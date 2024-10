Folkligt och färgstarkt i Åke Pallarps utställning

Uppsala, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Åke Pallarp 12 okt-24 nov 2024 Bror Hjorths Hus, Uppsala

ÅKE PALLARP

12 oktober - 24 november 2024

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Åke Pallarp (1933–2013). Egensinnig och fantasirik, en konstnär där lekfullhet samsades med analytiska tankar om tingens natur och med en evig glädje till färgen. I samarbete med Åke Pallarps familj visas ett urval från hans rika produktion i Bror Hjorths Hus 12 oktober–24 november.

Pressvisning: torsdag 10 oktober kl 10-14 (se mer nedan)

Åke Pallarp rörde sig mellan måleri, skulptur och arkitektur. Ofta utgick han från vardagliga ting och enkla material som trä, gärna brädor och plank, och sten. Motiven var ofta folkliga, färgerna klara och formerna tydliga. Med en helt egen känsla och klang förenas humor, poesi och ett stilla allvar i hans verk. De rymmer inneboende berättelser för oss att läsa.

Naturen, landsbygden och skogen var viktig för Åke Pallarp. Hans torp i Hälsingland, med dess omgivande skogar, landskap och byggnader finns med i många bilder.



Intresset för arkitektur förde honom samman med några av Sveriges främsta arkitekter och ledde till ett flertal offentliga konstverk. Mest känt är förmodligen tunnelbanestationen Stadion i Stockholm som han gestaltade 1973 tillsammans med konstnären Enno Hallek. I Uppsala finns målningen Laxness som kom till i samband med bygget av Stadsbiblioteket 1987 i samarbete med Carl Nyréns arkitektkontor. Målningen lånas in till utställningen.



PRESSVISNING:



Välkommen på förhandsvisning av utställningen torsdag 10 oktober kl 10.00-14.00



Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:



Pressmaterial hittar du på press.brorhjorthshus.se



Frågor eller önskemål? Kontakta mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:



Utställningen invigs lördag 12 oktober kl 13.00



av Joachim Granit, konstnär.



FÖREDRAG:



Onsdag 30 okt kl 19.00



"Åke Pallarp - tidlöst aktuell"

Susanna Slöör, konstnär och konstkritiker, berättar om konstnären Åke Pallarp och varför hans konstnärskap är fortsatt aktuellt för nya generationer av konstnärer.





FÖREDRAG:



Onsdag 6 nov kl 19.00



"Lim-Johan - en konstnärernas konstnär"

Tobias Bolin, Hallwylska museet, berättar om den äktnaivistiske konstnären Lim-Johans (Johan Erik Olsson) konst och liv. Lim-Johan var en av Åke Pallarps inspirationskällor och flera verk i utställningen har honom som motiv. Tobias Bolin har producerat den nu aktuella utställningen om Lim-Johan på Hallwylska museet.





ÖPPET:

Tors–sön kl 12–16



Kvällsöppet 17 okt & 14 nov kl 18–20



Fri entré



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contacts

Marknadsförare/Intendent

Mattias Enström



mattias@brorhjorthshus.se

018-567032



Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030





