامة وإدارة الأصول وإدارة المرافق والترفيه. تم تأسيس الشركة على أساس متين من النزاهة وهي ملتزمة بالقيادة من خلال الابتكار والممارسات الأخلاقية وتحقيق القيمة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تعمل شركة جوليد القابضة على تعزيز معايير الصناعة ودفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء المملكة، وإدارة أصول كبيرة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في المملكة المتحدة.

