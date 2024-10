キャジュアルパズルマージモバイルゲーム『魔法使いの秘密』本日10月8日正式リリース

ファンタジー世界で数十種類のモンスターと戦うキャジュアルパズルマージモバイルゲーム『魔法使いの秘密(Mage’s Secret)』10月8日Google Playにてリリース

EUNPYEONG-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, October 8, 2024 / EINPresswire.com / -- 株式会社Gahee(代表 ク・ヒョヌ)は、『Geeky House』とパブリッシング契約を締結し、キャジュアルパズルマージモバイルゲーム『魔法使いの秘密(Mage’s Secret)』を本日10月8日、グーグルプレイストアに公式発売すると明らかにした。新作ゲーム『メイジズ・シークレット』は、多種多様なモンスター、ポーション、資源、さらには複数のNPCを組み合わせて新たな存在を召喚し、ミッションを達成したり戦闘に参加したりする、パズルマージジャンルの魅力を活かしたバトルゲームです。特に、マンドレイク、スケルトンソルジャー、シーデビル、ユニコーンなど、神話や伝説に登場する70種類以上のモンスターが登場し、これらを組み合わせることで、より強力な上位モンスターを生成し、最終的には究極の伝説級モンスターを召喚することができます。また、ゲーム内でのレベルアップに伴い発生する数々のミッションは、ユーザーの挑戦心を掻き立て、ミッションを達成するたびに新たな魔法やNPCが登場し、ゲームの魅力をさらに高めます。戦闘の勝敗は、呪文を学び習得し、ポーションを作成して戦闘で活用するなど、魔法システムにより決定されます。プレイヤーはゲームの状況に応じて新たなアイテムや呪文を使用し、ゲーム内の世界を脅かす巨大な悪を打ち倒さなければなりません。さらに、ゲームはオフライン状態でも自動でリソースが生成され、ユーザーは休憩中でも資源を獲得し、戦闘勝利のための準備が整えられます。株式会社Gaheeの関係者は、「『魔法使いの秘密』では、スケルトン軍団、ミイラ、悪の目の手下、マンドレイク、そして可愛らしい3メートルのデーモンなど、様々なモンスターと戦いながら、謎めいた魔法使いが与える100以上のミッションを達成し、彼の隠された秘密を解き明かしていくゲームです。個性的で可愛らしいモンスターを組み合わせて得たアイテムや、伝説級の最強モンスターの登場を楽しみにしていてください。"」とコメントしています。

