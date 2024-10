CT Semiconductor 開設立 ATP 半導體晶片技術員培訓中心

河內,越南, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2024 年 10 月 1 日,CT Semiconductor (隸屬 CT Group) 的組裝、測試和封裝 (ATP) 半導體晶片技術員培訓中心正式成立並開始營運,該中心位於河內市和樂高科技園區 (Hoa Lac High-Tech Park) 的國家創新中心 (NIC)。



國家創新中心的組裝、測試和封裝半導體晶片技術員培訓中心屬於 CT Semiconductor 的廣泛業務之一,其業務包括:建立三個半導體組裝和測試代工廠 (OSAT,兩個在南部,一個在北部),在胡志明市和河內市建立兩個研發中心,更引人注目的是在美國矽谷和亞利桑那州鳳凰城建立兩個客戶服務中心。

透過側重半導體晶片組裝、測試和封裝的「培訓導師」計劃,各國經驗豐富的工程師將會為重要工作人員提供專門培訓。 這些工程師和最後一年的電子專業學生將會享有完善的設備,以掌握組裝、測試和封裝技術。 關鍵特點之一,是實習生將獲得操作最新型晶片檢查機的實踐經驗,從而熟悉不同類型的晶片。

這個項目旨在落實越南建立 10 個半導體組裝和測試代工廠的計劃,並遵循總理第 1018/QD-TTg 號決定。該決定於 2024 年 9 月 21 日發布,概述了發展越南半導體產業的策略。

CT Semiconductor 的獨特之處在於採取獨立的技術方法,具備以組裝、測試和封裝專業培訓為起點的綜合基礎,服務於 4.0 模式下的半導體組裝和測試代工企業、研發和生產機構。 值此之際,CT Semiconductor 亦推出了 AMB5600 半導體電路及元件測試機,旨在支援該中心的研究與培訓工作。 這是越南第一台整合至培訓系統中的晶片測試機。

CT Semiconductor 的領導人員表示:「只有掌握科技並吸納全球人才,越南的半導體產業才能實現可持續發展,避免犯下僅為了跟隨大勢和出於報告目的而尋求外國直接投資 (FDI) 的錯誤。 20 年前,全球頂級晶片公司因為可以獲得豐厚的激勵回饋金來到越南,但時至今日,越南的晶片產業並沒有取得重大進展,而其他東協國家 (ASEAN) 卻有長足進步。 我們希望得到有關部門和地方當局的公平支援。」

發展越南半導體產業的抱負令人欽佩,但相關人員仍面臨許多挑戰,需要共同努力,為國家開創可持續發展、科技創新的未來。

培訓中心地址:3rd Floor, Vietnam National Innovation Center, Hoa Lac High-Tech Park, Hanoi, Vietnam

電郵:info@ctsemiconductor.com



