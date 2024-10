Dark Horse Consulting Group Mengakuisisi BioTechLogic, Inc.

Gabungan organisasi ini akan menawarkan konsultasi, operasi, dan teknis strategis di seluruh industri biofarmasi

WALNUT CREEK, California, dan CAVE CREEK, Arizona, dan BOSTON, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dark Horse Consulting Group (“DHC”), perusahaan global yang telah lama menjadi pemimpin konsultasi strategis dan operasi dalam bidang terapi sel dan gen ("CGT"), dengan bangga mengumumkan akuisisinya atas BioTechLogic, Inc. (“BioTechLogic”), cikal bakal yang terkenal berkat operasi teknis, produksi, kualitas, dan konsultasi CMC regulasi. Akuisisi strategis ini menandakan pencapaian besar dalam perkembangan DHC, yang memadukan keunggulan kedua perusahaan yang saling melengkapi sekaligus menguatkan posisi DHC di garda depan CGT.



DHC—yang beroperasi di Amerika Utara, Eropa, dan APAC—diakui berkat keahlian CGT globalnya yang mendalam dan tidak tertandingi. BioTechLogic (kini menjadi divisi Dark Horse Consulting Group) telah meraih reputasi luar biasa berkat penawaran konsultasi khusus dalam pengembangan proses dan produksi, operasi teknis, sistem kualitas, dan regulasi CMC untuk CGT, serta terapi canggih lainnya dalam biologis dan vaksin.

"Kami merasa sangat antusias dengan kehadiran BioTechLogic ke dalam Dark Horse Consulting Group,” ujar Anthony Davies, Pendiri dan CEO DHC. "Akuisisi ini memungkinkan kami memperluas basis klien ke ranah pengembangan biologis dan vaksin selagi terus mengoptimalkan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya untuk pelanggan CGT kami. Kami sangat antusias menggabungkan layanan penasihat strategis DHC 'yang cermat' dengan keahlian operasi dan layanan teknis BioTechLogic yang sudah lama terasah."

WestView Capital Partners (“WestView”), perusahaan ekuitas swasta ternama dengan investasi pertumbuhan dalam DHC, juga berperan penting dalam memfasilitasi akuisisi ini. "Perpaduan BioTechLogic dengan DHC akan menghasilkan raksasa konsultasi biofarmasi, sekaligus mempertahankan fokus yang penting dalam terapi canggih," ujar Greg Thomas, Mitra di WestView dan Direktur Dewan DHC.

"Semua tim kami tidak sabar untuk berkolaborasi," ucap Peter Dellva, Patrick Giljum, dan Tracy TreDenick, tiga Mitra Pendiri BioTechLogic. "Menyinergikan segala upaya bersama DHC meningkatkan kemungkinan terbukanya pemasaran berbagai jenis terapi dan bioterapi canggih, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan medis yang belum terpenuhi."

DHC diwakili oleh Fenwick & West LLP. BioTechLogic diwakili oleh Kilpatrick Townsend & Stockton LLP.

Tentang Dark Horse Consulting Group

Dark Horse Consulting Group, perusahaan global dengan kantor di A.S., Inggris Raya, dan Singapura, didirikan pada 2014 dengan tujuan untuk mempercepat terapi sel dan gen melalui keahlian konsultasi yang tidak tertandingi. Pengetahuan mendalam DHC mencakup strategi pengembangan, produksi, kepatuhan, kualitas, regulasi, pemodelan, dan bisnis yang menangani berbagai jenis kebutuhan klien.

Tentang BioTechLogic, Inc.

BioTechLogic, perusahaan konsultasi CMC dan produksi biofarmasi terkemuka, didirikan pada 2003 oleh Peter Dellva, Patrick Giljum, dan Tracy TreDenick. Dengan pengalaman praktik dan pengalaman langsung yang mendalam, tim konsultasi BioTechLogic membantu klien biofarmasi memasarkan produknya dengan cepat dan sukses dengan melengkapi dan mengoptimalkan sumber daya produksi, analitik, serta regulasi organisasi klien.

Tentang WestView Capital Partners

WestView Capital Partners, perusahaan ekuitas pertumbuhan yang berbasis di Boston, berfokus pada perusahaan pertumbuhan di pasar menengah dan mengelola modal $2,7 miliar dalam lima pendanaan. Mitra WestView dengan tim manajemen yang sudah ada berupaya untuk mensponsori rekapitalisasi, modal pertumbuhan, serta konsolidasi transaksi perusahaan minoritas dan mayoritas dalam beberapa sektor, yang meliputi layanan bisnis, layanan TI, teknologi dan pengalihdayaan perawatan kesehatan, perangkat lunak, serta industri pertumbuhan.

Pertanyaan untuk Media: contactus@darkhorseconsultinggroup.com +1 (408)-326 0303 Ekst. 100

