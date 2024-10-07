XS.com 榮獲多項大獎，榮耀加冕為“最值得信賴的經紀商”
Business News/ -- XS.com，全球領先的金融科技和金融服務提供者，欣然宣佈在由Smart Vision主辦的中東金融市場頒獎典禮上獲得的殊榮，這場盛會在杜拜著名的棕櫚島亞特蘭提斯酒店（Atlantis The Palm hotel）隆重舉行。
這家全球多資產經紀商一舉斬獲多項大獎，並被評選為“最值得信賴的經紀商”，進一步鞏固其在金融行業中的領導地位與創新實力。
在本次頒獎典禮上，XS.com在“最值得信賴的100強經紀商”名單中位居榜首，彰顯了其始終如一的可靠服務和創新能力。
XS.com客戶支援主管Pavlina Zenonos被評為“金融市場最具影響力的25位女性” 之一，充分體現了她的卓越領導力。
此外，Despina Iapona也因其在行銷方面的貢獻，被評選為“金融市場25佳行銷經理” 之一。
這一系列榮譽凸顯了XS.com團隊的實力與人才，彰顯了他們對卓越的堅定追求。
此次活動彙聚了中東金融市場的領軍人物，旨在表彰那些在服務、客戶滿意度和創新領域表現卓越的公司和個人。作為主辦方，Smart Vision集團以其在金融領域的專業知識聞名，專注於培訓、技能開發和組織行業領先的活動。
XS.com集團執行長Mohamad Ibrahim對此十分感激，他表示：
“我們非常榮幸能夠在這樣一個備受矚目的盛會上獲得這些殊榮。這些榮譽不僅反映了我們對創新的持續追求，也證明了客戶對我們的信任。我們將繼續努力，在全球範圍內為金融市場提供更優質的服務。”
Smart Vision集團董事長兼董事總經理Mohammed Elnozamy博士就XS.com獲獎一事表示：
“作為活動主辦方，我們很高興XS.com能夠獲得這些榮譽獎項。他們在金融服務和金融科技領域提供的卓越服務，為行業樹立了標杆，並對行業的進步做出了重要貢獻。XS.com無疑是當之無愧的獲獎者，我們對他們的傑出成就表示熱烈祝賀。”
這一盛大的頒獎典禮不僅表彰了行業領袖們的成就，並為成功樹立了標杆。隨著金融市場的不斷發展，這些獎項無疑是推動行業向前發展的創新動力和不懈追求的有力證明。
XS.com 公司概況
XS 集團（以 "XS "或 "XS.com "品牌經營）是一家全球多元資產經紀商，提供多種金融產品交易服務。
XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
關於 Smart Vision
Smart Vision 是全球最大的專業機構之一，專注於從事全球和本地資本市場領域的培訓、技能開發以及組織國際會議。
在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
XS Editorial Team
這家全球多資產經紀商一舉斬獲多項大獎，並被評選為“最值得信賴的經紀商”，進一步鞏固其在金融行業中的領導地位與創新實力。
在本次頒獎典禮上，XS.com在“最值得信賴的100強經紀商”名單中位居榜首，彰顯了其始終如一的可靠服務和創新能力。
XS.com客戶支援主管Pavlina Zenonos被評為“金融市場最具影響力的25位女性” 之一，充分體現了她的卓越領導力。
此外，Despina Iapona也因其在行銷方面的貢獻，被評選為“金融市場25佳行銷經理” 之一。
這一系列榮譽凸顯了XS.com團隊的實力與人才，彰顯了他們對卓越的堅定追求。
此次活動彙聚了中東金融市場的領軍人物，旨在表彰那些在服務、客戶滿意度和創新領域表現卓越的公司和個人。作為主辦方，Smart Vision集團以其在金融領域的專業知識聞名，專注於培訓、技能開發和組織行業領先的活動。
XS.com集團執行長Mohamad Ibrahim對此十分感激，他表示：
“我們非常榮幸能夠在這樣一個備受矚目的盛會上獲得這些殊榮。這些榮譽不僅反映了我們對創新的持續追求，也證明了客戶對我們的信任。我們將繼續努力，在全球範圍內為金融市場提供更優質的服務。”
Smart Vision集團董事長兼董事總經理Mohammed Elnozamy博士就XS.com獲獎一事表示：
“作為活動主辦方，我們很高興XS.com能夠獲得這些榮譽獎項。他們在金融服務和金融科技領域提供的卓越服務，為行業樹立了標杆，並對行業的進步做出了重要貢獻。XS.com無疑是當之無愧的獲獎者，我們對他們的傑出成就表示熱烈祝賀。”
這一盛大的頒獎典禮不僅表彰了行業領袖們的成就，並為成功樹立了標杆。隨著金融市場的不斷發展，這些獎項無疑是推動行業向前發展的創新動力和不懈追求的有力證明。
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XS.com 於 2010 年在澳洲成立，現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者，在多個司法管轄區擁有監管牌照，並在全球各地設有辦事處。
XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術，並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。
風險警告：我們的產品涉及保證金交易，具有很高的風險，可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者，閣下應當確保瞭解其中的風險。
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在阿拉伯地區的金融行業以及資本市場，Smart Vision在培訓以及專業領域名列前茅。
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