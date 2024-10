La Galerie Zberro et Sonia Borrell présentent l’exposition collective « La vie est belle » pendant la Paris Art Week

Sonia Borrell, Géraldine Zberro et les artistes Sonia Borrell signant son livre "Art In Real-Time: Collecting Tomorrow's Masters" Couverture du livre "Art In Real-Time: Collecting Tomorrow's Masters" par Sonia Borrell

La curatrice d'art Sonia Borrell et la Galerie Zberro sont fières d'annoncer une exposition collective de 23 artistes intitulée « Life is Beautiful ».

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, October 8, 2024 / EINPresswire.com / -- La curatrice d’exposition Sonia Borrell et la Galerie Zberro sont fières d’annoncer une exposition collective de 23 artistes intitulée « La Vie Est Belle », mettant en valeur le mouvement artistique « ultra-contemporain » dans le 8e arrondissement de Paris, en France. Les artistes, qui viennent de tous les coins du monde, représentent la collection Tryson de Sonia. Soniabblondon a une carrière de 16 ans dans la collection d’artistes vivants et est très présente sur les réseaux sociaux, démontrant un œil attentif pour les nouveaux talents et l’évolution de l’expression artistique. Sonia croit que l’art est une partie essentielle de la vie et la rend belle, d’où le nom « La vie est belle ».Parmi les artistes présents, on compte Annabel Faustin, Adam Handler, August Vilella, Aico Tsumori, Akitoshi Akamatsu, Camilla Engström, Felix Treadwell, Fandi, Imon Boy, Marria Pratts, Ryo Laksamana (RYOL), Socko, Sol Felpeto, Sol Summers, Tania Marmolejo, Yuri Rodekin, Alexander Guy, Suanjaya Kencut, Young Lee, Taro Yamada, Kristin Moore, Jordan Tran aka Jordan Tran aka KEAN, Pedro Hoz et Johanna Tordjman. D'autres surprises et ajouts à la famille seront annoncés sur l'instagram de Sonia et Géraldine."Je suis très heureuse de diriger l'exposition dans l'espace de la Galerie Zberro", a déclaré Sonia. "Avec Carl Kostyál qui prête une partie de son réseau pour rejoindre la liste d'artistes de Geraldine Zberro et la mienne, nous sommes sûrs de créer une expérience marquante de 3 semaines."Carl Kostyál est galeriste et propriétaire d’une galerie qui porte son nom. Depuis 2010, il attire l’attention internationale sur des artistes émergents, dont certains seront présents à l’exposition.Géraldine Zberro, fondatrice de la Galerie Zberro, la gère depuis près de deux décennies. Elle a bâti et élevé la carrière d’une douzaine d’artistes internationaux, les présentant au centre de Paris, près des Champs-Élysées. Cette collaboration découle d’une longue admiration des deux côtés pour le goût de l’art et de leur réussite en tant que femmes pionnières dans le monde de l’art.L’événement, qui se déroulera du 15 octobre au 5 novembre, présentera en avant-première le premier livre publié par Sonia sur les conseils pratiques de collection d’art, « Art in Real-Time ». Il servira de guide aux jeunes collectionneurs et artistes pour entrer dans une industrie en pleine modernisation.« Je pense que le livre, tout comme l’exposition, met en valeur ma philosophie de ce que devrait être la collection d’art », a déclaré Sonia. « L’art est un mode de vie, et je crois que ces jeunes artistes ont et auront tout autant d’impact que ceux qui les ont précédés. » L’art en temps réel : collectionner les maîtres de demain " est un livre incontournable pour quiconque souhaite constituer sa propre collection d’art ultra-contemporain ou tourné vers l’avenir. Si vous êtes à Paris entre le 15 et le 17 octobre, vous pourrez acheter un exemplaire et le faire signer par l'auteure.

