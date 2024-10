PHILIPPINES, October 9 - Press Release

October 9, 2024 Statement of Senator Risa Hontiveros on Apollo Quiboloy's filing of COC for Senator Apollo Quiboloy, magkaroon naman kayo ng kaunting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso kabilang ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taumbayan para maging mambabatas. Karapatan nga ng bawat isa sa ating tumakbo para maglingkod sa bayan, pero nagtitiwala akong may sapat na kaalaman tayong mga Pilipino para gamitin natin ang ating karapatang pumili ng ating mga lider para hindi iboto si Quiboloy. Let us not elect lawbreakers as lawmakers.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.