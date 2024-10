Transformer les déchets en énergie – une autre voie vers l’économie circulaire

2 octobre 2024, Port Vila – Les dispositifs existants de transformation des déchets en énergie et la manière dont cela peut contribuer à une économie circulaire ont été discutées lors de l’atelier régional sur l’économie circulaire qui s’est tenu à Port Vila cette semaine. Les technologies de valorisation énergétique des déchets ont été mises en avant comme des moyens d’améliorer la gestion des déchets et d’exploiter l’énergie contenue dans les matériaux qui sont souvent considérés comme de simples déchets. Les technologies de pyrolyse permettent de transformer les plastiques et les huiles usagées en énergie, par le biais d’un ancien procédé utilisé pour fabriquer du charbon de bois en chauffant des matières premières dans une enceinte fermée sans oxygène jusqu'à ce qu'elles se « fragmentent » et se transforment en vapeur. Cette vapeur peut ensuite être brûlée directement comme combustible, ou refroidie pour produire un gaz utilisable similaire au gaz de pétrole liquéfié (GPL). M. Leigh Ramsey, directeur de Nufuels Ltd, a présenté le procédé qui a été testé aux Îles Salomon en 2018, avec le soutien financier du Ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce et de Caritas Aotearoa Nouvelle-Zélande. « Le processus utilisé dans la technologie de pyrolyse n’est ni l’incinération ni le brûlage », a-t-il déclaré. « Le projet pilote aux Îles Salomon s’est concentré sur le traitement des plastiques. L’avantage de cette technologie est qu’elle peut traiter les déchets plastiques ramassés dans les rues. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient propres », a déclaré M. Ramsey. « Les plastiques ramassés en mer peuvent également être utilisés, mais ils doivent être lavés au préalable pour éliminer le sel. » Selon M. Ramsey, 10 kg de plastique peuvent produire environ 3 kg de gaz GPL et 7 kg de pétrole brut utilisable comme combustible. M. Lindsay Teobasi, directeur général du Centre de conception et de technologie des Îles Salomon, a parlé des résultats de ce projet au sein des communautés identifiées comme sites tests. « Nos principaux objectifs pour ce projet étaient de réduire la quantité de déchets plastiques qui souillent Honiara et d'offrir des opportunités d'emploi et de formation à tous », a déclaré M. Teobasi. « En utilisant la technologie de pyrolyse, nous souhaitions également apporter des solutions aux préoccupations économiques et écologiques croissantes, notamment la souveraineté énergétique, la gestion des déchets et la transition vers un avenir à faible émission de carbone. De plus, nous souhaitions tirer parti de ce procédé unique pour détourner les déchets de la décharge à des fins de recyclage », a-t-il ajouté. En 2019, trois sites pilotes ont été sélectionné pour tester le dispositif. Des formations ont été dispensées au sein de ces communautés sur l'utilisation du système de pyrolyse. Les communautés vivant à proximité des rivières ont également été sensibilisées aux dangers du rejet de bouteilles en plastique et autres déchets plastiques directement dans les cours d’eau. Ces communautés ont pu se servir du système de pyrolyse pour créer du gaz qui peut être utilisé pour la cuisine et la pâtisserie. L'éducation et les formations qui ont été dispensées dans les communautés ont été inclusives en matière de genre, les femmes ayant appris à utiliser le système. M. Teobasi a observé l'enthousiasme et la joie des femmes qui ont assisté à la formation et qui sont ensuite capables d'utiliser cet équipement dans leur vie quotidienne. Alors que la technologie de pyrolyse a été introduite au niveau des ménages aux Îles Salomon, au Vanuatu, elle est utilisée à une échelle industrielle. M. Andrew Bohn, directeur général d’Ocean Environmental Solutions, a fait part de son projet de création d’une usine de pyrolyse à Vanuatu qui sera capable de transformer les déchets en énergie à plus grande échelle. Un autre type de technologie de valorisation énergétique des déchets – la méthanisation – a également été mis en avant. Cette technologie se base sur un processus de fermentation anaérobie où la matière organique est décomposée en méthane et en d’autres gaz par une série de processus biochimiques qui génèrent du biogaz, qui peut être utilisé à diverses fins. Un projet de méthanisation à Funafuti, Tuvalu, financé par le gouvernement des États-Unis en 2023, a été utilisé comme exemple de réussite pour montrer comment cette technologie peut bénéficier aux familles et aux communautés du Pacifique tout en s'attaquant au problème des déchets. Ce projet a financé l’installation de 20 équipements domestiques de méthanisation sur l'atoll de Funafuti, ce qui a permis de réduire de 129 tonnes les émissions de dioxyde de carbone par an. Les familles qui ont bénéficié des systèmes de méthanisation économisent désormais entre 80 et 85 AUD par mois sur leurs factures énergétiques en utilisant le biogaz pour cuisiner. Le marché central de Port Vila dispose également d'un système de méthanisation qui fournit du biogaz aux restaurateurs installés au marché. Le biogaz produit par le système alimente les cuisinières qui sont utilisés pour préparer la nourriture pour le grand public. Pour plus d'informations, veuillez contacter Mme Julie Pillet, coordinatrice du projet Sustainable Waste Actions in the Pacific (SWAP), à l'adresse [email protected] .

