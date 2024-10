LeddarTech จัดแสดง LeddarVision ที่งาน AutoSens Europe: นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรเซสเซอร์จาก TI และความร่วมมือกับ Ar…

นครควิเบก แคนาดา, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®Holdings Inc. ("Leddartech") (Nasdaq: LDTC) บริษัทซอฟต์แวร์ยานยนต์ ซึ่งให้บริการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เซนเซอร์ฟิวชันและการรับรู้ระดับต่ำที่ขับเคลื่อนด้วย Ai และได้รับการจดสิทธิบัตรอย่าง LeddarVision™ สำหรับแอปพลิเคชัน Adas, Ad และระบบจอดรถ รู้สึกภูมิใจที่จะเน้นย้ำถึงการมีส่วนสนับสนุนที่สำคัญของ Texas Instruments และ Arm ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ LeddarVision ที่ล้ำสมัยของบริษัท

ลูกค้าได้รับเชิญให้มาสัมผัสกับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตด้วยเครื่องสาธิต LeddarNavigator ของ LeddarTech ที่งาน AutoSens Europe (8-10 ตุลาคม 2024) การจัดแสดงที่ล้ำสมัยครั้งนี้นำเสนอซอฟต์แวร์เซนเซอร์ฟิวชันและการรับรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงของบริษัทอย่าง LeddarVision พร้อมเน้นย้ำถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีซอฟต์แวร์นี้เปิดใช้งานด้วยโปรเซสเซอร์ TDA4VE-Q1 ของ Texas Instruments และผสานรวมกับโปรเซสเซอร์ยานยนต์ของ Arm ได้อย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพและศักยภาพ

มาพร้อมกับการมีส่วนสนับสนุนของ Arm และ TI ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ LeddarVision:

Arm ขับเคลื่อนนวัตกรรม ADAS ด้วยแพลตฟอร์มประมวลผลขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการใช้งานในยานยนต์ ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ LeddarVision การปรับปรุงอัลกอริธึมที่เป็นหัวใจสำคัญของประสิทธิภาพภายในระบบการรับรู้และชุดฟิวชัน ADAS สำหรับ CPU ของ Arm ทำให้ Arm และ LeddarTech ลดปัญหาคอขวดในการประมวลผลและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโดยรวมได้สำเร็จโดยใช้ Arm Cortex-A720AE CPU



สำรวจความร่วมมือที่ก้าวล้ำนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น กรณีศึกษานี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานของทั้งสององค์กรในการพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของนวัตกรรมและเป็นผู้บุกเบิกอนาคตด้านความปลอดภัยในยานยนต์

โปรเซสเซอร์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ TDA4 ของ Texas Instruments (TI) ที่บูรณาการได้ดีเยี่ยมและคุ้มค่า ได้ถูกนำมาใช้ใน LeddarVision Front-Entry (LVF-E) ซึ่งถือเป็นโซลูชันการรับรู้แบบฟิวชันระดับต่ำที่ครอบคลุมตัวแรกในตลาดที่ใช้โปรเซสเซอร์ TDA4VE-Q1 เพียงอย่างเดียว การใช้งานที่มีประสิทธิภาพบนโปรเซสเซอร์ TDA4VE-Q1 ช่วยให้มีต้นทุนระบบต่ำที่สุดสำหรับ ADAS ระดับเริ่มต้น L2/L2+ โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพของระบบ TDA4VE-Q1 ที่ประมวลผลเซนเซอร์ฟิวชันในระดับต่ำ มอบการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับทั้งอัลกอริธึมการมองเห็นแบบเดิมและการเรียนรู้เชิงลึก รวมถึงการเร่งความเร็วในการประมวลผลล่วงหน้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการบูรณาการระบบในขณะที่ใช้พลังงานและต้นทุนของระบบต่ำ สมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Tda4 ที่สามารถใช้งานร่วมกันทั้งในด้านขาเชื่อมต่อและซอฟต์แวร์ ทำให้สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับระบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือระบบที่มีต้นทุนต่ำกว่า เพื่อรองรับการใช้งานเซนเซอร์ฟิวชัน ADAS ขั้นสูงแบบโหมดเดียวและหลายโหมด



"เรากำลังเสริมความสามารถในการทำงานของ LeddarVision ด้วยการนำจุดแข็งของ Texas Instruments และ Arm มาใช้ และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตด้านความปลอดภัยและการขับขี่อัตโนมัติในยานยนต์ อีกทั้งเรายังกำลังร่วมกันปรับเปลี่ยนมาตรฐานของอุตสาหกรรม" Heinz Oyrer ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ LeddarTech กล่าว

จองนัดหมายเข้าชมการสาธิตสดกับ LeddarTech ที่งาน AutoSens Europe ใน LeddarNavigator และสัมผัสประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ LeddarVision แบบฟิวชันระดับต่ำที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึง LVS-2+ และ LVF-E ด้วยตาของคุณเอง โซลูชันเหล่านี้ได้การออกแบบทางวิศวกรรมมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย NCAP 2025/GSR 2022 ระดับ 5 ดาวที่เคร่งครัด และผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนวิจัยและพัฒนาที่ศูนย์ของเราในเทลอาวีฟ มอนทรีออล และนครควิเบก ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญเพื่อนำไปพิจารณาได้

