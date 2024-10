CallPage accelera la sua crescita nel mercato italiano con una nuova localizzazione della piattaforma

It shows how CallPage looks on website

CallPage leader nelle soluzioni per l'ottimizzazione della comunicazione telefonica annuncia un altro importante passo nella sua espansione nel mercato italiano

Con un sito web e una piattaforma completamente localizzati in italiano, possiamo supportare meglio le aziende italiane nella loro attività quotidiana e aumentare la nostra presenza su questo mercato.” — Bogdan Tysky, Direttore Generale di CallPage.

ITALY, October 9, 2024 / EINPresswire.com / -- CallPage , leader nelle soluzioni per l'ottimizzazione della comunicazione telefonica, annuncia un altro importante passo nella sua espansione nel mercato italiano. L'azienda ha lanciato un sito web completamente localizzato in lingua italiana, che insieme al pannello utente italiano precedentemente introdotto, crea un percorso di acquisto completo. Grazie a ciò, CallPage facilita significativamente l'accesso ai propri servizi per i clienti italiani, rafforzando la sua posizione nel suo più grande mercato estero.Attualmente, il mercato italiano rappresenta il 40% dei clienti internazionali di CallPage. Per confronto, il mercato statunitense costituisce il 20%, mentre il restante 40% comprende paesi come Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, India e altri. Il lancio di una piattaforma e di un sito web completamente localizzati in Italia è un elemento chiave per l'ulteriore espansione di CallPage in questo paese.“Il mercato italiano ha un enorme potenziale e vediamo un interesse crescente per le nostre soluzioni da parte delle aziende di questa regione”, commenta Bogdan Tysky, Direttore Generale di CallPage. “È un mercato in cui le relazioni personali e la comunicazione diretta sono fondamentali. Il nostro strumento, che ottimizza i processi di comunicazione telefonica, risponde perfettamente a queste esigenze. Con un sito web e una piattaforma completamente localizzati in italiano, possiamo supportare meglio le aziende italiane nella loro attività quotidiana e aumentare la nostra presenza su questo mercato.”Attualmente CallPage supporta oltre 1500 clienti in tutto il mondo, offrendo soluzioni in grado di aumentare il numero di chiamate di vendita fino al 75%. CallPage aiuta le aziende a ottenere più contatti di vendita dal sito web aziendale, fornendo un widget che consente un rapido contatto telefonico tra un potenziale cliente e un consulente. In Italia la soluzione è particolarmente popolare nei settori come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i servizi aziendali, il turismo e l'e-commerce.“Le aziende italiane sono alla ricerca di strumenti moderni che migliorino le loro conversioni e la qualità del servizio clienti. La nostra esperienza fino ad oggi dimostra che CallPage si adatta perfettamente a questi obiettivi." aggiunge Tysky.L'azienda ha piani ambiziosi per un'ulteriore espansione nel mercato italiano e sta attivamente cercando partner commerciali che possano aiutare a realizzare la strategia di crescita.Chi è CallPageCallPage è una piattaforma innovativa di tipo click to call che aiuta le aziende ad aumentare il numero di conversazioni di valore con potenziali clienti. Grazie all’automazione, alla personalizzazione e agli strumenti di analisi, CallPage supporta le aziende nella gestione efficace della comunicazione telefonica, portando a un aumento delle conversioni e a un miglioramento della soddisfazione dei clienti.

