פתרון 5G UPF חסכוני באנרגיה של Mavenir זכה בפרס היעילות האנרגטית של Lights Network

Mavenir, ספקית תשתית הרשת הפועלת באופן ייעודי בענן הבונה את עתיד הרשתות, זכתה בפרסLeading Lights Network Energy Efficiency עבור פתרון פונקציית מישור המשתמש (UPF) של 5G החסכוני באנרגיה שלה.

Mavenir, המספקת חיסכון משמעותי באנרגיה, יעילות תפעולית וביצועים משופרים עבור לקוחותיה מפעילות הרשת הסלולרית, הוכיחה הצלחה יוצאת דופן עם פתרון ה-UPF שלה. עם חיסכון משמעותי בצריכת החשמל של 40% אפילו בתנאים התובעניים ביותר, כמו עומס תעבורה של 100%, היעילות המרשימה הזו נובעת בין השאר מהשימוש של Mavenir בטכנולוגיית ASAP2 Accelerated Switching & Packet Processing™ של NVIDIA, המאפשרת ל-Mavenir להאיץ את מישור הנתונים של ה-UPF על פתרונות NVIDIA שממלא תפקיד מרכזי בשימור חשמל. מינוף הפונקציונליות של Infrastructure Power Manager של Intel משפר עוד יותר את החיסכון בחשמל, כך שאפשר להגיע עד 62% בתרחישים של 50% עומס תעבורה או כשהרשת אינה עמוסה בכלל.

חדשנות משמעותית והתקדמות טכנולוגית ניתנות למימוש כאשר חברות מובילות בתעשייה וטכנולוגיות מתקדמות מתאחדות. ארכיטקטורת הענן של Mavenir משתלבת באופן חלק עם מעבדי Xeon Scalable מדור רביעי של Intel ועם טכנולוגיית ההאצה ConnectX®-6 Dx SmartNIC של NVIDIA. שילוב רב עוצמה זה מאפשר ללקוחות ליהנות מהיתרונות הכפולים של יעילות חשמלית מוגברת ועיבוד מנות בביצועים גבוהים.

"לא רק שהוכחנו חיסכון משמעותי באנרגיה ושיפורי ביצועים עבור רשתות ליבה של 5G, אלא גם הצבנו סטנדרט חדש לתשתית רשת יעילה באנרגיה", אמר אשוק קאשה (Ashok Khuntia), נשיא רשתות ליבה, Mavenir. "פרס זה מדגיש את הערך של שיתופי פעולה אסטרטגיים והשילוב של הטכנולוגיות המתקדמות שלנו, 'ירוקות מהעיצוב', בהנעת התקדמות וקיימות בכל התעשייה".

הפתרון של Mavenir מאפשר גם הטמעת UPF עם טביעת רגל קטנה גם בקצה, קיצור זמן השיהוי, שיפור עיבוד הנתונים המקומי ומזעור עלויות התפעול. הארכיטקטורה החדשנית, יחד עם טכנולוגיות מתקדמות, מבטיחה שלקוחות Mavenir יכולים להשיג חיסכון משמעותי באנרגיה ויעילות תפעולית.

הפרס Leading Light Network Energy Efficiency מוענק לחברה שסייעה למפעילות רשת לשפר בצורה הטובה ביותר את היעילות האנרגטית של הרשתות שלה על ידי איחוד או ביטול תשתיות, שימוש בתוכנה וציוד מודרניים, אימוץ פעולות שיותר מונעות נתונים ועוד. פרסי ה-Leading Lights היא תוכנית פרסי הדגל של Light Reading, והיא כבר הגיעה לשנתה ה-20. היא מכירה בחברות המובילות ובמנהליהן על הישגים יוצאי דופן בתעשיית התקשורת העולמית, ומציגה תמונת מצב יוצאת דופן של הטכנולוגיה, היישומים, השירותים והחדשנות שעוזרים לספקיות טלקום, כבלים וענן להתבלט.

אודות Mavenir

Mavenir מבניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

