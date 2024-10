Master Class grátis alavanca sua carreira em RH

Helena Brochado será a facilitadora da master class

Aula será nesta terça, 8 de outubro, de forma online e ao vivo

O papel de Business Partner de RH é fundamental para alinhar as estratégias de gestão de pessoas para negócios.” — Helena Brochado

PORTO ALEGRE, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL, October 8, 2024 / EINPresswire.com / -- O mundo dos Recursos Humanos está em constante transformação, e profissionais que ocupam posições estratégicas, como a de Business Partner , são cada vez mais valorizados. Pensando nisso, no dia 8 de outubro, às 19h, será realizada uma Master Class Gratuita sobre Business Partner, para proporcionar uma visão aprofundada sobre as competências e os desafios dessa função.O Que Você Aprenderá?O papel de Business Partner de RH é fundamental para alinhar as estratégias de gestão de pessoas para negócios. Nessa master class, você terá a oportunidade de se aprofundar nas principais habilidades necessárias para ter sucesso nessa função e entender como superar desafios comuns no dia a dia corporativo.Entre os tópicos abordados estão:- 5 Competências Essenciais do Business Partner: Conheça as habilidades que permitem um desempenho eficaz no RH estratégico.- 5 Desafios Mais Frequentes: Compreenda os obstáculos enfrentados pelos Business Partners e como lidar com eles.- 5 Erros Comuns: Saiba como evitar armadilhas que podem prejudicar sua atuação.Quem Conduz o Evento?A master class será ministrada por Helena Brochado, profissional com 20 anos de experiência em Recursos Humanos e vasta vivência na implementação da metodologia de Business Partner em empresas de diversos segmentos. Ao longo de sua carreira, Helena já realizou mais de 320 palestras e 290 workshops, compartilhando conhecimento com mais de 20 mil pessoas.Detalhes do EventoData: 8 de outubroHorário: 19hFormato: OnlineComo Participar?Para garantir sua participação, basta realizar a inscrição gratuita clicando no link abaixo. Não perca essa oportunidade de expandir seus conhecimentos e agregar valor à sua carreira em RH.Compartilhe essa oportunidade com colegas de profissão que também possam se beneficiar dessa iniciativa.

