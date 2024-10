Curia 在米兰的 CPHI WW 展会上推出其重塑品牌

精致的品牌形象彰显了 Curia 在小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂领域的核心实力和个性化服务理念

奥尔巴尼,纽约州, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 业内领先的合同研发生产组织 Curia 今日宣布推出其重塑品牌。 本次更新引入了精致的企业传播信息和全新品牌层级结构,突显了 Curia 广泛跻身小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂领域的合同研发生产组织(CDMO)能力。 此次品牌更新深刻彰显了 Curia 作为客户忠实盟友的坚定立场。凭借逾 30 年的行业经验和强大的全球影响力,Curia 能够在药物发现、开发和制造领域妥善应对各种简单和复杂的挑战,从而加速产品上市进程。



本次品牌重塑包括:

三大独特商业服务标识 —— Curia 为其在小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂领域的三项核心服务精心打造了品牌标识。 这个全新服务标识层级结构清晰传达了 Curia 强大的服务和解决方案组合。

—— Curia 为其在小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂领域的三项核心服务精心打造了品牌标识。 这个全新服务标识层级结构清晰传达了 Curia 强大的服务和解决方案组合。 改版后的网站——与此同时,Curia 欣然推出了更新后的网站。 改进后的设计提升了客户和潜在客户在寻求一流合同研发生产服务时的用户体验,范围涵盖小分子、仿制药活性药物成分、生物制剂、分析服务和无菌灌装与封装。

Curia 的首席执行官 Philip Macnabb 表示:“这一更新体现了我们对成为客户可信赖盟友的坚定承诺。 Curia 在该行业积累了数十年的经验,并不断拓展自身能力,以更好地满足客户的需求。 我们的新品牌形象不仅清晰传达了我们的服务内容,更深刻展现了我们在工作中所秉持的独特专业水准和合作精神,从而实现改善患者生活的崇高使命。”

Curia 最初以 AMRI 的名义成立于 30 多年前,专注于小分子领域。随着时间的推移,Curia 不断发展壮大,实现了全球资源与科学专业知识的整合。 2021 年,AMRI 更名为 Curia,并通过收购 LakePharma 和 Integrity Bio 成功拓展了其业务能力,将生物制剂纳入业务范围。 本品牌的下一次革新从战略上彰显了 Curia 作为全方位服务型合同研发生产组织的独特优势。凭借逾 30 年的行业经验,Curia 依托遍布全球的先进设施网络,涵盖多种技术领域,并在其核心价值观中始终强调对卓越品质和紧密合作的坚定承诺。

关于 Curia

Curia 是一家富有 30 余年经验的合同研发生产组织,拥有一个综合性网络,其大约 3,500 名员工遍及全球 20 多个地点。Curia 与生物制药客户合作,致力于推动改变生命的疗法上市。 我们的小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂产品涵盖从发现到商业化的整个过程,并具有综合监管、分析和无菌灌装与封装能力。 我们的科学和工艺专家以及符合相关法规的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。 从好奇到治愈,我们的每一步都旨在加速您的研究进程,改善患者的生活。 请访问我们的网站curiaglobal.com。

公司联系人: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