ติดตามการเดินทางบนท้องถนนในยุโรปได้ที่เว็บไซต์ "LeddarNavigator Diaries" ของเรา

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยมีสำนักงานใหญ่ในนครควิเบก พร้อมด้วยฝ่ายวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมที่มอนทรีออล โตรอนโต และเทลอาวีฟในประเทศอิสราเอล และได้พัฒนาและจัดหาโซลูชันซอฟต์แวร์การรับรู้และเซนเซอร์ฟิวชันระดับต่ำที่ขับเคลื่อนด้วย AI และครอบคลุม ซึ่งช่วยเปิดใช้งานการปรับใช้แอปพลิเคชันระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) และการขับขี่แบบอัตโนมัติ (AD) เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เกรดยานยนต์ของ LeddarTech ใช้อัลกอริทึมการมองเห็นของคอมพิวเตอร์และ AI เพื่อสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3D ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การนำทางปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกด้วย เทคโนโลยีที่ประสิทธิภาพสูง ปรับขนาดได้และคุ้มค่านี้มีให้สำหรับ OEM และซัพพลายเออร์ระดับ Tier 1-2 เพื่อใช้โซลูชัน ADAS สำหรับยานยนต์และรถออฟโรดอย่างมีประสิทธิภาพ

LeddarTech นั้นเป็นผู้รับผิดชอบนวัตกรรมการรับรู้จากระยะไกลหลายรายการ โดยยื่นขอรับสิทธิบัตรมากกว่า 160 ฉบับ (ได้รับอนุมัติ 87 ฉบับ) ซึ่งนำไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ADAS, AD และระบบจอดรถ การรับรู้ถึงรอบยานพาหนะที่ดีขึ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้การสัญจรทั่วโลกปลอดภัยขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยั่งยืนและราคาสามารถเข้าถึงได้: นี่คือสิ่งที่ผลักดันให้ LeddarTech พยายามกลายเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

LeddarTech อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวผ่านการทดสอบยานพาหนะ ภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือ การเป็นพันธมิตร และโครงการต่าง ๆ กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลในที่สาธารณะได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ LeddarTech อาจประมวลผล ใช้ จัดเก็บ และสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนั้นภายในขอบเขตของการพัฒนาและการฝึกอบรมซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผล ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ การจัดเก็บ และการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและวิธีการใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ LeddarTech

สามารถเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.LeddarTech.com รวมถึงบน LinkedIn, Twitter (X), Facebook และ YouTube

ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 แห่งสหรัฐอเมริกา มาตรา 27A ว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ว่าด้วยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ซึ่งข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าและข้อมูลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์ของ LeddarTech ที่คาดการณ์ไว้ การดำเนินงานในอนาคต โอกาส วัตถุประสงค์ และประมาณการทางการเงิน และตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตโดยทั่วไปประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะที่เป็นการคาดการณ์ และขึ้นอยู่กับหรืออ้างถึงเหตุการณ์หรือเงื่อนไขในอนาคต และรวมถึงคำเช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “น่าจะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “วางแผน” “มีแนวโน้ม” “เชื่อ” “ประมาณการ” “โครงการ” “ตั้งใจ” และสำนวนอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตถือเป็นข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตั้งอยู่บนความเชื่อและสมมติฐานในปัจจุบันที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีสาระสำคัญที่แตกต่างจากสิ่งที่ระบุไว้ตามข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอันเนื่องมาจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ความเป็นไปได้ที่ประโยชน์ที่คาดหวังจากการควบรวมธุรกิจล่าสุดของ LeddarTech อาจไม่เกิดขึ้นจริง (2) ความเสี่ยงที่การดำเนินคดีของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมธุรกิจ หรือการชำระหนี้ หรือการสอบสวนอื่น ๆ อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญในการต่อสู้คดี การชดใช้ค่าเสียหาย และความรับผิด (3) การเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและ/หรือสภาวะเฉพาะอุตสาหกรรม (4) ความเป็นไปได้ที่การควบรวมธุรกิจอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของ LeddarTech (5) ความสามารถของ LeddarTech ในการรักษา ดึงดูด และจ้างบุคลากรที่สำคัญ (6) ปฏิกิริยาเชิงลบหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ หรือฝ่ายอื่น ๆ (7) ความไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่หลังจากการควบรวมธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของ LeddarTech (8) การพัฒนาในด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจ (9) ความไม่แน่นอนและความรุนแรงของเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการก่อการร้าย การปะทุหรือการขยายตัวของสงครามหรือความขัดแย้ง และโรคระบาด โรคระบาดใหญ่ หรือการระบาดของโรคใด ๆ (รวมถึง COVID-19) ตลอดจนการตอบสนองของฝ่ายบริหารต่อปัจจัยดังที่ได้กล่าวมานี้ (10) การเข้าถึงเงินทุนและการจัดหาเงินทุน รวมถึงความสามารถของ LeddarTech ในการรักษาการปฏิบัติตามพันธสัญญาหนี้ (11) ความสามารถของ LeddarTech ในการดำเนินการตามรูปแบบธุรกิจ บรรลุผลสำเร็จในการออกแบบ และสร้างรายได้ที่สำคัญ และ (12) ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุเป็นครั้งคราวไว้ในรายงานของ LeddarTech ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ("SEC") รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในรายงานประจำปีของ LeddarTech ในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2023 รายการปัจจัยสำคัญข้างต้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ LeddarTech ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หรือจัดทำข้อความเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้

ข้อมูลติดต่อ:

Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลก การสื่อสาร และนักลงทุนสัมพันธ์ของ LeddarTech Holdings Inc. โทรศัพท์: + 1-418-653-9000 ต่อ 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์: investors.LeddarTech.com

ข้อมูลติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

ข้อมูลติดต่อฝ่ายสื่อด้านการเงิน: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision และโลโก้ที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Holdings Inc. และบริษัทในเครือ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

LeddarTech Holdings Inc. เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ "LDTC"

