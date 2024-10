California tiene una nueva “página de inicio”: el renovado CA.gov del Estado facilita el acceso a los servicios y programas gubernamentales

El CA.gov rediseñado facilita a los californianos el acceso a cientos de servicios y departamentos estatales. El sitio web está diseñado para poner a los usuarios en primer lugar, al ser fácil de navegar, receptivo y accesible para todos, lo que permite a los californianos conectarse fácilmente con los recursos y el apoyo que necesitan. El sitio se basa en el trabajo que recientemente le valió al estado una calificación “A” por sus prácticas tecnológicas del Centro para el Gobierno Digital. “Estoy orgullosa del sitio web actualizado de CA.gov. Estamos enfocados en garantizar que todos los californianos puedan acceder fácilmente a los servicios estatales a través de Internet”, dijo la Secretaria de Operaciones Gubernamentales Amy Tong. “Seguiremos garantizando que la información gubernamental oportuna y precisa esté a solo un clic de distancia. Ya sea que esté buscando ayuda con servicios esenciales o quiera aprender sobre lo que el Estado Dorado está haciendo para la acción climática, el desarrollo de nuevos negocios o el gobierno de California, este sitio lo tiene”. Con tecnología avanzada, el sitio tiene una función de búsqueda muy mejorada, funciona bien en dispositivos móviles y cumple con los estándares web modernos. La versión anterior de CA.gov se lanzó en 2017 y, a medida que las necesidades de los usuarios y la tecnología evolucionaron, el Estado implementó el trabajo para renovarla. “Crear una experiencia digital fluida y accesible para los californianos es nuestro compromiso. Estoy encantada de que el nuevo y mejorado sitio web CA.gov sea un centro de información para los residentes actuales y futuros”, dijo la directora de información del estado y directora del CDT, Liana Bailey-Crimmins. “A través de CA.gov podemos brindar más servicios de manera eficiente y con mayor consideración de las necesidades de nuestras comunidades”. El sitio web CA.gov seguirá evolucionando con opciones de traducción de otros idiomas para servir a la población diversa de California, servicios personalizados basados en la ubicación del usuario y herramientas ampliadas para ayudar a los usuarios a navegar los servicios gubernamentales de manera más efectiva.

