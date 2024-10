Preqin（睿勤） 预测截至2030 年，全球另类投资市场有望突破 30 万亿美元

私募股权市场资产管理规模 (AUM) 将增长超过一倍,而二手份额市场 (13.1%) 预计将在 2023 年至 2029 年预测期内实现最强劲的年化增长

伦敦, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为另类资产数据、工具和洞察的全球领导者,Preqin (睿勤)近期发布了其年度重磅报告《另类资产展望 2029》。 Preqin 预测,截至 2029 年,全球另类投资行业的资产管理规模 (AUM) 将从 2023 年底的 16.8 万亿美元增至 29.2 万亿美元。 尽管并未囊括于官方报告的预测内容中,但该分析指出该行业的 AUM 有望在 2030 年突破 30 万亿美元。 这意味着在 2023 年底至 2029 年这一预测期间的年化增长率预计达到 9.7%,较 2017 至 2023 年期间的 10.5% 有所减缓,引致这一变化的主要原因是对私募股权和创业投资市场的预期疲软。



此外,报告预计私人财富和低迷的退出市场将推动二手份额市场实现 13.1% 的年化增长率,预计从 2023 年底至 2029 年,二手份额市场将成为另类投资领域中增长最快的部分。 目前,由于投资者的投资组合遭遇流动性限制,二手份额市场依旧为买方市场。 睿勤预测,由于二手份额市场策略能够为初步涉猎非公开市场的投资者提供固有优势,私人财富渠道对它的需求将会持续上升。

《另类资产展望》系列报告基于 睿勤研究洞察团队的数据驱动型预测模型和分析,对全球另类投资行业的规模和增长趋势进行了预测。 该报告覆盖了全球主要地区内的所有另类资产类别,包括根据策略划分的类别。

睿勤研究洞察部全球负责人 Cameron Joyce 表示:“随着个人投资者的参与度提高以及私人财富渠道的增长势头持续加快,全球另类投资市场正持续蓬勃发展。 虽然政策利率预计会下降,但宏观经济环境可能仍将比疫情前更具挑战性。我们对行业增长将放缓的预测亦印证了这一趋势。 随着我们迈向多极化的世界秩序,投资者正在应对不断演变的地缘政治风险,这同时带来了新的投资机会和风险。”

私募股权市场规模将增长超过一倍,而私募债的表现将有所改善

据 睿勤 预测,私募股权仍将是最大的私募资本资产类别。具体而言,从 2023 年底到 2029 年,其 AUM 将增长超过一倍,从 5.8 万亿美元增至 12 万亿美元,年化增长率为 12.8%。 值得注意的是,睿勤分析师认为,到 2024 年底,该资产类别应约占公共和私募股权市场的 6%。 同时,随着时间的推移,这一比例还会增高,主要是由于多种因素的共同作用,包括私营公司维持私有状态的时间变长、私有化交易、IPO 市场的低迷,以及上市公司数量随时间的总体减少。 尽管募资端预计将继续面临挑战且私人财富投资者对私募股权的配置相对较低,但在其日益增长的兴趣推动下,预计从 2027 年起增长将有所回升。然而,分析同样指出,预计全球私募股权的内部收益率 (IRR) 将低于 2017 至 2023 年,从 15.5% 降至 13.4%,即预测期内的表现将比以往更加疲软,

同时,在不良债务的带动下,预计私募债的表现将有所改善。 睿勤认为,2017 至 2023 年私募债的平均 IRR 为 8.1%,而在 2023 至 2029 年的预测期间,这一数字应上升至 12%。不良债务在该期间的平均 IRR 预计将达到 13.4%。 不过,随着全球经济逐步进入相对稳定的信贷环境,预计私募债整体与不良债务之间的业绩差异将会缩小。 总体而言,私募债 AUM 预计将从 2023 年底的 1.5 万亿美元增至 2029 年的 2.6 万亿美元。

报告中其他关键洞察包括:

创业投资: 从 2023 年底到 2029 年,人工智能预计将成为推动早期创投的因素之一,其年化 AUM 增长率为 13.2%,其次是一般性创业投资,增长率为 11.1%。 晚期创业投资 (AUM 年化增长率为 8.1%) 预计将因退出环境的挑战、资产估值的压力,以及监管机构对并购活动的趋严审查而受到影响。





从 2023 年底到 2029 年,人工智能预计将成为推动早期创投的因素之一,其年化 AUM 增长率为 13.2%,其次是一般性创业投资,增长率为 11.1%。 晚期创业投资 (AUM 年化增长率为 8.1%) 预计将因退出环境的挑战、资产估值的压力,以及监管机构对并购活动的趋严审查而受到影响。 房地产: 全球私人房地产 AUM 预计将在2023 年下滑至 1.6 万亿美元后,持续稳步增长至2029 年,规模达到 2.7 万亿美元。 根据 睿勤的模型预测,在预测期内,与 2020 至 2023 年相比,增值策略的 IRR 增长幅度将是所有房地产策略中最大的,预计将增长 2.1 个百分点,达到 9.6%。





全球私人房地产 AUM 预计将在2023 年下滑至 1.6 万亿美元后,持续稳步增长至2029 年,规模达到 2.7 万亿美元。 根据 睿勤的模型预测,在预测期内,与 2020 至 2023 年相比,增值策略的 IRR 增长幅度将是所有房地产策略中最大的,预计将增长 2.1 个百分点,达到 9.6%。 基础设施: 随着自2027年起能源转型带动募资和交易活动 , 预计 2029 年全球非上市基础设施 AUM 将达到 2.4 万亿美元。 然而,预测期后半段 (2027 至 2029 年) 的基金募集力度强劲,并且与 2017 至 2023 年相比业绩有所提升,这意味着 AUM 将继续增长,并有望在 2029 年底达到房地产基金 AUM 的 88%。





随着自2027年起能源转型带动募资和交易活动 预计 2029 年全球非上市基础设施 AUM 将达到 2.4 万亿美元。 然而,预测期后半段 (2027 至 2029 年) 的基金募集力度强劲,并且与 2017 至 2023 年相比业绩有所提升,这意味着 AUM 将继续增长,并有望在 2029 年底达到房地产基金 AUM 的 88%。 对冲基金:预计到 2029 年,全球对冲基金 AUM 将超过 5.7 万亿美元,但资金外流将对基于业绩的增长产生影响。 在所有另类资产类别中,对冲基金预计在 2023 年底至 2029 年期间的年化增长率最低,为 4%。



编者注:

睿勤的《另类资产展望 2029》报告系列采用了 睿勤数据科学团队构建的专有模型。如需更多信息,敬请联系。

如需了解更多信息或希望与报告作者直接交流,请通过以下方式联系 Oliver Keyser: oliver.keyser@preqin.com。

关于 Preqin(睿勤)

Preqin(睿勤)作为 The Home of Alternatives™,为投资或分配资金至另类投资市场的金融专业人士提供关键数据和深入洞察,助力他们做出最优决策。 睿勤通过关键信息和领先的分析解决方案,在整个投资生命周期内为市场提供支持。 20 余年来,睿勤不断开拓,孜孜不倦地以严谨的态度收集私募数据,服务全球超过 200,000 名专业人士,帮助他们高效募集资金、寻找交易机会、做出投资决策、理解基金表现、了解市场动态。 如需更多信息,请访问preqin.net.cn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.