Día Mundial de las y los Docentes: un llamado urgente a revertir la escasez mundial en la profesión

En el Día Mundial de las y los Docentes, se hace un llamado urgente a escuchar al profesorado para revertir la escasez mundial.

Hay que pagar, respetar y, también, escuchar al personal docente.” — David Edwards, Secretario General de la IE

ARGENTINA, October 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Al tiempo que comunidades educativas del mundo entero se unen, como cada año, para celebrar el Día Mundial de las y los Docentes, el profesorado exige la adopción de medidas urgentes para abordar la creciente escasez mundial de docentes. Una escasez que amenaza el derecho a la educación de millones de niños y niñas en todo el planeta.Mal remunerados, sobrecargados de trabajo e infravalorados, docentes de todo el mundo están abandonando la profesión de manera masiva, provocando así una crisis que va dejando al alumnado sin docentes cualificados, y frena el progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.El problema ha alcanzado una dimensión global: la UNESCO calcula que se necesitan 44 millones de docentes adicionales en todo el mundo para poder cumplir con el compromiso de alcanzar una educación primaria y secundaria universal en 2030.Las causas son claras: bajos salarios, malas condiciones laborales y cargas de trabajo excesivas, alejan a trabajadoras y trabajadores de la educación de las aulas, disuadiendo a las personas más jóvenes de unirse a la profesión. En la mitad de países de todo el mundo, se paga menos al profesorado que a profesionales que requieren cualificaciones similares. En una encuesta global realizada el año pasado, la mayoría de docentes reportaron un aumento del estrés y el agotamiento, factor clave en su decisión de dejar la profesión.La situación es particularmente grave en regiones como el África subsahariana, que necesitará 15 millones de docentes más para 2030. También en los países de ingresos más altos persisten los desafíos de retención, ya que las crecientes cargas de trabajo y la falta de recursos en las escuelas públicas, empujan a sus docentes a abandonar la profesión, dejando a quienes se quedan en condiciones aún más difíciles de lidiar.Para poder revertir la escasez, y retener y atraer al personal docente que se necesita, el Secretario General de la Internacional de la Educación (IE), David Edwards, subrayó la necesidad de tomar medidas decisivas: "Hay que pagar, respetar y, también, escuchar al personal docente." Edwards advirtió de que, si no se abordan estos problemas fundamentales, "los esfuerzos por mejorar la educación pública a nivel mundial fracasarán.En respuesta a esta crisis, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó este año a un Grupo de Alto Nivel sobre la Profesión Docente, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la UNESCO. Este Grupo de expertos internacionales emitió una serie de recomendaciones clave para abordar la escasez docente, enfocándose en revertir el empleo precario, reducir la carga de trabajo, abordar la salud y el bienestar docente y aumentar los salarios. Las recomendaciones destacan la participación docente en la toma de decisiones políticas, el fortalecimiento del diálogo social, la creación de comisiones nacionales para mejorar las condiciones laborales y salariales, la inversión en formación docente y desarrollo profesional continuo, la promoción de la equidad salarial de género, y la transición de docentes interinos, y no cualificados, a posiciones permanentes, y con cualificación profesional.Edwards reflexionó sobre la importancia de estas recomendaciones: "Este Día Mundial de las y los Docentes, el cambio está en nuestra mano. Por primera vez, el mundo cuenta con un plan integral para acabar con la escasez de docentes y fortalecer la profesión. Las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sirven de hoja de ruta para transformar los sistemas educativos según las necesidades del alumnado. El siguiente paso es que los gobiernos hagan realidad este plan, para cada docente y estudiante."Mugwena Maluleke, presidente de la Internacional de la Educación, reforzó la importancia de escuchar a la profesión docente, e incluirla en los procesos de toma de decisiones que configuran las políticas educativas: "La verdadera transformación comienza por valorar la voz docente. Las y los docentes deben tener la autonomía profesional para liderar, innovar y tomar decisiones que moldeen el futuro de la educación pública."En este Día Mundial de las y los docentes, se lanza un llamado urgente a los gobiernos de todo el mundo para que financien adecuadamente la educación pública, inviertan en la profesión, y mejoren las condiciones laborales de quienes son el pilar fundamental de los sistemas públicos educativos. Apoyarlos es esencial si queremos garantizar una educación de calidad para cada estudiante.****El Día mundial de las y los docentes, celebrado cada año el 5 de octubre, es una ocasión para honrar al personal docente y reconocer su importante rol social. El lema de este año: "Valorar la voz docente: hacia un nuevo contrato social en la educación", destaca la necesidad urgente de garantizar que las y los docentes participen activamente en los procesos de toma de decisiones que moldean las políticas educativas e impactan en sus condiciones laborales.La Internacional de la Educación es la federación sindical internacional que reúne a organizaciones de docentes y otros trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el mundo. A través de 383 organizaciones afiliadas, representa a más de 32 millones de docentes y personal de apoyo educativo en 178 países y territorios.

