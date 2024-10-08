EBC金融集团打击诈骗行径, 澄清与'NerveEBC'无关并提醒投资者谨防风险

关于“NerveEBC”盗用EBC金融集团名义的澄清公告

SINGAPORE, October 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- 近期，EBC金融集团（EBC Financial Group 或 EBC) 注意到一个名为“NerveEBC”的诈骗组织，声称与EBC金融集团建立关系，诱导投资者参与不实的投资，谋求不当利益。

NerveEBC通过X（原推特）、TG社群、QQ群等线上渠道发布虚假信息，同时结合线下组织活动，虚构关于投资回报、市场前景及虚假项目的细节，误导和欺骗投资者。这种行为不仅侵害了投资者的财产安全，也损害了EBC的声誉。EBC金融集团现严正声明如下：

1. EBC金融集团与“NerveEBC”没有任何关系。该组织发布的内容均为虚假和误导性信息，请保护好您的资产安全，谨防受骗。

2. EBC金融集团从未涉足虚拟货币、数字资产、区块链技术或与Web 3.0相关的领域，且未来也不会涉及此类项目。

3. 任何承诺高回报的投资机会，通常伴随高风险。EBC提醒投资者，切勿轻信关于快速盈利、稳赚不赔的诱惑或承诺，并时刻警惕投资诈骗。请阅读FCA 关于如何保护自己免受潜在诈骗的指导。

4. 请通过EBC官方网站（www.ebc.com）获取准确的投资信息，若发现任何组织盗用EBC金融集团的名义宣传虚假信息，EBC欢迎您通过官网进行举报。

5. EBC金融集团保留对传播虚假信息者追究法律责任的权利，同时，EBC将为受骗投资者提供法律援助。

NerveEBC所发布的信息与EBC金融集团毫无关系，EBC再次提醒广大投资者，在做出任何投资决策前，务必核实信息来源，保持警惕，一经发现类似诈骗行为，请第一时间进行举报或者报警，维护自身资产安全。

EBC金融集团已在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受到严格监管，包括英国FCA、澳大利亚ASIC及开曼CIMA，为全球投资者提供安全、专业和高效稳定的金融服务。

如需更多信息或帮助，请联系EBC金融集团客户支持团队，团队将提供详细解答。

EBC始终坚信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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— 关于 EBC 金融集团 —

EBC Financial Group 成立于英国伦敦，是一家集金融券商、资产管理等服务为一体的综合性金融集团。EBC 业务遍布全球，以全球顶级监管、毫秒级的订单执行和机构级的清算池、全方位的保障体系，致力于为每位客户提供“安全、专业、高效稳定”的交易环境。

EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group （Cayman） Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有 CIMA 全监管牌照，监管号： 2038223 。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部官方合作伙伴，同时，在全球积极践行企业责任，通过联合牛津大学经济学系举办研讨会、携手联合国基金会共同打败疟疾、与世界女童军协会合作，推动构建更平等、具有活力的社会。EBC 集团核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越 85 年《广场协议》、97 年亚洲金融危机、08 年全球金融危机和 15 年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使 EBC 对自我要求更为严格。EBC 以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC 相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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