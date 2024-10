Dr. Simon Ourian Revoluciona el Lifting Facial No Quirúrgico en su Renombrada Clínica de Beverly Hills

Dr. Simon Ourian, M.D., Cosmetic Dermatology expert and founder of Epione Beverly Hills

Dr. Simon Ourian lanza un innovador lifting facial no quirúrgico en Beverly Hills, atrayendo pacientes de Europa y América del Sur. Resultados sorprendentes.

Con este nuevo lifting facial no quirúrgico, podemos ofrecer a nuestros pacientes resultados sorprendentes y naturales, sin los riesgos de una cirugía” — Dr. Simon Ourian

BEVERLY HILLS, CA, UNITED STATES, October 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- Dr. Simon Ourian, experto en dermatología cosmética y fundador de la prestigiosa clínica Epione Beverly Hills, presenta su más reciente innovación en el mundo de la estética: el lifting facial no quirúrgico. Este exclusivo tratamiento, disponible únicamente en su clínica de Beverly Hills, ha redefinido los estándares de los procedimientos antienvejecimiento al ofrecer resultados sorprendentes comparables a los de un lifting quirúrgico, pero sin los riesgos ni el tiempo de recuperación asociados con las cirugías tradicionales.

El nuevo lifting facial no quirúrgico de Dr. Ourian utiliza una combinación avanzada de tecnologías de última generación y técnicas personalizadas para cada paciente. Este enfoque integral incluye el uso de láseres de alta precisión, ultrasonido focalizado y métodos de remodelación dérmica que trabajan juntos para remodelar y redefinir los contornos faciales. El tratamiento ayuda a reducir la flacidez, las arrugas y las líneas de expresión, proporcionando un aspecto más joven y natural. Además, el procedimiento es indoloro y permite a los pacientes retomar sus actividades diarias de inmediato, eliminando así los largos periodos de recuperación.

"Siempre me esfuerzo por ofrecer a mis pacientes lo último en tratamientos estéticos no invasivos," explica Dr. Simon Ourian. "Con este nuevo lifting facial no quirúrgico, podemos lograr resultados impresionantes sin los inconvenientes ni los riesgos de una cirugía."

La reputación de Dr. Ourian como pionero en la estética no quirúrgica lo ha posicionado como una autoridad en la industria. Su enfoque personalizado, junto con su compromiso inquebrantable con la innovación, le ha valido la confianza de pacientes de todo el mundo, incluidas celebridades y figuras públicas. Personas de todas partes del mundo, especialmente de América del Sur y Europa, están viajando a Beverly Hills exclusivamente para experimentar este tratamiento revolucionario. La clínica de Dr. Ourian ha visto un aumento en pacientes internacionales que buscan este tratamiento, atraídos por la excelencia y resultados que ofrece su enfoque único.

Este tratamiento, ahora aclamado internacionalmente, está redefiniendo la forma en que las personas abordan el rejuvenecimiento facial. No solo elimina la necesidad de una intervención quirúrgica, sino que también ofrece una alternativa segura y efectiva para aquellos que buscan mejorar su apariencia sin comprometer su estilo de vida.

Para obtener más información sobre el nuevo lifting facial no quirúrgico y reservar una consulta con Dr. Simon Ourian en su clínica de Beverly Hills, visite www.epione.com.

