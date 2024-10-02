Duck Creek Technologies 引入 Payments Facilitator (支付服務商) 功能，以建立端對端的保險付款解決方案

作為經驗證 Duck Creek 平台的一部分，新方案精簡了保險公司的付款方式，提供安全穩健的交易功能

波士頓, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外保險 (P&C) 及一般保險未來的智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 今天宣佈引入專門為保險而設的最新付款解決方案 —— Duck Creek Payments Facilitator (Duck Creek 支付服務商) 功能。這項現代化的端對端付款方案，透過向保險公司提供用於收取及支付資金的數碼付款方式來滿足保險付款的細微差別。



Duck Creek Payments Facilitator 提供的是一種全球解決方案，將 FedNow 等實時功能與傳統付款服務及銀行即服務 (Banking as a Service, BaaS)，例如透過推付到卡 (push-to-card) 或數碼錢包進行交易等功能結合。 現時，保險公司可使用其選擇市場中任何付款技術，向保單持有人收取或支付款項。

「在當今形勢瞬息萬變的保險行業中，保險公司所需要的不僅是交易方案。 它們需要安全穩妥、靈活敏捷，以及適用於未來的環球支付處理方式。」Duck Creek Technologies 產品及技術總監 Jess Keeney 說道。 「Duck Creek Payments Facilitator 正正就是要實現這個目標 — 讓保險公司可輕鬆管理即時索償支出以至實時保費付款，這些全部由經驗證的單一解決方案所提供。」

Duck Creek Payments 產品包括 Duck Creek Payments Facilitator，以及今年較早時推出的 Duck Creek Payments Orchestrator。 Duck Creek Payments Orchestrator 專為與保險公司的現有系統作無縫整合而設計，在允許其繼續使用整個環球支付生態系統之餘，還大幅削減了保險公司的整合時間和成本支出。

Duck Creek Technologies 行政總裁 Michael Jackowski 表示：「隨著我們不斷創新和擴展產品，我們仍努力專注於解決保險客戶所面對的最關鍵難題。 Duck Creek Payments Facilitator 專為滿足保險公司的獨特營運需求而設。 透過將此功能嵌入到更廣泛平台中，我們為保險公司提供了一套支持靈活性、提高效率，並且協助客戶為保單持有人、代理人和供應商提供流暢體驗的全面方法。」

欲了解更多關於 Duck Creek Payments Facilitator 的資訊，請瀏覽 Duck Creek Payments 網頁。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外保險 (P&C) 及一般保險未來的智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人：

Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com

本新聞稿由 CLEAR® 驗證人員發佈。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.