Headway revela que aumentar la inversión en salud mental puede evitar costes de más de €122.000 millones en Europa

BRUSSELS, BELGIUM, October 10, 2024 / EINPresswire.com / -- El nuevo informe Headway revela que aumentar la inversión en atención de salud mental puede evitar costes de más de 122.000 millones de euros en toda Europa• Los hallazgos clave de esta publicación destacan la significativa carga que representan las condiciones de salud mental para las sociedades europeas y sus sistemas de salud• Incrementar la inversión en recursos sanitarios en 27.400 millones de euros podría evitar costos relacionados con la salud mental que ascienden a 122.900 millones de euros, lo que representa más de una cuarta parte de los gastos asumidos por los sistemas de salud y la sociedad en general• Cada euro adicional invertido en salud mental en los países de la UE-27 y Reino Unido genera beneficios directos e indirectos de 4,50€, lo que implica un retorno exponencial de la inversión para las sociedades europeas• La prevalencia de trastornos mentales, incluidos la depresión (+14%) y la ansiedad (+20%), ha aumentado en toda EuropaBruselas (Bélgica), 10 de octubre de 2024 – Nuevas investigaciones revelan que los costes directos e indirectos evitables asociados a las condiciones de salud mental en 28 países europeos ascienden a 122.900 millones de euros anuales. Teniendo en cuenta que los sistemas de salud nacionales y la sociedad en su conjunto destinan 430.000 millones de euros al año a los problemas de salud mental, más de una cuarta parte de ese gasto podría ahorrarse e invertirse en otras áreas. Estos datos, que forman parte del último Informe de Salud Mental Headway, se han presentado en el Parlamento Europeo por The European House – Ambrosetti (TEHA), un think tank italiano, en colaboración con Angelini Pharma, una compañía farmacéutica internacional que forma parte de Angelini Industries.El informe señala que los sistemas de salud nacionales de la Unión Europea (UE) y Reino Unido podrían generar ahorros directos combinados de 79.400 millones de euros al año si destinaran una mayor proporción de sus presupuestos a los servicios de salud mental. Esta inversión podría también traducirse en ahorros indirectos de 43.500 millones de euros anuales, al reducir la presión sobre los servicios sociales. En total, el coste evitable, tanto directo como indirecto, de la atención en salud mental en los 28 países asciende a 122.900 millones de euros al año.La última edición del informe Headway, publicado por primera vez en 2017, ofrece una hoja de ruta para que los gobiernos logren ahorros significativos y apoyen de manera más efectiva la salud mental. Los datos revelan que los países de ingresos bajos y medios deberían destinar al menos un 6,5% de su presupuesto sanitario a los servicios de salud mental, mientras que los países de ingresos altos deberían alcanzar o mantener un mínimo del 10%. No obstante, solo 7 de los 28 países cumplen con estos objetivos. El gasto anual necesario para alcanzar el umbral recomendado de inversión en salud mental asciende a 27.400 millones de euros. En comparación con los costes evitables, cada euro adicional invertido en la prevención o en los servicios de salud mental generaría un retorno de 4,50 euros.Los beneficios de aumentar la inversión en salud mental no solo se reflejarían en términos financieros, sino que también impactarían positivamente en la población, reduciendo las tasas de suicidio, disminuyendo la dependencia de los servicios de emergencia y atención a largo plazo, y fomentando una mayor participación en el mercado laboral.“La salud mental no es solo una cuestión médica, sino una preocupación que impacta en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la educación y el empleo hasta el diseño de las comunidades y las políticas sociales”, señaló Ruggero Razza, miembro del Parlamento Europeo. “Con los trastornos mentales representando un tercio de la carga de enfermedades en Europa, es necesario abandonar el enfoque reactivo e invertir en estrategias públicas que cuiden el bienestar mental de las personas, de manera proactiva y coordinada en todos los niveles. Solo a través de esfuerzos integrales y multisectoriales podremos construir una Europa donde cada persona tenga la oportunidad de vivir plenamente, tanto en lo mental como en lo físico”.Este informe también ofrece un análisis comparativo de la salud mental en los 27 estados miembros de la UE y Reino Unido. El documento recoge datos a través de 54 indicadores clave de rendimiento, ofreciendo una visión completa de los factores que impactan en la salud mental, el estado de la población y la capacidad de los sistemas de salud nacionales para atender las necesidades de las personas. Este análisis abarca desde la atención médica hasta los entornos laborales, escolares y la sociedad en general. Desde 2022, Headway ha incluido también enfermedades neurológicas, con el fin de cubrir todas las áreas de salud relacionadas con el Brain Health Care.“Headway pone en relieve la magnitud y el alcance de los problemas de salud mental en Europa, así como las soluciones necesarias para abordarlos”, apuntó Jacopo Andreose, director ejecutivo de Angelini Pharma. “En Angelini Pharma, reconocemos la importancia de que la próxima Comisión Europea mantenga la salud mental como una prioridad política, y nos preparamos para una futura colaboración europea en salud cerebral. Invitamos a todos los Estados miembro de la UE, junto con Reino Unid o, a seguir contribuyendo con su experiencia y recursos para identificar las medidas preventivas más eficaces en el campo de la salud mental. Como subraya el informe, una inversión adicional anual podría proporcionar ahorros significativos a los gobiernos europeos, reducir la presión sobre los servicios sociales, incrementar la productividad laboral y generar un retorno económico de 4,50 € por cada euro invertido. Este esfuerzo no solo es clave para fortalecer los sistemas de salud, sino también para disminuir la carga social en toda Europa, creando las bases para un futuro más saludable para todos”.Headway destaca que, en promedio, los países europeos han mejorado la capacidad de respuesta de sus sistemas de salud ante las necesidades de bienestar mental en un 7% en comparación con 2022, elevando la puntuación media de 4,9 a 5,2. Esto se ha logrado a pesar del notable aumento en la prevalencia de trastornos como la depresión (+14%) y la ansiedad (+20%) en comparación con los niveles previos a la pandemia. Los países que han mostrado una tendencia positiva incluyen Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Reino Unido. Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros de la UE han mostrado una tendencia negativa en la inversión en salud mental, lo que ha resultado en una disminución generalizada en su capacidad para responder a las necesidades de salud mental en escuelas, lugares de trabajo y en la sociedad en general.“Con el nuevo informe Headway, contamos con varios años de datos que pueden guiar la monitorización y planificación de estrategias de salud mental en Europa. Las últimas cifras son alentadoras, ya que señalan el camino hacia mejores resultados en la salud mental de los europeos”, afirmó Elisa Milani, coordinadora de Proyectos y Consultora en el Área de Salud en The European House – Ambrosetti. “Nuestro análisis revela los múltiples factores que influyen en la salud mental y que pueden llevar al desarrollo de trastornos como la depresión y la ansiedad. Solo a través de un enfoque integral y multidisciplinario se pueden ofrecer los mejores resultados. Por ejemplo, los datos muestran de manera clara el retorno positivo que los gobiernos y sus ciudadanos pueden obtener al aumentar la inversión pública en salud mental y servicios sociales. Con solo siete de los 28 países analizados cumpliendo con el nivel de inversión recomendado en servicios de salud mental, la necesidad de actuar se vuelve más urgente que nunca”.Si desea el informe complete puede descargarlo gratuitamente en: https://www.angelinipharma.com/media/press-releases/new-headway-report-shows-that-increased-investment-in-mental-health-care-can-avoid-costs-of-more-than-122-billion-across-europe/ Acerca de HeadwayLa iniciativa Headway aborda cuestiones clave relacionadas con la salud mental y cerebral en toda Europa. Lanzada en 2017 por The European House – Ambrosetti (TEHA), un think tank italiano, en colaboración con Angelini Pharma, parte de Angelini Industries, de propiedad privada, su objetivo es crear una plataforma multidisciplinaria para la reflexión estratégica, el análisis, el diálogo y la comparación de diversas experiencias europeas en la gestión de personas afectadas por trastornos mentales.Desde su creación, la iniciativa Headway ha evolucionado para incluir varios estudios, informes y actividades dedicadas a promover el debate sobre los servicios y la gestión de la salud mental necesarios para los pacientes que viven con estos trastornos en toda Europa.El Informe de Salud Mental Headway es la última incorporación a la iniciativa Headway y ofrece una visión dinámica y más completa de los efectos de las intervenciones en políticas de salud, sociales, laborales, educativas y ambientales sobre el estado de salud mental de la población en toda Europa.Acerca de la salud cerebralLa salud cerebral hace referencia al funcionamiento del cerebro en los ámbitos cognitivo, sensorial, socioemocional, conductual y motor, todos esenciales para el bienestar general e integrando tanto la salud mental como la neurológica. Aunque históricamente se han tratado como áreas separadas, investigaciones recientes destacan su considerable superposición. Los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, suelen estar influenciados por factores físicos y ambientales, mientras que las condiciones neurológicas pueden afectar de manera recíproca los estados mentales.Acerca de Angelini PharmaAngelini Pharma es una empresa farmacéutica internacional que forma parte del grupo privado italiano Angelini Industries. La compañía investiga, desarrolla y comercializa soluciones sanitarias centradas, principalmente en aspectos de Brain Health y en la atención sanitaria del consumidor con productos de autocuidado de gran éxito en todo el mundo. Es también actor principal en dolor e infecciosas.Fundada en Italia a principios del siglo XX, Angelini Pharma opera directamente en 20 países y emplea a más de 3.000 personas. Sus productos se comercializan en más de 70 países, también a través de alianzas estratégicas con destacados grupos farmacéuticos internacionales.Para más información, visite www.angelinipharma.es Acerca de Angelini IndustriesAngelini Industries es un grupo industrial multinacional fundado en Ancona en 1919 por Francesco Angelini. Hoy, Angelini Industries representa una sólida y diversificada realidad industrial que emplea aproximadamente a 5.800 personas y opera en 21 países de todo el mundo, con ingresos superiores a los 2.000 millones de euros, generados en los sectores de salud, tecnología industrial y bienes de consumo. Una estrategia de inversión orientada al crecimiento, un compromiso constante con la investigación y el desarrollo, y un profundo conocimiento de los mercados y sectores en los que opera, hacen de Angelini Industries una de las empresas italianas de referencia en estos ámbitos. Para más información, visite www.angeliniindustries.com Acerca de The European House – AmbrosettiEl Grupo TEHA, controlado por The European House – Ambrosetti S.p.A., es una empresa con 300 empleados que opera desde 1965 y ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo de los años, gracias también a las contribuciones de muchos de sus socios. Ha desarrollado numerosas actividades en Italia, Europa y el resto del mundo. Desde 2013, el Grupo TEHA ha sido nombrado —en la categoría de mejores think tanks privados— como el n.º 1 en Italia, el n.º 4 en la Unión Europea y uno de los más respetados a nivel global, de entre 11.175 think tanks en todo el mundo (fuente: "Global Go To Think Tanks Report" de la Universidad de Pensilvania). En 2024, el Grupo TEHA fue reconocido por el Top Employers Institute como uno de los 147 mejores empleadores de Italia. The European House – Ambrosetti cuenta con una amplia experiencia en el sector de la salud, con una práctica profesional dedicada que, durante más de 20 años, ha desarrollado diversos proyectos para todos los actores —tanto públicos como privados— del ecosistema de salud. Para más información, visite www.ambrosetti.eu

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.