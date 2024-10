ON LINE FACILITATORE EDUCATIVO SOCIO-CULTURALE

ISCRIZIONE REGISTRO FORMATORI

ITALY, October 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Il FACILITATORE EDUCATIVO SOCIO-CULTURALE è colui che mette a disposizione le proprie skills per facilitare gli scambi tra gli elementi di un gruppo, trovando strategie più efficaci per collaborare, sostenendo tutte le fasi delle interazioni, ed aiutando a raggiungere obiettivi di alto livello attraverso la consapevolezza di una visione di insieme.Attraverso laboratori pratici, gli aspiranti facilitatori educativo socio-culturale acquisiscono le competenze necessarie di attivazione e positività, sviluppando voglia di conoscenza e apprendimento in forma progressiva e costante.Il progetto continua con l’intento di conservare e consolidare la tradizione del Carnevale di Saponara (ME) in particolare della sfilata dell’ORSO e della CORTE PRINCIPESCA. (Rievocazione storica della sfilata dell’Orso e della Corte Principesca iscritta nel Registro delle Eredità immateriali della Sicilia).Il Carnevale rappresenta l’occasione per perCorsi didattici che diano agli alunni l’opportunità di conoscere usi e costumi di questa tradizione presente con caratteristiche peculiari nei diversi comuni d’Italia e di farne tesoro in una chiave nuova e coinvolgente partecipando anche virtualmente alle sfilate che si realizzeranno in ciascuna comunità.Il Carnevale di SAPONARA animerà la riflessione sugli usi e i costumi di un passato comune e condiviso.Tale rievocazione storica annoverata tra le più belle e suggestive della Sicilia, trae origine da una leggenda settecentesca, che racconta di un grande orso che viveva nelle colline attorno al paese, terrorizzandone i cittadini. Si narra che il Signore di queste Terre, il Principe vi mandò un gruppo di cacciatori, che lo catturarono, portando la bestia incatenata per le vie della città.La Sfilata oggi vede in scena la ricostruzione di questo Corteo, attorniato da antichi costumi nobiliari e accompagnato da momenti di divertimento tra danza e musica.La caratteristica della festa è l’uso di uno strumento musicale: la brogna, ricavato dalle conchiglie marine mediterranee, aventi dimensioni diverse.

