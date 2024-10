استكشفوا تقنيات التخزين الرائدة من AGI Technology في معرض GITEX 2024

تايبيه، تايوان , Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تستعد AGI Technology، المزوّد الرائد لحلول التخزين عالية الأداء من تايوان، لاستعراض أحدث ابتكاراتها في نسخة العام 2024 من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات GITEX 2024. يقام هذا الحدث المنتظر خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور آلاف المشاركين، حيث ستتولى AGI استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها في الجناح # إتش13 – 18 (#H13-18) بالقاعة 13.

تفاصيل الحدث

التاريخ: من 14 إلى 18 أكتوبر 2024

الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً

الموقع: مركز دبي التجاري العالمي، القاعة 13

الجناح: # إتش13 – 18 (#H13-18)

استعراض أحدث ابتكارات AGI في مجال تكنولوجيا التخزين

AI238 8TB 2.5" SATA III SSD (محرك الأقراص ذات الحالة الصلبة بواجهة ساتا 3، سعة 8 تيرابايت، مقاس 2.5 بوصة):

يعدّ AI238 8TB 2.5" SATA III SSD ، المخصص للمستخدمين الذين يحتاجون إلى كميات طائلة من السعة التخزينية، حلاً استثنائياً للغاية. بفضل سعته المدهشة التي تبلغ 8 تيرابايت، يوفر AI238 مساحة كافية ووافية لإدارة مجموعات البيانات الشاملة وملفات الوسائط الكبيرة والتطبيقات الصعبة. كذلك، يتميز AI238، الذي تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية احتياجات المستخدمين المتميّزين والمحترفين، بتوفير تجربة تخزين موثوقة وعالية السعة دون المساس بالسرعة أو المتانة.

Supreme Pro TF138 2TB microSD Card (بطاقة الذاكرة المصغرة "سوبريم برو" TF138 سعة 2 تيرابايت):

تعدّ Supreme Pro TF138 أول بطاقة ذاكرة مصغّرة ذات سعة 2 تيرابايت في العالم، وتعطي مفهوماً جديداً لإمكانيات التخزين. تمّ تصميم Supreme Pro TF138 للاستخدام في الكاميرات عالية الأداء والأجهزة المحمولة ومنصات الألعاب، وهي مثالية لتسجيل مقاطع الفيديو لفترة طويلة وتوسيع إمكانية التخزين على أنظمة الألعاب المحمولة باليد، مثل Nintendo Switch. وعند إقرانه بالجهاز القارىء من نوع C، يوفر Supreme Pro TF138 سرعات قراءة وكتابة فائقة تبلغ ما بين 170و160 ميجابايت بالثانية، ما يضمن أداءاً سلساً وإمكانية وصول محسّنة إلى البيانات.

سلسلة TURBOJET RGB DDR5 Series (سلسلة الذاكرة الجديدة بمعدل البيانات المزدوج من النسخة الخامسة مع نظام إضاءة بتقنية الفضاء اللوني):

توفر سلسلة TURBOJET RGB DDR5 سرعات رائعة تصل إلى نطتق يتراوح من 6000 إلى 8000 ميجاهرتز، وهذا يجعلها مثالية للاعبين ومنشئي المحتوى ومستخدمي الكمبيوتر الذين يبحثون عن متطلبات أداء دقيقة. تتميز هذه السلسلة بنظام إضاءة بتقنية الفضاء اللوني الديناميكية والقابلة للتخصيص والمتوافقة بشكل كبير مع الإصدار الثالث من ملف تعريف الذاكرة القصوى من "إنتل" (Intel XMP 3.0) وتقنية AMD EXPO، وتجمع سلسلة TURBOJET RGB DDR5 بين السرعة الفائقة والتوافق الواسع عبر المنصتين، ما يتيح تزويد المستخدمين بحل متعدد الاستخدامات للأنظمة عالية الأداء.

تدعو AGI Technology الحضور إلى زيارة معرض "جيتكس 2024" (GITEX 2024) لاستكشاف هذه المنتجات الجديدة، المقدّمة إلى جانب مجموعة شاملة من حلول التخزين المبتكرة. سيكون فريقنا موجوداً في الجناح # إتش13 – 18 (#H13-18) لتزويدكم بالمعلومات المفصلة والإجابة على أي استفسارات.

لمحة عنAGI

تعدّ AGI المزوّد الرائد لحلول التخزين عالية الأداء، حيث تقدم مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. تلتزم AGI بتقديم سعات تخزين متطورة وأداء متفوق، ما يسمح بتمكين عملائها من تحقيق تجارب رقمية استثنائية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

جهة الاتصال:

Sales Team

sales@agi-tech.com.tw

+886-2-27937256

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على الرابط الالكتروني التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/67da7d07-7ae1-4bdb-a991-8c703ce17186/ar

