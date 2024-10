Curia 在米蘭世界製藥原料展 (CPHI WW) 上發布品牌煥新

該精簡品牌突顯 Curia 在小分子、通用藥物活性成分 (API) 和生物製劑方面的關鍵能力和個性化方法

紐約州奧爾巴尼, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的合約研發和生產組織 Curia 今天發布了煥然一新的品牌。此次更新引入了精簡的企業訊息和新的品牌層次結構,突顯 Curia 在小分子、通用 API 和生物製劑領域的廣泛合約研發和生產組織 (CDMO) 能力。此品牌更新強調了 Curia 作為其客戶的專屬盟友的作用,利用 30 多年來的行業經驗和強大的全球影響力,通過解決藥物發現、開發和生產中的簡單和複雜挑戰來加快產品時間表。



品牌煥新包括:

三個不同的商業服務標誌 – Curia 已為其在小分子、通用 API 和生物製劑領域的三個主要服務產品建立了品牌標誌。這個新的服務標誌層次結構清楚地傳達了 Curia 強大的服務和解決方案組合。

– Curia 已為其在小分子、通用 API 和生物製劑領域的三個主要服務產品建立了品牌標誌。這個新的服務標誌層次結構清楚地傳達了 Curia 強大的服務和解決方案組合。 網站改版 – Curia 很高興同時推出其更新的網站。改進的設計提升了客戶和潛在客戶在小分子、通用 API、生物製劑、分析服務和無菌灌裝方面尋求一流合約開發和生產服務的用戶體驗。

Curia 行政總監 Philip Macnabb 表示:「我們向來致力成為客戶值得信賴的盟友,此次煥新正好體現這個堅定承諾。Curia 在這個行業擁有數十年的經驗,我們不斷擴展能力以滿足客戶的需求。我們全新的品牌標識清楚地展現公司產品,以及我們在努力實現改善患者生活的崇高目標時所帶來的獨特專業知識和合作。」

Curia 30 多年前以 AMRI 開始,專注於小分子,並隨著時間的推移,擴展到提供全球資源和科學專業知識的融合。2021 年,AMRI 更名為 Curia,並透過收購 LakePharma 和 Integrity Bio,擴展了其在生物製劑方面的能力。透過利用 30 多年的行業經驗、全球先進設施網絡以及對卓越和合作的堅定承諾,其品牌的下一個演進策略性地突顯了 Curia 作為跨模式的全方位服務 CDMO 的優勢。

Curia 是一間合約研發和生產組織 (CDMO),擁有 30 多年的經驗,擁有 20 多個全球整合網絡據點和約 3,500 名員工,與生物製藥客戶合作,將改變生命的療法推向市場。我們在小分子、通用 API 和生物製劑方面的產品涵蓋從發現到商業化,並具有整合的監管、分析和無菌灌裝能力。我們的科學和流程專家以及符合監管要求的設施提供一流的藥物物質和藥物產品生產體驗。從探索到治癒,我們為加速您研究並改善患者生活的每一步提供助力。請瀏覽 curiaglobal.com。

企業聯絡資訊: Viana Bhagan Curia +1 518 512 2111 corporatecommunications@CuriaGlobal.com

