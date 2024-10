Journée mondiale des enseignantes et enseignants : un appel urgent pour remédier à la pénurie mondiale

À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, un appel urgent est lancé pour améliorer les salaires, les conditions de travail et écouter le personnel enseignant afin de remédier à la pénurie mondiale.

FRANCE, October 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Alors que les communautés scolaires partout dans le monde célèbrent la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, les éducateur∙trice∙s du monde entier appellent à une action immédiate pour remédier à la pénurie mondiale d'enseignant∙e∙s qui menace le droit à l'éducation de millions d'enfants dans le monde. Sous-payé∙e∙s, surchargé∙e∙s de travail et sous-évalué∙e∙s, les enseignant∙e∙s sont chassé∙e∙s de la profession, ce qui exacerbe une crise qui laisse les élèves sans accès à des enseignant∙e∙s qualifié∙e∙s et compromet les progrès vers les objectifs mondiaux en matière d'éducation.L'ampleur du problème est sans précédent : selon l'UNESCO, 44 millions d'enseignant∙e∙s supplémentaires seront nécessaires dans le monde d'ici 2030 pour parvenir à un enseignement primaire et secondaire universel. Les causes profondes sont bien documentées : les bas salaires, les mauvaises conditions de travail et l'augmentation de la charge de travail poussent les enseignant∙e∙s à quitter les salles de classe et découragent les jeunes d'entrer dans la profession.La moitié des pays rémunèrent les enseignant∙e∙s moins que d'autres professions exigeant des qualifications similaires. De plus, la majorité des enseignant∙e∙s interrogé∙e∙s dans le cadre d'une enquête mondiale menée l'année dernière ont signalé une augmentation du stress et de l'épuisement professionnel, un facteur important dans leur décision de quitter la profession.La situation est particulièrement grave dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, qui aura besoin de 15 millions d'enseignant∙e∙s supplémentaires d'ici 2030. Même dans les pays à revenu élevé, les problèmes de rétention persistent, car la charge de travail croissante et le manque de ressources des écoles publiques poussent les éducateur∙trice∙s à quitter la profession, laissant les enseignant∙e∙s qui restent confronté∙e∙s à des conditions encore plus difficiles.S'exprimant sur cette question cruciale, le secrétaire général de l'Internationale de l'Éducation (IE), David Edwards, a souligné la nécessité d'une action décisive : « Les enseignantes et enseignants doivent être rémunérés, les enseignantes et enseignants doivent être respectés et, oui, les enseignantes et enseignants doivent être écoutés ». Edwards a averti que, si l'on ne s'attaque pas à ces questions fondamentales, « les efforts visant à améliorer l’enseignement public à l'échelle mondiale ne seront pas à la hauteur ».En réponse à la crise, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a convoqué un Groupe de haut niveau sur la profession enseignante, soutenu par l'Organisation internationale du Travail (OIT) et l'UNESCO.Ce groupe d'expert∙e∙s internationaux∙ales a émis cette année des recommandations clés pour remédier à la pénurie d'enseignant∙e∙s, en se concentrant sur l'inversion de l'emploi précaire, la réduction de la charge de travail, le bien-être des enseignant∙e∙s et l'augmentation des salaires. Les recommandations comprennent l'implication des enseignant∙e∙s dans les décisions politiques, le renforcement du dialogue social, la création de commissions nationales pour améliorer les conditions de travail et les salaires, l'investissement dans la formation et le développement professionnel des enseignant∙e∙s, la promotion de l'équité et de l'équité salariale entre les genres, et la transition des enseignant∙e∙s contractuel∙le∙s et non qualifié∙e∙s vers des postes permanents et qualifiés.Edwards s’exprime sur l'importance de ces recommandations : « En cette Journée mondiale des enseignantes et enseignants, un véritable changement est à portée de main. Pour la première fois, le monde dispose d'un plan complet pour mettre fin à la pénurie mondiale d'enseignantes et enseignants et renforcer notre profession.Les recommandations du Groupe de haut niveau des Nations Unies sur la profession enseignante constituent une feuille de route pour concevoir les systèmes éducatifs que les élèves méritent. La prochaine étape consiste à veiller à ce que les gouvernements fassent de ce plan une réalité pour chaque enseignant et chaque élève. »Mugwena Maluleke, président de l'Internationale de l'Éducation, a souligné l'importance d'écouter les enseignant·e·s et de les inclure dans les processus décisionnels qui façonnent les politiques éducatives : « La véritable transformation commence par la valorisation de la voix des enseignantes et enseignants. Les enseignantes et enseignants doivent disposer de l'autonomie professionnelle nécessaire pour diriger, innover et prendre les décisions qui façonnent l'avenir de l'éducation. »En cette Journée mondiale des enseignantes et enseignants, les éducateur∙trice∙s appellent les gouvernements du monde entier à financer entièrement l'enseignement public, à investir dans les enseignant∙e∙s et à améliorer les conditions de travail. Les enseignant∙e∙s restent essentiel∙le∙s au succès des systèmes d'enseignement public, et il est essentiel de les soutenir pour assurer une éducation de qualité à tou∙te∙s les élèves.****La Journée mondiale des enseignantes et enseignants, célébrée dans le monde entier le 5 octobre, est l'occasion d'honorer les enseignant∙e∙s et de réfléchir à leur rôle indispensable dans les systèmes d'enseignement public du monde entier. Le thème de cette année, « Valoriser la voix de la profession enseignante : vers un nouveau contrat social pour l'éducation », souligne le besoin urgent de garantir que les enseignant·e·s soient impliqué∙e∙s activement dans les processus décisionnels qui façonnent les politiques éducatives et le futur de l’éducation.L’Internationale de l’Éducation réunit des organisations d’enseignant∙e∙s et d’autres employé∙e∙s de l’éducation du monde entier. Grâce à nos 383 organisations membres, nous représentons plus de 32 millions d’enseignant∙e∙s et de personnels de soutien à l’éducation dans 178 pays et territoires.

