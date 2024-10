Dr. Simon Ourian Revisa el Aumento de Glúteos: Innovaciones en el Moldeo Corporal No Quirúrgico

Dr. Simon Ourian, M.D., Cosmetic Dermatology expert and founder of Epione Beverly Hills

El Dr. Simon Ourian ofrece aumento de glúteos no quirúrgico con rellenos, logrando resultados naturales sin riesgos ni tiempo de recuperación prolongado.

BEVERLY HILLS, CA, UNITED STATES, October 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- La técnica de aumento de glúteos no quirúrgica del Dr. Simon Ourian utiliza rellenos dérmicos para crear un levantamiento de aspecto natural y mejorar el contorno general de los glúteos. Este método ofrece una alternativa efectiva para las personas que desean evitar la cirugía y sus riesgos asociados. Al usar una combinación de formulaciones avanzadas de rellenos y una aplicación precisa, el Dr. Ourian adapta cada tratamiento a la forma única del cuerpo y los objetivos estéticos del paciente.

“El aumento de glúteos no quirúrgico es una excelente opción para aquellos que buscan realzar sus curvas naturales sin el tiempo de recuperación y los riesgos que conlleva la cirugía tradicional”, dice el Dr. Simon Ourian. "Nuestros pacientes buscan resultados sutiles y refinados que realcen su belleza sin comprometer su estilo de vida".

¿Por qué elegir el aumento de glúteos no quirúrgico?

- Riesgos minimizados: Evitar la anestesia general y las incisiones quirúrgicas reduce en gran medida las posibles complicaciones asociadas con el aumento de glúteos tradicional.

- Recuperación rápida: El aumento de glúteos no quirúrgico implica un tiempo de inactividad mínimo, lo que permite a los pacientes regresar a sus actividades diarias casi de inmediato.

- Resultados personalizables: Con rellenos inyectables, el Dr. Ourian puede esculpir cuidadosamente la forma deseada, agregando volumen donde sea necesario para crear una apariencia natural y equilibrada.

- Efectos inmediatos: Los pacientes pueden ver mejoras notables justo después del tratamiento, con resultados que se pueden ajustar aún más con el tiempo.

- Aumento de la demanda de mejoras naturales

Pacientes de todo el mundo, incluidos aquellos que viajan a Beverly Hills desde Sudamérica y Europa, buscan la experiencia del Dr. Ourian en contorno corporal. Con un enfoque en mejoras naturales, sus técnicas proporcionan una solución para quienes desean realzar sus curvas sin someterse a una cirugía invasiva. El procedimiento de aumento de glúteos no quirúrgico se ha vuelto cada vez más popular entre aquellos que desean mantener su estilo de vida activo mientras logran una apariencia más completa y contorneada.

Acerca del Dr. Simon Ourian

El Dr. Simon Ourian es un destacado experto en dermatología cosmética, reconocido por su trabajo pionero en tratamientos estéticos no quirúrgicos. Sus técnicas innovadoras y enfoque artístico han atraído a una clientela global, incluidos muchos celebridades de alto perfil. Con un compromiso con la seguridad, eficacia y resultados naturales, el Dr. Ourian continúa redefiniendo las posibilidades dentro del campo de los tratamientos cosméticos.

Para obtener más información o programar una consulta con el Dr. Simon Ourian, visite www.epione.com o llame/envíe un mensaje de texto al (310) 651-6267.

